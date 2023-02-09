Мягкая практика для поддержки вашей иммунной системы

Состояние иммунитета во многом зависит от работы лимфатической системы. Плохое самочувствие, склонность к частым заболеваниям и хроническая усталость могут свидетельствовать о том, что лимфосистеме требуется оздоровление. Как самостоятельно поддержать здоровье иммунной и лимфатической системы и усилить защиту организма?

Мягкие статические практики могут принести иммунитету огромную пользу, так как выступят в качестве насоса для усиления циркуляции лимфы. А в сочетании с дыхательными упражнениями они усилят воздействие на лимфатические узлы и каналы. Лимфатическая система располагается по всему телу, но есть три участка, которые имеют особую важность для формирования иммунного ответа на чужеродные клетки – это зоны шеи, подмышечные впадины и живот.

Упражнения для поддержки лимфатической системы

Мягкая стимуляция этих отделов с помощью дыхательных и статических движений, поможет нормализовать баланс жидкости в организме, защитит от инфекций и мутагенных клеток и позволит избавиться от токсинов и отходов жизнедеятельности.

1. Диафрагмальное дыхание

Брюшное дыхание будет усиливать работу лимфосистемы. Чтобы оно действовало в качестве насоса, нужно лечь на спину, положить ладони на живот так, чтобы вам было удобно. Делая вдох, вы будете ощущать, как живот приподнимается к рукам, а выдыхая, почувствуете, как он опускается. Делайте вдохи и выдохи в течение нескольких минут.

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2. Для активизации лимфатической системы

Сядьте на пол и постарайтесь поджать под себя скрещенные ноги, если не получается, то присядьте на край подушки или валика, чтобы бедра были слегка приподняты. Положите правую ладонь позади себя, а левую, на правую ногу. Делая выдох, немного поверните плечи в правую сторону, а голову поворачивайте вперед, к левому плечу. Задержитесь в этом положении на несколько секунд, на вдохе отклоните голову назад и влево, вы ощутите легкое натяжение правой стороны шеи, чтобы усилить эффект, можете немного приподнять плечи. Сохраните это положение, пока делаете выдох. Сделайте вдох и вернитесь в И. П. Повторите по 5 раз для каждой стороны.

3. Для стимуляции лимфы в брюшной полости

Сверните небольшой тугой валик из полотенца. Лягте на живот и подложите под него валик, чтобы он находился между грудной клеткой и тазом, расположите локти, где вам более комфортно. Делая вдох, вы будете чувствовать, как живот погружается в валик, а делая выдох, как рулон вдавливается в живот. Выполняйте в течение нескольких минут, расслабляя мышц на каждом выдохе.

4. Для прокачивания лимфатических узлов

Начинайте делать низкие выпады, где заднее колено опускается на пол. Делая вдох, опускайте таз, поднимайте руки выше уровня сердца, и расставляйте их в стороны. Ладони разворачивайте вверх (поза кактуса) и сжимайте их в кулак, чтобы прокачать лимфу вниз, по рукам. Выдыхая, опускайте руки вниз, и расслабляйте мышцы одновременно, с возвращением бедер в исходное положение. Выполните 5 раз, се движения делайте в медленном темпе, очень плавно, не забывайте соотносить их с дыханием. Затем, повторите упражнение 5 раз на другую ногу.

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5. Для стимуляции лимфотока

Для этого, надо стать в «мостик». Вы можете начинать подъем со спины, осторожно приподнимая бедра и выгибая позвоночник, на комфортную для вас высоту. При этом, опирайтесь на руки и плечи, чтобы при подъеме вы почувствовали, как развернулась грудная клетка. Ладони расположите за спиной там, где вам будет удобно. Сделайте в этой позиции 5 глубоких вдохов и выдохов, затем медленно вернитесь в исходную позицию.

6. Для поддержания лимфосистемы во всем теле

Сверните полотенце в тугой валик. Лягте на пол, поднимите ноги и вытяните их вверх вдоль стены. Подложите валик под бедра. Руки находятся вдоль тела. Задержитесь в этом положении на 3-5 минут, расслабляясь на выдохе.

7. Для стимуляции соединительной ткани

Лежа на спине, согните ноги в коленях и прижмите стопы к полу. Руки можете положить вдоль тела или раскинуть в стороны. Делая выдох, опускайте колени на пол, удерживая стопы на месте. На вдох – возвращайте колени вверх. Затем, на выдох, опустите колени в другую сторону. Делайте упражнение в течение нескольких минут, затем вытяните ноги и расслабьте все тело.опубликовано econet

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