Метаболизм после 30 лет: Мифы и факты

Какие основные законы питания следует соблюдать? Сколько раз в день принимать пищу? Пить ли во время еды, до нее или после? На эти вопросы отвечает диетолог-нутрициолог.
Что происходит в нашем организме в 30 и в 50 лет? Так ли волшебно действуют на нас пресловутые «три литра воды в день»? Что такое «сахарные качели»? Почему «не есть после шести» может быть вредно для здоровья? Разбираемся в этих и других вопросах вместе с диетологом-нутрициологом. Наталья Нефедова — консультант по снижению веса и планированию здорового питания. Участник международных конференций, автор более 80 научно-популярных статей. Член Ассоциации диетологов Канады.
Наталья, что такое метаболизм и от чего он зависит?
Метаболизм, или обмен веществ, — это ряд химических процессов, благодаря которым наш организм получает энергию для жизнедеятельности. Низкий обмен веществ — это когда мы едим, но калорий расходуется мало, и питательные вещества остаются «про запас» в виде жира. Высокий обмен веществ — когда все съеденное быстро перерабатывается, и жир не откладывается. Задумываясь об обмене веществ, в первую очередь надо обратить внимание на мышечную массу. Чем она больше — тем обмен веществ выше.
Происходит ли замедление метаболизма после 30 лет?
Какой-то четкой возрастной границы не существует, процесс изменений в нашем организме более плавный. Но действительно, 30 и 50 лет — это рубежи изменений. Люди чувствуют, что им надо что-то менять в привычном образе жизни, жить так, как раньше, больше не получается. Для сохранения формы необходима физическая нагрузка.
Как мы можем повлиять на скорость обменных процессов после 30 лет?
Есть несколько простых правил:
1. Необходимо увеличивать мышечную массу. Регулярные занятия спортом повышают метаболизм на 20%.
2. Питаться регулярно. Это эффективнее, чем диеты. В нашем организме постоянно вырабатываются ферменты и гормоны, для чего необходимо регулярное поступление питательных веществ. Во время голодания обмен веществ снижается.
Худшее, что мы можем сделать для нашего организма, — пропустить прием пищи.
Следует понимать, что распространенное правило «не есть после шести» — это один из мифов. Что происходит в этот период? Уровень сахара в крови падает (а мы должны помнить о том, что мозг питается только глюкозой), организм начинает вырабатывать сахар из аминокислот, из мышечной массы, в общем, сам себя кормит на протяжении шести часов, затем медленно наступает состояние кетоза, когда организм для получения энергии начинает расщеплять жир с образованием кетоновых тел. Это уже режим полуголодания, и все это время организм находится в режиме выживания.
3. Обратить внимание на количество употребляемой жидкости. Нужно примерно 35 мл на 1 кг веса. Когда вы слышите о 2-3 литрах в день, надо понимать, что речь идет обо всей жидкости. Это и вода, и свежевыжатый сок, и суп с салатами. Хорошо, если 50% жидкости будут составлять травяные чаи, свежевыжатые соки с морсами без сахара, а 50% — чистая вода. Нехватка воды сильно сказывается на работе всех систем. Даже 2% обезвоживания могут привести к головокружению, головной боли, затруднению восприятия ситуации. Надо понимать, что жажда — это не первый признак обезвоживания, на момент, когда вы ее чувствуете, организму уже сильно не хватает жидкости.
4. Наладить сон. Для здоровья нужно минимум 8 часов сна. Нехватку сна мы очень часто «заедаем». Мы начинаем есть то, что дарит нам ощущение тепла и уюта, согревает и расслабляет: шоколад, печенье, сладкое, жирное. Следует понимать: хронический недосып также приводит организм в режим выживания.
5. Держать на контроле уровень витамина Д. Проблемы с зубами, плохое настроение, мышечные боли, чувство подавленности, плохо заживающие раны указывают на нехватку этого витамина. Чтобы определить, в какой дозировке пить витамин, необходимо сделать анализ крови.
6. Есть острое, как ни парадоксально. Специи на время повышают скорость обменных процессов.
Какие основные законы питания следует соблюдать? Сколько раз в день принимать пищу? Пить ли во время еды, до нее или после?
Снова выделю ключевые моменты:
1. Питаться регулярно. Три раза в день — основные приемы пищи, плюс перекусы между ними. Основное внимание уделять завтраку: желательно устраивать его не позднее, чем через час после пробуждения. Ужин также не стоит пропускать, хотя бы легкий.
