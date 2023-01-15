Метаболический синдром у женщин

Почему с возрастом увеличивается размер живота? Рассмотрим более подробно гормональные нарушения у женщин, потому что такие нарушения определяют у них развитие метаболического синдрома и связанного с ним ожирения.
Метаболический синдром (МС) называют пандемией XXI века. Его распространенность составляет 20 – 40%, а у пожилых женщин частота этого состояния достигает 50% и более. МС в несколько раз увеличивает вероятность появления сахарного диабета 2 типа (СД2), артериальной гипертонии (АГ) и смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, при МС поражаются почки и печень. Этот синдром считают доклинической стадией развития атеросклероза и СД2. При своевременном лечении явления его обратимы, риск осложнений значительно снижается.
Точная причина заболевания науке неизвестна, однако выделены факторы, провоцирующие его развитие:
1. Наследственная предрасположенность: у родственников, больных СД2 МС выявляется значительно чаще.
2. Избыточное питание, прежде всего употребление животных жиров. Жиры в два раза калорийнее белков и углеводов. Кроме того, они изменяют клеточную оболочку таким образом, что она перестает воспринимать инсулин и обеспечивать поступление глюкозы в клетку. Этот процесс называется инсулинорезистентностью (ИР). Это важный фактор развития болезни.
3. Низкая физическая активность замедляет обмен жиров и приводит к ИР.
4. Высокое артериальное давление приводит к ухудшению кровообращения и усиливает явления ИР.
5. Нарушение баланса гормонов. У женщин до наступления менопаузы опасно повышение уровня тестостерона, возникающее при синдроме поликистозных яичников. У пациенток в период менопаузы МС провоцируется физиологическим снижением уровня эстрогенов.
Рассмотрим более подробно гормональные нарушения у женщин, потому что такие нарушения определяют у них развитие МС.
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В возрасте 50 – 60 лет у 60% женщин увеличивается масса тела на 2 – 5 кг и более. Ожирение приобретает черты не гиноидного (женского), а андроидного (мужского) типа. Это вызвано снижением выработки в яичниках женских половых гормонов (эстрогенов). При этом синтез мужских половых гормонов в надпочечниках и яичниках не меняется. Тестостерон (мужской половой гормон) у женщин вызывает накопление жировой ткани вокруг внутренних органов, то есть висцеральное ожирение.
Все перечисленное свидетельствует о важной роли гормонального фона женщины в формировании у нее признаков МС. Ученые сформулировали концепцию «менопаузального метаболического синдрома», акцентирующую внимание на высоком риске этого заболевания у женщин старше 45 лет.
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Компоненты МС:
В результате нарушается обмен углеводов, жиров, мочевой кислоты и повышается артериальное давление.
Главный признак МС у женщин – увеличение окружности талии более 80 см.
Дополнительные признаки:
МС диагностируется при наличии главного и любых двух дополнительных признаков.
МС развивается постепенно. У пациенток с выраженным заболеванием его можно заподозрить еще при осмотре. Жир у них распределен по андроидному типу. Самые интенсивные отложения отмечаются в области живота и плечевого пояса. При выявлении такого типа ожирения назначаются дополнительные диагностические исследования.
Увеличение окружности живота — один из объективных признаков метаболического синдрома.
На уровне поликлиники выполняются такие исследования и измерения:
В условиях стационара могут быть выполнены следующие исследования:
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Принципы лечения МС у женщин:
Основа лечения – немедикаментозные методы, направленные на снижение массы тела. Достаточно снизить вес на 5 – 10% от исходного, не применяя жестких диет. Для снижения веса необходимо сформировать пищевое поведение, которое поможет закрепить результат. Женщина должна умеренно снизить калорийность пищи, отказаться от животных жиров, вести дневник питания. Следует как можно больше использовать в питании низкокалорийные и обезжиренные продукты. Кратковременные низкокалорийные диеты и голодание не приводят к длительному снижению массы тела. Оптимальной считается потеря 2 – 4 кг в месяц.
Обязательным является увеличение физической активности. Имеет значение не интенсивность, а продолжительность нагрузки и пройденное расстояние. Таким образом, предпочтительнее часовая прогулка в умеренном темпе, чем 30-минутный бег трусцой.
Дополнительно могут назначаться лекарственные препараты для лечения ожирения, в частности, орлистат. Сибутрамин и его аналоги не должны применяться, поскольку резко увеличивают риск сердечно-сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт).
При ожирении II – IV степени используются хирургические методы:
Помимо лечения ожирения, в терапии МС используются следующие направления:
Автор Вера Чубейко
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Источник: https://econet.ru/
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