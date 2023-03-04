Микоз или «стопа атлета»: лечим натуральными средствами!

Грибковые инфекции на ногах, или микоз, - это очень распространенное явление сегодня. Еще одно название данного заболевания - «стопа атлета». Микоз помогут вылечить простые натуральные средства.

Грибковые инфекции на ногах, или микоз, — это очень распространенное явление сегодня! Еще одно название этого заболевания «стопа атлета». Но оно может ввести нас в заблуждение, потому что подвержены ему далеко не только спортсмены. В нашей сегодняшней статье мы расскажем вам о лучших натуральных средствах, которые помогут вылечить микоз. Их эффективность напрямую связана с своевременностью начала лечения, поэтому, чем раньше вы начнете их применять, тем быстрее избавитесь от этого заболевания!

Микоз: что о нем нужно знать и как лечить?

Симптомы микоза и факторы риска

6 натуральных средств для лечения микоза

«Стопу атлета» врачи называют термином дерматофития стоп. Это рецидивирующий тип инфекции, который поражает кожу между пальцами ног или ступню. Однако при этом она может распространиться и на другие части тела, например, руки или пах.

Появление же этой инфекции вызвано грибком, который «любит» теплую и влажную среду и прекрасно размножается в ней. По этой причине наши ноги становятся для него просто идеальным местом для жизни.

Симптомы микоза или «стопы атлета» следующие:

Невыносимый зуд

Ощущение жжения

Образование волдырей

Сухость кожи

Шелушение кожи

Появление неприятного запаха

Болевые ощущения при попытках раздвинуть пальцы ног

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Само название этого заболевания («стопа атлета») возникло потому, что чаще всего от него страдали именно люди, которые регулярно занимались спортом в общественных местах и использовали при этом общие раздевалки, спортивные залы и душевые.

Все это значимые факторы. Но даже если мы просто плохо высушим кожу между пальцами на ногах после принятия душа, то тоже рискуем заработать себе грибковую инфекцию.

Риск возникновения такой инфекции повышают еще и следующие факторы:

Чрезмерное потоотделение

Использование носков из синтетических материалов (не из хлопка)

Обувь, которая не позволяет «дышать» стопе (слишком закрытая или не из натуральных материалов)

Ослабленная иммунная система

Повреждения на коже

Плохо высушенная кожа

Влажная кожа в течение длительного времени (например, в дождливый день)

Интересно, что мужчины более предрасположены к тому, чтобы страдать от грибковых инфекций, чем женщины. Однако коварство в том, что эти инфекции легко распространяются от одного пальца к другому, от одной ноги к другой или даже к другим частям тела.

Поэтому для того чтобы устранить симптомы «стопы атлета» и не дать микозу «захватить новые площади», очень важно вовремя начать лечение.

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6 натуральных средств для лечения микоза

Безусловно, есть профилактические меры, которые позволят предотвратить появление этого неприятного заболевания. Но если грибок все же появился, то с ним нужно бороться.

Предлагаем вашему вниманию несколько натуральных средств, способных справиться со «стопой атлета»:

Чай

Обыкновенные чайные пакетики, которые мы используем для заваривания одного из любимых во всем мире напитков, могут также помочь устранить грибок на пальцах ног.

Это возможно благодаря содержанию в чае так называемой дубильной кислоты (танина), натурального вяжущего компонента, останавливающего распространение грибка и помогающего поддерживать кожу сухой.

Чтобы воспользоваться полезными свойствами чая, вам необходимо сделать ванночку для ног.

Ингредиенты:

5 пакетиков черного чая

1 литр воды

Способ приготовления:

Поставьте воду с чайными пакетиками на огонь, доведите до кипения, дайте повариться минут 5 и снимите с огня.

Дайте полностью остыть и выньте чайные пакетики.

Перелейте получившуюся жидкость в удобную емкость и погрузите туда ноги на 30 минут.

