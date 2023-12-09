Микробиом кожи: как увеличить количество бактерий красоты?

Бактерии обитают в самых разных частях организма. Например, в кишечнике и на коже (здесь живут миллионы бактерий, вирусов, грибов). Микрофлора может быть полезной или патогенной. Например, дисбаланс микробиоты может вызвать такие заболевания как розацеа, угри, псориаз.

От состояния микрофлоры во многом зависит здоровье человека. Например, существует непосредственная связь между микробиотой, обитающей в пищеварительном тракте, и психическим благополучием и синдромом раздраженного кишечника.

Микробиом кожи важен для здоровья

Усиление колоний «ценных бактерий» в кишечнике – удачная стратегия укрепить здоровье и улучшить самочувствие. Как это можно сделать? Многие слышали о существовании пробиотиков, которые оказывают позитивный эффект в терапии целого перечня заболеваний. Подпитка полезной микробиоты в кишечнике поможет укрепить здоровье. Интересно, что микрофлора присутствует и на коже.

Что такое микрофлора кожи и для чего она нужна?

Микробиота кожи – это целая экосистема микроорганизмов, которые обитают на ее поверхности. Эти микроорганизмы потенциально имеют значение для того, как кожа выглядит и функционирует.

На дерме живут миллионы различных бактерий, вирусов, грибов. И как микрофлора в кишечнике воздействует на состояние здоровья, микробиота на коже (которая, кстати, считается самым крупным органом) влияет на внешний вид и состояние дермы. Это важно, так как кожа служит барьером между организмом и внешней средой.

Здоровая микрофлора оберегает от дерматологической инфекции, предотвращая избыточный рост патогенных организмов.

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Микробиота кожи способна бороться с негативными факторами внешней среды.

Она, кроме того, помогает контролировать процесс воспаления, способствует более быстрому заживлению ран и работает в качестве барьера для определенных аллергенов и токсических веществ из внешней среды».

Как это ни печально, то современные правила и нормы гигиены совершенно губят микрофлору кожи. Так называемое антибактериальное мыло, консерванты в косметических продуктах и прочие агрессивные химические соединения, которые мы ежедневно наносим на кожу, убивают «полезные» бактерии наряду с «плохими».

Чем могут быть вызваны кожные заболевания?

Дерма, склонная к возникновению пятен, имеет менее разнообразную микрофлору, она населена в избытке патогенами и повреждающими стрессовыми факторами - по сравнению с нормальной дермой.

Дерматологические недуги (розацеа, угревые высыпания, псориаз) могут быть спровоцированы или усугублены нарушением баланса микрофлоры.

Считается, что сбалансированная микробиота кожи оказывает эффективное действие в борьбе с определенными видами кожной онкологии.

Специальные и указывают на связь между здоровьем микрофлоры кожи и иммунным ответом организма.

Что можно сделать, чтобы микрофлора кожи была здоровой

1. Употребляем экологичную пищу с высокой концентрацией клетчатки - в ней содержатся пребиотики.

Пребиотики имеют в составе волокнистые углеводы, служащие питанием для полезных бактерий. Примеры таких продуктов: спаржа, топинамбур, чеснок, овес, соевые бобы. Рацион, насыщенный пребиотиками, стимулирует жизнедеятельность и рост здоровых бактерий.

2. Каждый день употребляем продукты с высоким процентом пробиотиков. Рекомендуется потреблять 1-10 млрд живых культур бактерий (измеряемых в колониеобразующих единицах / КОЕ) в день.

3. Перебалансировка микрофлоры изнутри. Употребляем добавки, которые стимулируют и поддерживают здоровое соотношение микрофлоры кишечника и кожи.

Чтобы микробиота кожи была здоровой, не рекомендуется применять антибактериальное мыло для а лица (да и на любом другом участке кожи – тоже).опубликовано econet

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