Менопауза без гормонов

Тема заместительной гормональной терапии имеет как сторонников, так и убежденных противников. В период менопаузы возможны симптомы, связанные с дефицитом эстрогенов. Это косметические (птоз, морщины, сухость слизистых) и клинические нарушения (сердечно-сосудистые недуги, остеопороз).

Менопаузой называется прекращение менструальных циклов у женщин. Это своеобразный рубеж, определяющий выход из фертильного возраста (периода в жизни, в продолжение которого женщина способна вынашивать и рожать детей). Женская репродуктивная функция угасает примерно после 44 лет.

В каких случаях необходима гормональная терапия

Менопауза, как правило, наступает в интервале 49-52 лет. В медицине принято считать за окончание менопаузы этап, когда у женщины менструации не наблюдались в продолжение года.

Если орган перестал синтезировать необходимый объем гормонов, возникает необходимость восполнить их дефицит извне заместительной (а при климаксе - менопаузальной) терапией.

Гормональный дефицит на примере щитовидки

Возможна утрата функции щитовидной железы в случае ее поражения (аутоиммунным процессом). В результате развивается гипотиреоз. Это заболевание характеризуется такими симптомами как

набор веса,

выпадение волос/бровей,

торможение обменных процессов в организме,

нарушение репродуктивной функции,

кардио-сосудистые патологии.

Терапия гипотиреоза предполагает назначение соответствующих гормонов.

А как быть со снижением показателя эстрогена и наступлением менопаузы?

В этот период жизни женщины наблюдается целый перечень «побочек» и последствий гипоэстрогении. Среди них:

косметические симптомы ( птоз, истончение дермы, процесс образования морщин, сухость слизистых оболочек ),

), клинические симптомы (кардио-сосудистые заболевания, остеопороз).

Поэтому не стоит пассивно относиться к менопаузе и ждать, когда приливы сами по себе прекратятся. Если не имеется противопоказаний, при наступлении менопаузы (тем более преждевременной - до 45-50 лет) важно проконсультироваться со специалистом в вопросе назначения гормональной терапии.

Кому противопоказана гормональная терапия

Относительные \ абсолютные противопоказания для назначения гормональной терапии:

Избыточный вес,

курение,

малоподвижный образ жизни,

эндотелиальная дисфункция - универсальное звено в патогенезе целого ряда недугов, в первую очередь сердца и сосудов (риск атеросклероза и тромбоза).опубликовано econet

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