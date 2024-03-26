Мигрень: быстрые, натуральные способы облегчить боль

Те, кто страдают мигренями, по-разному описывают это состояние. Но все сходятся в одном: мигрень - мучительные, изнуряющие головные боли, которые могут сопровождаться дополнительными неприятными симптомами. Как можно противостоять этому заболеванию и быстро снять мучительные ощущения? Вот несколько эффективных способов.
Мигрень может доставить человеку много неприятных и болезненных минут. Данному заболеванию в большей мере подвержены женщины – от мигрени мучаются примерно 15-18% представительниц прекрасного пола на нашей планете и только 6-7% мужчин. У примерно 60 % женщин мигрень непосредственно связана с менструальным циклом, то есть характерные головные боли обычно одолевают именно в эти периоды.
Кроме пульсирующей, жгучей боли (и не только с какой-нибудь одной стороны) многие пациенты описывают так называемую «ауру» перед приступами. Как дополнительные симптомы могут мучить тошнота, рвота, лихорадка, озноб, повышенное потоотделение, гиперчувствительность к свету, резким или громким звукам, ароматам.
Профилактика мигрени начинается с исключения провоцирующих ее явлений (триггеров).
Это ключевые средства, на которых полезно сосредоточиться, чтобы ослабить воздействие мигрени.
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Как только мигрень даст о себе знать, и крайне важно будет ощутить немедленное облегчение, можно принять следующие меры:
Эти простые средства помогут вам при атаке мигрени и ослабят ее болезненное влияние.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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