По истечении указанного времени выньте ноги и хорошенько высушите их при помощи полотенца.

Повторяйте процедуру утром и вечером, регулярно, в течение как минимум 1 месяца.

Масло чайного дерева

Этот продукт обладает мощными антисептическими свойствами и противогрибковым действием. Он не позволит грибку распространяться дальше.

Для того чтобы воспользоваться преимуществами масла чайного дерева, лучше всего приготовить настой по следующему рецепту.

Ингредиенты:

1 столовая ложка масла чайного дерева (16 г)

1 столовая ложка оливкового масла (25 г)

Способ приготовления:

Смешайте масла в одной емкости и смочите ватный тампон.

Затем протрите этой смесью кожу между пальцами и не смывайте.

Повторяйте процедуру 2 раза в день в течение 4 недель.

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Соль

Соль также обладает способностью убивать грибок и удаляет лишнюю влагу с кожи (которая только усугубляет состояние при наличии микоза). Поэтому пораженные участки вы можете спасти при помощи воды и соли.

Ингредиенты:

1 литр воды

6 столовых ложек мелкой соли (60 г)

Порядок действий:

Растворите соль в воде (она должна быть теплой). Налейте получившуюся соленую воду в ванночку для ног или другую подходящую емкость.

Погрузите туда ноги на 10 минут, до тех пор, пока вода не остынет.

Хорошенько высушите и нанесите небольшое количество талька или обыкновенной пищевой соды (это позволит коже дольше оставаться сухой).

Повторяйте процедуру несколько раз в день в течение как минимум 2 недель.

Йогурт

Активные бактерии, присутствующие в этом натуральном молочном продукте, отлично подойдут для борьбы с грибковыми инфекциями. Желательно выбирать для этих целей йогурты с живыми активными культурами.

Причем данное средство вы можете использовать для лечения «стопы атлета» как местно, так и потребляя внутрь. В первом случае просто нанесите йогурт на кожу между пальцами и дайте ему высохнуть. Затем смойте теплой водой. Повторяйте два раза в день.

Если же вы предпочитаете его съесть, то делайте это также дважды в день: утром натощак и вечером перед сном. Скоро вы забудете, что такое микоз!

Уксус

Кислоты, входящие в питательный состав уксуса, очень полезны для того, чтобы попрощаться с грибковыми инфекциями навсегда. Это натуральное средство препятствует распространению грибка, убирает лишнюю влагу и ускоряет процесс регенерации тканей.

Ингредиенты:

1/4 литра уксуса (250 мл)

3/4 литра воды (750 мл)

Порядок действий:

Смешайте уксус с теплой водой. Перелейте в ванночку для ног или другую подходящую емкость и погрузите туда ноги на 15 минут.

Повторяйте процедуру 1 или 2 раза в день в течение 1 недели.

Не забывайте, что кожу потом необходимо тщательно вытирать.

Чеснок

Мощные лекарственные свойства чеснока делают его отличным средством для борьбы с грибковыми инфекциями. Помимо того, что вы всегда можете добавлять несколько зубчиков чеснока (в сыром воде) в свои блюда, его можно применять и местно.

Ингредиенты:

1 зубчик чеснока

2 капельки оливкового масла

Порядок действий:

Измельчите зубчик чеснока и добавьте оливковое масло, у вас должна получиться пастообразная смесь.

Нанесите ее на пораженные участки кожи и оставьте для воздействия на 30 минут.

Затем смойте теплой водой и мылом (нейтральным, белым).

Хорошенько высушите кожу и повторяйте процедуру каждый день в течение 2 недель.

Эти натуральные средства помогут вам побороть микоз без каких-либо побочных эффектов. Обязательно попробуйте!

В дополнение к использованию данных средств очень важно поддерживать пораженные участки сухими. Здесь вам может помочь тальк или обычная пищевая сода, это предотвратит чрезмерное потоотделение.опубликовано econet

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