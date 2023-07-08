Мощный антиоксидант: Кому и зачем нужен селен?

Микроэлемент селен необходим для здоровья организма. Его полезное действие заключается в борьбе со свободными радикалами, нормализации функций щитовидной железы и иммунной ситемы. На этом ценные качества селена не исчерпываются. В каких продуктах присутствует столь полезный микроэлемент?

Химический элемент селен незаменим для здоровья человека. Он требуется для обеспечения правильного обмена веществ, функционирования щитовидной железы, борется со свободными радикалами и укрепляет иммунную систему. Кроме того, селен выступает мощным антиоксидантом. Что еще нам полезно знать об этом чудо-микроэлементе.

Организму необходим селен

Мощный антиоксидант

Группа антиоксидантов - это соединения, присутствующие в разных продуктах питания, нейтрализующих пагубное воздействие свободных радикалов на клетки. Свободные радикалы образуются в процессе обмена веществ. Переизбыток последних ведет к повреждению клеток, их раннему старению, что провоцирует возникновение и развитие таких хронических недугов как проблемы сердечно-сосудистой системы, злокачественные новообразования, болезнь Альцгеймера и инсульт.

Селен выступает в роли антиоксиданта, помогающего контролировать число свободных радикалов, понижающего их число при необходимости и обеспечивающего защиту клеток организма от повреждения.

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Снижение вероятности злокачественных новообразований

Химический элемент селен является действенным средством профилактики определенных видов онкологических недугов. Причина этому – редкая способность вещества оберегать ДНК от повреждений, обеспечивать прочность иммунной системы и убивать раковые клетки.

По результатам специальных исследований, высокий показатель селена в крови гарантирует защиту от целого ряда раковых болезней, в том числе: рака простаты, толстой кишки, легких и молочных желез.

Нужно знать! Данный результат был получен посредством употребления продуктов со значительным содержанием селена, а отнюдь не пищевых добавок.

Снижение вероятности появления сердечно-сосудистых недугов

Употребляя продукты со значительным содержанием элемента селена, человек значительно понижает вероятность появления и развития сердечно-сосудистых заболеваний. По выводам специальных исследований, ишемическая болезнь сердца часто спровоцирована именно низким содержанием селена в крови.

Но это еще не все. Химический элемент селен помогает приглушить воспалительные и окислительные процессы в организме, которые могут вызывать прогресс сердечно-сосудистых недугов путем аккумуляции налета на стенках кровеносных сосудов.

Введение в каждодневный рацион продуктов с высоким показателем элемента селена даст возможность минимизировать риск сердечно-сосудистых недугов.

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Профилактика снижения умственных способностей

На сегодняшний день не существует эффективных лекарственных препаратов против болезни Альцгеймера, характеризующейся необратимыми процессами деградации в коре головного мозга.

По мнению исследователей окислительный стресс выступает ключевым фактором нарушения функций центральной нервной системы и развития болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера атеросклероза.

Специалисты выяснили, что пациенты, страдающие болезнью Альцгеймера, демонстрируют низкий показатель селена в крови. С другой стороны, существуют доказательства, что введение в рацион продуктов с высоким показателем элемента селена укрепляет память и интеллектуальные возможности людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Например, употребление одного бразильского ореха в течение дня стабилизировало когнитивные функции и улучшало умственные способности больных.

В данном вопросе неоценимую помощь может оказать средиземноморская диета, включающая значительный перечень морских продуктов и орехов с высоким показателем элемента селена.

Стабилизация функций щитовидной железы

Селен помогает поддерживать на нужном уровне функции щитовидной железы. Мало кто знает, но, в щитовидке наличие селена на порядок выше, чем в иных внутренних органах. Микроэлемент обеспечивает защиту щитовидки от пагубного влияния окислительных процессов, благоприятствует продуцированию нужных гормонов.

