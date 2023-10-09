Митохондриальные болезни

При инсульте происходит острое нарушение мозгового кровообращения. В результате нервные клетки поражённого участка гибнут от дефицита кислорода. Кислород требуется клеточным митохондриям, поэтому при гипоксии в первую очередь нарушается митохондриальная функция. Это запускает ряд химических реакций, которые могут вызвать гибель целой клетки.
Инсульт занимает 2-е место в мире в перечне факторов летального исхода. Отследить последствия инсульта можно на уровне клеток, а именно: гибель митохондрий провоцирует инсульт. По статистике частота митохондриальных болезней у людей с инсультом 0,8-7,2%. Важный фактор тяжелых митохондриальных заболеваний – генетическая предрасположенность.
Относится к группе митохондриальных недугов, связанных с точечными мутациями в митохондриальной ДНК (митохондриальная энцефаломиопатия, лактатацидоз, инсультоподобные эпизоды). Возможна комбинация с поражением эндокринных желез (щитовидки, околощитовидных и поджелудочной желез).
Вызван мутациями митохондриальной ДНК - нарушениями нуклеотидной последовательности. Это грозит сбоем образования митохондриальных белков.
Ключевые причины инсультов лежат в плоскости атеросклероза. Митохондрии определяют только тяжесть повреждения и скорость повреждения головного мозга.
Когда происходит «закупорка» сосуда, очень важно время. Чем быстрее больному окажут помощь и нормализуют кровоток, тем слабее будут повреждение и последствия.
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После инсульта невероятно важно то, в каком состоянии пребывают клеточные митохондрии пострадавшего участка ткани. Через время возможна реперфузия - восстановление кровотока, когда к митохондриям снова начинает поступать кровь. Здоровые митохондрии обеспечивают преимущества по времени – чем они здоровее, тем дольше мозг в состоянии продержаться без поступления кислорода. Кровоток восстановится или самостоятельно, или больному окажут помощь, и повреждение мозга не случится / окажется минимальным.
Ишемический инсульт (преобладает среди всех типов инсульта) развивается, если к области мозга прекращается поступление крови (кислорода). Вызвано это следующими проблемами сердца и сосудов:
Проблема гипоксии в том, что митохондрии перестают работать, и клетки (головного мозга) погибают.
Если предположить, что во время гипоксии в головной мозг попали новые митохондрии и энергия в виде АТФ, гипоксия не оказала бы своего пагубного воздействия на мозг. Головной мозг работал бы на энергии АТФ.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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