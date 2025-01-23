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Минерал здоровья и красоты: Дефицит серы – как проявляется и чем грозит?

Автор: Econet 23 января 2025 6536
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Серу для красоты и здоровья использовали еще в древности. Ее смешивали с патокой и получали «весенний тоник», улучшающий качество кожи, ногтей, волос. И это только малая часть целебных свойств серы. Минерал помогает бороться со стрессами, хронической усталостью, возрастными изменениями, диабетом, ожирением и онкологией.

Минерал здоровья и красоты: Дефицит серы – как проявляется и чем грозит?

На протяжении многих столетий сера применялась внутрь и наружно при лечении различных заболеваний. Обо всех полезных свойствах минерала и других интересных моментах вы узнаете из этой статьи.

Сера - необходимый для организма минерал 

Дефицит серы 

Специалисты по натуральной медицине провели анализ больных с дефицитом серы и пришли к очень интересному выводу. Люди, в организме которых наблюдается нехватка этого минерала, склонны к:

  • кожным заболеваниям;
  • повышенному потоотделению;
  • постоянному чувству жажды;
  • пристрастию к острым и сладким блюдам;
  • неорганизованности, несобранности;
  • любопытству.

Сера необходима не только для омоложения организма, но и его очищения от токсинов. Этот минерал входит в состав витаминов и мощнейших антиоксидантов. Сера есть в хрящах, ногтях, волосах и коже. Нехватка этого микроэлемента повышает риск развития таких недугов, как аутизм, артрит, аллергия на продукты питания, цирроз печени.

Минерал здоровья и красоты: Дефицит серы – как проявляется и чем грозит?

Для печени сера особенно полезна, поскольку:

  • активирует выработку желчи, за счет чего печень лучше справляется с выводом токсинов;
  • запускает процесс детоксикации организма и регенерации печени;
  • нейтрализует опасные токсины (кадмий, ртуть, свинец и прочие);
  • улучшает функцию печеночных клеток.

Польза серы для печени колоссальна, учитывая, что этот орган – основа здоровья и жизни человека.

Как восполнить нехватку серы в организме?

Человеческий организм не способен самостоятельно производить серу, поэтому восполняя нехватку необходимо с помощью продуктов питания. При дефиците минерала следует добавить в рацион:

  • мясо;
  • рыбу жирных сортов;
  • яйца;
  • натуральное молоко;
  • бобовые;
  • капусту;
  • листовую зелень;
  • лук и чеснок.

В процессе приготовления пищи следует учитывать, что сера быстро испаряется при долгой термообработке. Восполнить нехватку микроэлемента можно также с помощью ванн с сульфатом магния (на ванну достаточно 100 г соли) или специальных препаратов серы, которые продаются в аптеках, но перед покупкой обязательно стоит проконсультироваться с врачом.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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