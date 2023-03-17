Молодость лица начинается с ног: Снимаем триггеры со ступней

✅Выстраивание осанки начинается с ног. Татьяна Новикова в этой статье покажет простой способ снять триггеры со ступней.

Состояние ступней очень важно для правильной осанки и для всего тела в целом, включая лицо. Травма или небольшая деформация в районе ступни, через несколько лет, приведет к перекосу таза, болям в коленях, дисбалансу в грудном отделе, а также к дисбалансу костей черепа, что обязательно отразится на лице.

Как снять триггеры со ступней

Проблемы в ступнях накапливаются от неправильной походки, от частого ношения каблуков, от недостаточно качественной обуви, в общем, от совсем обыденных вещей. Не говоря уже о каких-то ушибах и повреждениях.

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А помогут нам в это простые каучуковые шарики.

Шарик для массажа

Покупаются в спортивном магазине, называются шарики для массажа.

Но есть лайфхак: их можно купить в обычном зоомагазине.

Это каучуковые шарики для игры с кошками. Я их покупала для своих кошек, а потом вдруг обнаружила, что они идеально подходят для массажа ступней!

Каучуковый шарик для игры с кошками

Что делаем:

Сидя на стуле, подкладываем шарик под ступню, наступаем на него, надавливаем и начинаем медленно прокатывать по всей поверхности ступни. В местах, где ощущается боль, останавливаемся и ждем, пока она не станет утихать. Так обрабатываем обе ноги. Делать можно каждый день, удобно за чтением или сидя за компьютером.

Будьте красивыми!опубликовано econet

Автор Татьяна Новикова

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