2. Пить можно и во время, и до, и после еды, если вы здоровый человек. Как правило, рекомендуют пить в промежутках между еды тем, у кого есть определенные нарушения, например, изжога. Не следует пить во время еды или сразу после нее чай или кофе, так как они мешают усвоению в организме железа, цинка и магния. Нужно подождать хотя бы полчаса.
3. Питание должно быть разнообразным. Обязательный набор продуктов: цельнозерновые продукты, овощи и фрукты, молочные продукты, мясо или заменители мяса (бобовые, орехи, яйца, тофу и другие). Порция мяса в день не должна быть больше, чем ладошка.
Нужно обращать внимание на присутствие в рационе белка. Чем важен белок? Образует мышечные волокна, в том числе и отвечающие за внутреннюю работу органов, например, сердца; образует клетки крови — гемоглобин, который переносит кислород. Белковую пищу следует сопровождать витамином С, он помогает усвоению железа. Например, красную фасоль есть с помидорами.
Надо обращать внимание на присутствие в рационе железа (особенно при постоянной усталости), цинка (поддерживает иммунитет, есть в бобовых, растительных маслах — льняном, кунжутном и других), кислот омега-3 (содержатся в тофу, рыбе, грецких орехах, льняном масле).
Кальций помогает работе сердечной мышцы (это бобовые, темно-зеленая листва, редис, кунжутное масло). После 30-35 лет снижаются запасы кальция в организме, поэтому обращаем внимание на продукты, его содержащие: сыр, йогурт, семена кунжута и мака, яйца, зелень укропа и петрушки, шпинат. Следует обратить внимание на то, что именно витамин Д помогает усваивать кальций, — значит, надо проверить и его уровень.
Что делать, если постоянно хочется сладенького?
Существует генетическая предрасположенность ко вкусам. Кому-то больше нравится сладкое, кому-то — соленое. Как правило, нам хочется сладенького, когда мы не употребляем в достаточном количестве цельнозерновых продуктов. Это крупы, хлеб из муки грубого помола. В них больше клетчатки, пищевых волокон и витамина B1.
Наш организм работает круглосуточно, без перерывов, за ночь им тратится до 700 калорий. Это естественно, что утром нам хочется съесть конфетку, так организм сигналит о том, что срочно нужно глюкоза — пища для мозга и строительный материал клеток крови. В этой ситуации логично прислушаться к себе, но и вспомнить о том, что лучше съесть яблоко или банан. Дело в том, что шоколадка — это практически чистый сахар, ее потребление даст нам резкий скачок инсулина в крови, и через достаточно небольшой промежуток времени мы ощутим усталость. Это так называемые «сахарные качели». Фрукты же имеют в своем составе глюкозу в сложных соединениях, клетчатку, жидкость и фруктозу. Их употребление дает постепенное повышение уровня глюкозы в крови и контроль над чувством голода.
От чего зависит уровень холестерина в организме? Действительно ли лучше вообще не есть масла?
Дело в том, что 80% холестерина организм производит сам, лишь 20% поступает с пищей. Холестерин необходим для выработки гормонов, клеточных мембран. Как правило, если говорят о повышении холестерина, то проблема в неправильном образе жизни: недостаточном количестве овощей, фруктов и цельнозерновых в рационе, отсутствии физической нагрузки.
Правда ли, что соль — это «белая смерть»?
Соль — не угроза организму. Но если у человека есть гипертония, то стоит обращать внимание на потребление соли. Желательно снизить потребление консервов.
На какие признаки изменения обмена веществ следует обратить внимание?
Если вы обнаружили у себя хотя бы один из этих пунктов, необходимо навестить врача. Лучше, если это будет диетолог с профильным узконаправленным образованием. К сожалению, у нас сейчас почти каждый считает себя вправе давать советы по питанию, думая, что этим нельзя навредить. Это заблуждение. Навредить можно и достаточно серьезно, вплоть до диагноза.
Из-за неправильного питания можно заработать метаболический синдром — увеличение массы висцерального жира, который скапливается не в подкожных слоях организма, а вокруг жизненно важных органов в области живота; снижение чувствительности периферических тканей к инсулину; диабет 2-го типа, который характеризуется повышением уровня глюкозы, — в этом случае сдают все системы.
Инфаркт и инсульт также могут быть следствием неправильного питания. Сосуды портятся изнутри, постепенно в их поврежденных стенках скапливается холестерин, который рано или поздно закупоривает сосуды. В группе риска — те, у кого в роду были заболевания щитовидной железы, нарушения обмена веществ, сердечно-сосудистых заболеваний.
Так что следите за питанием — и будьте здоровы!опубликовано econet
Беседовала Екатерина Баранова
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Источник: https://econet.ru/
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