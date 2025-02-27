Моральное истощение: 9 признаков

Моральное истощение (или синдром хронической усталости) представляет собой коварное состояние, которое чревато негативными последствиями. Человек утрачивает интерес к жизни и пассивно плывет по течению. Вовремя распознать признаки морального истощения очень важно. Возможно, вам требуется тайм-аут для восстановления сил и обретения интереса к жизни.

Моральное истощение (или синдром хронической усталости) представляет собой коварное состояние, которое чревато негативными последствиями. Человек утрачивает интерес к жизни и пассивно плывет по течению. Вовремя распознать признаки морального истощения очень важно. Возможно, вам требуется тайм-аут для восстановления сил и обретения интереса к жизни.

Синдром хронической усталости или моральное истощение

Симптомы морального истощения

1. Прерывистый, неглубокий сон, иногда сопровождаемый кошмарами

Вы на какое-то время проваливаетесь в сон, но посреди ночи подхватываетесь от того, что вам приснилось что-то неприятное и тревожное, связанное с дневными негативными переживаниями.

И до утра вы можете пролежать, не сомкнув глаз.

2. Панические атаки

Самые незначительные проблемы, часто надуманные, вызывают у вас приступы паники. Кажется, что над вами нависла черная туча, которая заполонила все небо.

3. Дефицит эмоций

Вам кажется, что из тела ушла вся энергия. Нет возможности ни грустить, ни радоваться. Вас охватила апатия.

4. Равнодушие к былым интересам

Уже не интересны любимые книги и кинофильмы, вы забросили хобби. Ничто вас не увлекает.

5. Вы расстраиваетесь по мелочам

Любое самое незначительное происшествие может выбить вас из колеи. По любому поводу на глаза наворачиваются слезы.

6. После работы вам хочется только лежать на диване

Сил нет, настроения нет. Вы, вроде, не больны, но и бодрым себя не чувствуете.

7. Другие вкусовые пристрастия

Вы заметили, что в больших количествах стали употреблять сладкое. Это дает на некоторое время ложное чувство удовлетворения. Но потом апатия возвращается снова.

8. Беспричинные обиды

Морально истощенная персона чрезвычайно ранима. Вас очень просто обидеть. Вы склонны себя накручивать, искать негатив в поведении самых близких.

9. Сложности с памятью и усвоением информации

Мыслительные процессы замедляются, вы с трудом проделываете элементарные мыслительные операции. Ваша эффективность на работе резко падает.

Причины синдрома хронической усталости

дефицит полноценного сна,

длительный стресс,

физическое и эмоциональное переутомление,

авитаминоз и порочное питание,

прием определенных медикаментов,

хронические и остро протекающие заболевания.

Случается, что в корне указанных проблем кроются нарушения здоровья:

эндокринные недуги (заболевания щитовидки, надпочечников);

проблемы сердечно-сосудистой системы и крови (атеросклероз, железистая анемия);

инфекционные и вирусные заболевания, гельминты;

опухоли мозга;

заболевания нервной системы и функциональные расстройства (вегетососудистая дистония, неврозы, депрессии);

ожирение.

Терапия

Первым делом следует обратиться к доктору, сдать соответствующие анализы и пройти обследование, чтобы выявить причину имеющихся проблем.

Далее, необходимо избавиться от источника стресса, оптимизировать ежедневную нагрузку, обеспечить полноценный отдых и здоровый сон. Это как минимум.

Что вы можете изменить сами

1. Режим дня

Каким бы ни был график жизни, установите время подъема, отбоя, еды.

Даже если времени для сна выделено не так уж много, стабильный режим даст возможность организму со временем адаптироваться к нагрузке.

2. Прохладный душ

Водные процедуры оптимизируют функционирование сердечно-сосудистой системы, «запускают» обмен веществ.

3. Физические нагрузки

Даже 5-10 минутная разминка (пробежка, прогулка) прибавит сил, если станет регулярной. С помощью зарядки улучшится кровообращение, тонус сосудов.

4. Пагубные привычки

Курение, спиртные напитки провоцируют спазм сосудов, и головного мозга - тоже, провоцируют атеросклероз. К тому же, всяческие злоупотребления – прямой путь к депрессивным состояниям.

5. Рацион

Не следует переедать. Из-за стола следует вставать слегка голодным.

Обогащайте рацион зелеными овощами, фруктами.

Для борьбы с усталостью можно подключить добавки, содержащиемикроэлементы цинк, селен, железо, магний, витамины группы В, аскорбиновую кислоту, витамины А и Е.

Для профилактики малокровия необходимо включать в меню белые грибы, печень и почки, персики, абрикосы, петрушку, картофель, яйца, ржаной хлеб, гречку - продукты с высокой концентрацией железа.

Имеет смысл чередовать мясо с морепродуктами, насыщеными йодом, селеном, магнием и цинком.

Не следует отказываться от кисломолочных продуктов.

Не стоит злоупотреблять диетами. Здоровье важнее внешней красоты.

6. Вес

Ожирение приносит дискомфорт, плохое самочувствие и комплексы. Помимо этого, оно вызывает хроническую усталость.

У обладателей лишнего веса часты эндокринные и сердечно-сосудистые недуги. Лишний вес может выступать причиной плохого сна, утренней усталости, утомляемости и проч.

7. Фитотерапия

Зарядить энергией и прибавить жизненных сил поможет употребление в форме настоев, отваров следующих растений: шишек хмеля, плодов боярышника, травы зверобоя, земляники, хвоща, подорожника, тысячелистника, женьшеня, элеутерококка, эхинацеи, лимонника китайского, родиолы розовой, корня солодки, алоэ (многие из названных видов являются мощными адаптогенами, укрепляющими физическое и психическое здоровье). Пить их рекомендуется в первой половине дня, так как данные продукты оказывают стимулирующий эффект на организм.

На ночь хорошо пить чаи из успокоительных сборов, включающих валериану, мяту, душицу, пустырник и проч. Они помогут оптимизировать ночной сон, убрать тревожность и беспокойство.*опубликовано econet

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