Дефицит элемента селена в организме чреват появлением и развитием недуга под названием «тиреоидит Хашимото». Это заболевание вынуждает иммунную систему атаковать собственные клетки щитовидки.

Другие исследования свидетельствуют, что низкий показатель селена в крови приводит к прогрессу заболеваний гипотиреоз и тиреоидит. С другой стороны, употребление продуктов с высоким показателем селена или пищевых добавок с его содержанием нивелирует симптомы этих заболеваний.

Однако, несмотря на это, для рекомендации добавок селена в качестве лекарства от болезни Хашимото ученым придется провести еще ряд дополнительных исследований.

Улучшение работы иммунной системы

Ключевая функция иммунной системы в организме состоит в поддержании нормальной работы внутренних органов посредством нахождения и ликвидации вероятных угроз в виде паразитов, вирусов и болезнетворных бактерий.

Селен препятствует деградации клеток, успокаивает воспалительные процессы. Систематическое введение в организм селена усиливает иммунную реакцию.

Одновременно дефицит данного микроэлемента повышает вероятность смерти и ускоряет развитие ВИЧ. А рост показателя селена в крови дает возможность нивелировать симптомы у больных ВИЧ. Кроме того, добавки селена целесообразно прописывать для укрепления иммунной системы при следующих недугах: гепатит C, грипп, туберкулез.

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Ослабление симптомов бронхиальной астмы

Астма является хроническим недугом. Она поражает дыхательные пути и затрудняет транспортировку кислорода в легкие. Зачастую появление и развитие данного недуга вызывает уже упомянутый неоднократно окислительный стресс, разрушающий клетки, и сопровождающийся воспалительным процессом.

Селен обладает противовоспалительным действием и, как следствие этого, может смягчить астматические проявления.

Выводы специалистов свидетельствуют, что люди, болеющие бронхиальной астмой, но демонстрирующие высокий показатель селена в крови, реже переживали астматические приступы и легче их переносили. Стоит отметить, что результаты целого ряда исследований противоречат друг другу. Поэтому требуются дополнительные эксперименты для получения достоверной картины воздействия селена на организм при астме.

Продукты питания с высоким показателем селена

бразильский орех – 5 гр продукта включает 137 % нормы в сутки;

палтус – 159 гр продукта включает 106 % нормы в сутки;

желтый тунец – 85 гр продукта включает 77 % нормы в сутки;

устрицы - 85 гр продукта включает 77 % нормы в сутки;

семена подсолнечника – 56 гр продукта включает 62 % нормы в сутки;

грибы шиитаке – 145 гр продукта включает 51% нормы в сутки;

цыпленок – 140 гр продукта включает 50 % нормы в сутки;

куриные яйца – 100 гр продукта включает 44 % нормы в сутки;

сардины – 48 гр продукта включает 36 % нормы в сутки;

добавки с микроэлементом селен.

Противопоказания

При потреблении данного микроэлемента важно соблюдать дозировку (55 мкг в сутки). Максимально допустимая норма составляет 400 мкг.

Чаще всего чрезмерное потребление селена возможно при употреблении пищевых добавок. Побочные эффекты при чрезмерном количестве селена:

потеря волос;

головокружение;

тошнота;

боли в мускулах;

рвота;

спазмы.

В тяжелых случаях переизбытка селена вероятны сбои в функционировании кишечника и нервной системы, сердечные приступы, острая почечная недостаточность и летальный исход.

Подведем итог

Селен – это один из ключевых микроэлементов, нужных для полноценного функционирования организма. Последний задействован в обмене веществ, функционировании щитовидной железы, защитите клеток от повреждений, вызванных окислением.

Селен помогает укрепить иммунную систему, стимулирует работу головного мозга и снижает вероятность сердечно-сосудистых недугов.

Микроэлемент присутствует в широком перечне продуктов.

Введение в рацион чрезмерного количества продуктов с высоким показателем селена имеет побочные эффекты.опубликовано econet

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