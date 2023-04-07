Менопауза: что нужно знать каждой женщине

Менопаузой называется период прекращения менструальных циклов и способности к воспроизводству рода. Протекает этот период медленно и сопровождается различными симптомами. Если у женщины нет менструации в течение года, тогда процесс менопаузы считается завершенным. В статье рассмотрим, как понять, что у вас наступила менопауза и какими способами уменьшить симптомы.

Изменения в женском организме начинаются, как правило, с 40 лет, обычно к этому возрасту в организме снижается уровень женского гормона эстрогена.

Симптомы менопаузы

Основными симптомами начала менопаузы являются:

сухость влагалища;

недержание мочи;

вспышки жара;

проблемы с концентрацией внимания;

боль в суставах и мышцах;

усталость;

частая смена настроения, раздражительность, депрессия;

бессонница.

У каждой женщины симптомы могут иметь разную степень выраженности, некоторые вовсе не ощущают дискомфорта, а другие чувствуют облегчение только после приема искусственных гормонов.

Менопауза может наступить не только в связи с возрастными изменениями, но и в более раннем возрасте, к примеру, если у женщины удалили яичники или она прошла курс химиотерапии. Ранняя менопауза характеризуется более тяжелыми симптомами и в большинстве случаев не обойтись без заместительной гормональной терапии.

Как уменьшить симптомы менопаузы

Если симптомы выражены умеренно и не приносят сильного дискомфорта, то гормональная терапия не обязательна и облегчить состояние можно естественными методами с минимальным риском для здоровья. Прежде всего, любые изменения в организме легче переносить, если вести здоровый образ жизни. Женщинам в период менопаузы рекомендуем воспользоваться следующими советами:

1. Регулярно заниматься спортом, желательно не реже трех раз в неделю.

2. Вести активную половую жизнь. Секс благоприятно влияет на гормональный фон женщины, позволяет сохранить тонус вагинальных мышц и минимизировать всплески жара.

3. Выполнять упражнение Кегеля, особенно если женщина страдает от недержания мочи. Упражнение подразумевает принудительное сокращение вагинальных мышц на 10 секунд до 100 раз за день.

4. Следить за питанием — включить в рацион больше свежих овощей, цельных злаков.

5. Включить в рацион рыбу жирных сортов, содержащую Омега-3 жирные кислоты.

6. Включить в рацион льняные семена, обладающие свойствами аналогичными эстрогену.

7. Принимать витамин E, позволяющий не только облегчить симптомы при менопаузе, но и нормализовать работу сердца и головного мозга.

8. Принимать добавки с витамином D, кальцием и магнием.

Травы для облегчения симптомов менопаузы

Не менее эффективным является травяное лечение. Значительно улучшить состояние позволяет дудник, витекс, женьшень. Существует несколько категорий лечебных трав, поэтому в зависимости от симптомов каждая женщина сможет выбрать подходящий для себя вариант:

1. Травы с фитоэстрогенами (витекс, клопогон, клевер, женьшень) – нормализуют уровень гормонов, помогают легче пережить стресс.

2. Травы для поддержки надпочечников (элеутерококк, ремания, ягоды бирючины) – помогают бороться с усталостью и облегчают ночное потоотделение.

3. Травы релаксационные (хмель, валерьяна, цветки липы, калифорнийский мак) – способствуют нормализации сна.

4. Травы для поднятия настроения (гинкго, зверобой) – улучшают приток крови к мозгу и эмоциональный фон.

5. Травы для нормализации кровотока (женьшень, крапива, щавель, дудник) – улучшают кровообращение, благодаря чему склонные к сухости ткани получают необходимые питательные вещества и кислород.

6. Травы для матки (листья малины, пустырник, дудник) – укрепляют ткани матки.

7. Травы для мочевыводящих путей (мабаль, крапива, корень алтея) – поддерживают здоровое состояние мочевого пузыря и тканей мочеточника.

8. Травы от вспышек жара (цветки липы и бузины, тысячелистник, жимолость) – облегчают состояние во время «приливов».

Лечение травами лучше начинать на ранней стадии менопаузы, когда только появились первые симптомы. Специалисты советуют начинать с небольших доз травяных настоев, постепенно увеличивая дозировку и уже на втором месяце менопаузы переходить к гормональной терапии.опубликовано econet

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