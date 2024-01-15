МИГРЕНЬ: Как победить боль бЕЗ таблеток

Благодаря этим простым и доступным рецептам восточной медицины, которые собирал Савелий Кашницкий на протяжении долгих лет, головные боли исчезнут или, по крайней мере, уменьшатся.

При первых признаках мигрени прекратите физическую активность, работу за компьютером, чтение и просмотр телевизора, примите привычную для вас обезболивающую таблетку, выключите магнитофон, радио, телефон, зашторьте окна и полежите несколько часов, попытайтесь не переживать о делах, которые пришлось оставить из-за внезапного приступа – делам вы помочь не сможете, а вот боль может усилиться.

Народные средства против мигрени - рецепты Савелия Кашницкого

Для снижения риска развития ишемического инсульта, при котором клетки мозга испытывают длительное кислородное голодание и погибают, откажитесь от высококалорийной пищи, сбросьте лишний вес, регулярно измеряйте артериальное давление, в меру занимайтесь физкультурой, бросьте курить и не пользуйтесь оральными контрацептивами – тем самым риск очередного приступа снижается в 30 раз.

Исключите или хотя бы сократите потребление кофе и других напитков с кофеином, шоколад, красное вино, твердые сыры, продукты с большим содержанием ферментов, например соевый соус, мясо сардины, маринованную сельдь. Не принимайте обезболивающих препаратов, вызывающих привыкание.

Смочите вату соком свеклы или лука и вложите ее в ухо со стороны головной боли (при боли с двух сторон можно вложить вату в оба уха).

(при боли с двух сторон можно вложить вату в оба уха). Достаточно 1–2 минуты ладонью потереть ухо – и вы наверняка почувствуете прилив сил, снимется усталость, головная боль, если была, пройдет или заметно ослабнет, повысятся острота зрения и слуха.

– и вы наверняка почувствуете прилив сил, снимется усталость, головная боль, если была, пройдет или заметно ослабнет, повысятся острота зрения и слуха. Во время еды выпивайте по стакану воды с добавлением яблочного уксуса и 2 чайных ложек меда.

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Из корки лимона вырежьте кружок диаметром 2–2,5 см, очистите его от внутренней белой кожицы и приложите внутренней частью к одному или обоим вискам. Подержите некоторое время, потерпите: кожа начнет краснеть, чесаться, гореть. Но вскоре пройдут и боль, и покраснение.

Подержите некоторое время, потерпите: кожа начнет краснеть, чесаться, гореть. Но вскоре пройдут и боль, и покраснение. 1 столовую ложку душицы залить 0,5 л кипятка и, укутав, настоять, процедить и пить по полстакана 3 раза в день.

по полстакана 3 раза в день. 1/4 стакана свежевыжатого картофельного сока пьют за четверть часа до еды в течение месяца. Помимо снятия головных болей, сок помогает снизить давление и вылечить гастрит.

Помимо снятия головных болей, сок помогает снизить давление и вылечить гастрит. Вокруг головы несколько раз обмотайте проволоку из химически чистой меди так, чтобы обруч проходил через середину лба.

так, чтобы обруч проходил через середину лба. Налить в посудину равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар 75 раз . Если головная боль не уйдет совсем, то значительно ослабеет.

Когда вода закипит, . Если головная боль не уйдет совсем, то значительно ослабеет. Приготовьте растирку из цветков жасмина. Засыпав их в банку, залейте до краев растительным маслом, плотно закройте и настаивайте на солнечном свету в течение 40 дней, каждые 2–3 дня взбалтывая. Отцеживать не надо. Хранить состав в прохладном месте. Им хорошо растирать голову при сильных болях и мигрени простудного характера, лицо – при воспалении тройничного нерва, ноги – при судорогах, тело – при параличе.

Засыпав их в банку, залейте до краев растительным маслом, плотно закройте и настаивайте на солнечном свету в течение 40 дней, каждые 2–3 дня взбалтывая. Отцеживать не надо. Хранить состав в прохладном месте. Им хорошо растирать голову при сильных болях и мигрени простудного характера, лицо – при воспалении тройничного нерва, ноги – при судорогах, тело – при параличе. В стакан кипящей воды положить 3 столовые ложки молотого кофе, лучше необжаренного зеленого, прокипятить 3 минуты и еще 15 минут подержать на небольшом огне. Остудив, сделать этим составом клизму от мигрени. Постарайтесь задержать жидкость в кишечнике на 10 минут. Кофе благотворно действует на печень и желчный пузырь. Это же средство нормализует давление.

100 г семян чернушки посевной заливают пол-литра спирта и настаивают в течение 3 недель в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая. После процеживания приступают к лечению. Каждые 5 минут выпивают по 5—10 капель. Дневная доза составляет от 40 до 80 капель в зависимости от переносимости. Курс лечения занимает несколько недель – пока не кончится настойка.

в темном месте при комнатной температуре, периодически взбалтывая. После процеживания приступают к лечению. Каждые 5 минут выпивают по 5—10 капель. Дневная доза составляет от 40 до 80 капель в зависимости от переносимости. Курс лечения занимает несколько недель – пока не кончится настойка. Увеличить потребление яблочного уксуса ; во время еды к яблочному уксусу добавлять по 2 чайные ложки меда на стакан; если боль не проходит, добавлять по 1 столовой ложке; налить в посудину равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар 75 раз. Если головная боль не снимется совсем, то значительно ослабеет.

; во время еды к яблочному уксусу добавлять по 2 чайные ложки меда на стакан; если боль не проходит, добавлять по 1 столовой ложке; налить в посудину равное количество яблочного уксуса и воды, поставить на огонь. Когда вода закипит, медленно вдыхать пар 75 раз. Если головная боль не снимется совсем, то значительно ослабеет. 10 лимонов очищают от кожуры и выжимают (лучше с помощью соковыжималки). 10 головок чеснока средней величины разделяют на дольки, очищают и превращают в кашицу с помощью чесночной давилки либо мелкой терки. Все это кладут в 1 кг натурального меда и перемешивают.

Принимают бальзам 3 раза в день по 1 чайной ложке перед едой. Обязательное условие, чтобы полезная вещь не причинила еще больший вред: после приема ложки бальзама необходимо почистить зубы, так как сильные кислоты, содержащиеся в бальзаме, губительны для зубной эмали. По этой же причине средство противопоказано для людей с повышенной кислотностью.

При соблюдении этих важнейших ограничений по истечении 20 дней приема исчезнут или, по крайней мере, уменьшатся головные боли (прежде всего благодаря особому комплексу кислот лимона и чеснока, который предотвращает гнилостные процессы, вызванные скоплениями каловых отложений в изгибах кишечника). Эффект комплексного омоложения организма будет еще заметней, если после 10-дневного перерыва вы приготовите вторую порцию бальзама на следующие 20 дней.опубликовано econet

Савелий Кашницкий "Главные жемчужины восточной медицины "

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