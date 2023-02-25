Миндалины: удалять или лечить?

Где находятся миндалины? Если подойти к зеркалу, открыть рот и высунуть язык, можно рассмотреть два бугорка по краям горла. Это ткань, которая защищает дыхательные пути, - гланды. Гланды и аденоиды - разновидность миндалин. Они принимают на себя удар инфекции, вследствие чего человек заболевает тонзиллитом.
В вопросе «удалять ли миндалины?» есть сторонники этой меры и ее противники. Но если удалить миндалины, инфекция из организма никуда не исчезнет. Она просто опустится вниз – в легкие, в желудочно-кишечный тракт. А это уже влечет за собой дополнительные проблемы.
Проблема решается с помощью питания. Миндалины в организме выполняются защитную функцию. Важно исключить из пищевого рациона мучное, молочное, сладкое. Это правило касается всех проблем, связанных с тканями носоглотки и гортани.
Помимо выше указанных рекомендаций по питанию важно сдать посевы слюны и делать промывания миндалин.
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Аденоиды – это также вирусная нагрузка, как и при увеличенных лимфатических узлах. Усугубить проблему может пищевая непереносимость (лактоза, казеин, глютен). Происходит гипертрофия ткани из-за избыточного токсичного воздействия на организм.
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Источник: https://econet.ru/
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