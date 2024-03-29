Надпочечники: виновники страха и усталости?

Избыточный вес у нас ассоциируется с порочным питанием, а усталость - с насыщенным графиком жизни. Приступы необъяснимого страха часто связывают с паническими атаками и вегето-сосудистой дистонией. Но такие симптомы могут быть сигналом гормонального сбоя. И проблему искать стоит в работе надпочечников.

Надпочечники - парный орган. Они сообщаются с почками и синтезируют важные гормоны (адреналин, стероидные). Производство гормонов связано и с функциями гипофиза. Даже слабый сбой в функциях этих желез вызывает вегетативные кризы со скачками давления и приступами тревожности.

Здоровье надпочечников

У этих желез есть целый список «обязанностей».

Работа надпочечников

Они ответственны за стойкость перед стрессами. Без них нельзя было бы реагировать на опасность и убежать / принять бой, так как «воинственные» гормоны и гормоны страха синтезируются в этих железах.

Надпочечники регулируют состояние нервной системы после пережитого стресса / психологического напряжения.

Если стресс становится продолжительным, железы функционируют в «авральном» режиме и не могут восстановиться. Стабильный гормональный выброс ослабляет нервную систему, а надпочечники становятся истощенными. Такое положение опасно, так как чревато развитием болезней. Надпочечники позволяют справиться как с физическими и психологическими нагрузками, так и с интоксикацией (действие хим. соединений, медикаментов).

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Надпочечники вырабатывают гормоны

Эти железы функционируют в комбинации с гипофизом, гипоталамусом.

Как стрессовая реакция синтезируются адреналин и кортизол. Адреналин ответстсвенный за мгновенный ответ организма - бежать / сражаться. Кортизол работает на стойкость к стрессу. Параллельно он снижает холестерин, угнетает иммунную защиту, увеличивает показатель сахара в крови. В стрессирующие моменты кортизоловый выброс возрастает. Но стойкий стресс плавно снижает синтез кортизола. Это симптом надпочечникового истощения.

Хронический стресс «убивает» надпочечники

Эпизодический стресс не несет организму угрозы. А вот стойкий, продолжительный стресс, стабильное напряжение, изнурительный труд действуют на железы крайне негативно.

В процессе многолетнего психологического напряжения развивается слабость надпочечников. Дефицит питательных также негативно действует на состояние надпочечников.

У женщин эти железы подвергаются негативному влиянию оральных контрацептивов. Последние подавляют функции репродуктивной сферы. Это чревато разбалансировкой эндокринной системы.

Надпочечники имеют значительный компенсационный потенциал. Но важно осознать, что тревожность, страх, неприязнь, злоба бьют по надпочечникам.

Симптомы надпочечникового истощения

Проявления усталости надпочечников - вялость, утомляемость, раздражительность, ослабленный иммунный ответ, подверженность простудам.

Надпочечники перегружены, если отмечаются: безосновательная тревога, нервозность, тремор рук, усиленное сердцебиение, нарушения сна, потоотделение без причины, стремление к соленой и сладкой пище, приступы паники, проблемы с сосредоточенностью, припадки гнева, эмоциональная гиперчувствительность.

При надпочечниковой усталости вероятны развитие гипотиреоза, колебания массы тела, пониженный показатель глюкозы, беспричинные боли, одышка, учащенные позывы к мочеиспусканию, слабость мышц.

Как уберечь надпочечники

Важно провести ревизию своего отношения к жизни и ценностей. Пребывание в постоянном негативе, отрицательные эмоции подрывают здоровье надпочечников.

Полезно принимать адаптогенные травы.

Функции надпочечников поддержат омега-3 жирные кислоты, вит-ны комплекса В и С, минералы Mg Zn K. Полезно включить в рацион орехи, семена тыквы, томаты, рыбу, яйца, крестоцветные. опубликовано econet

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