Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Красота
  4. «Молодильный крем»: удивительное средство, которое должно быть у каждой женщины

«Молодильный крем»: удивительное средство, которое должно быть у каждой женщины

Автор: Econet 12 октября 2022 4960
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Мечтаете об идеальной коже лица? Косметические средства известных торговых марок не помогают избавиться от морщин и пигментных пятен? Гарантированно предотвратить старение поможет «молодильный крем», созданный на основе масла шиповника. И что замечательно – крем можно сделать самостоятельно.


«Молодильный крем»: удивительное средство, которое должно быть у каждой женщины

Мы уверены, за небольшую баночку этого средства голливудские звезды заплатили бы не одну сотню долларов. На самом деле приготовить его легко в домашних условиях, а себестоимость не превысит нескольких рублей. Кроме того, это универсальный крем, который борется со старением не только кожи лица, но и шеи, а также зоны декольте.

Потрясающие свойства омолаживающего крема

Основной ингредиент крема – масло шиповника, обладающее отличными омолаживающими свойствами. При регулярном использовании средства вам удастся избавиться от многих проблем:

  • «гусиных лапок» вокруг глаз;
  • глубоких морщин;
  • сухости;
  • шелушения;
  • дряблости кожи.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

«Молодильный крем»: удивительное средство, которое должно быть у каждой женщины

Рецепт крема

Чтобы приготовить омолаживающее средство потребуется 5 простых компонентов:

  • крем для детской кожи (2 столовые ложки);
  • масло шиповника (10 капель);
  • масло жожоба (5 капель);
  • сок алоэ (1 столовая ложка);
  • витамин B2 (5 капель).

Все это продается в каждой аптеке, поэтому с поиском ингредиентов проблем не возникнет. Детский крем необходим в качестве основы. Масло шиповника подтягивает и питает кожу, осветляет пигментные пятна, разравнивает морщины, способствует регенерации и восстановлению ткани, а также защищает кожу от действия солнечных лучей, ветра, мороза и прочих внешних факторов. Масло жожоба повышает эластичность и упругость кожи, снимает отечность и уменьшает мимические морщины. Сок алоэ замедляет процессы старения. Витамин B2 придает коже здоровый цвет, увлажняет и питает ее.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST! 

Все ингредиенты следует смешать до однородности и поместить в стерильную емкость. Хранить крем нужно в холодильнике. Использовать средство рекомендуется каждый день по утрам и вечерам. Результат будет заметен уже через неделю – кожа станет более гладкой, сияющей и упругой. Как вы видите, в приготовлении крема нет ничего сложного, но эффект от его применения оценит каждая женщина! опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

омоложение кожа старение возраст крем лицо

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!

    https://t.me/econetru

     

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. Михаил Жванецкий
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.