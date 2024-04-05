Натуральные альтернативы самым употребляемым лекарствам

По оценкам медиков люди склонны принимать медикаменты гораздо чаще, чем это необходимо. Одни лишь жители США тратят на лекарства более 300 млрд. долларов в год, причем, по статистике, каждый житель этой страны принимает хотя бы один препарат в месяц, а 1/3 населения – два и более лекарственных средства.

Безусловно, лекарства – это союзники человека, которые нередко спасают жизнь и облегчают страдания. Однако прием медикаментов без назначения врача в большинстве случаев лишь устраняет симптомы заболевания, никак не решая имеющуюся проблему. Так может быть нет смысла тратить огромные суммы на приобретение лекарств, которые создают серьезную нагрузку на печень и поражают стенки желудка?

10 природных альтернатив самым употребляемым лекарствам

Препараты снижающие давление

Обезболивающие препараты

Средства снижающие уровень холестерина

Лекарства против гипотиреоза

Лекарства от изжоги

Антибиотики

Успокоительные препараты

Препараты от диабета

Препараты от бессонницы

Средства от депрессии

Тем более что народная медицина готова предложить природные альтернативы практически каждому из известных препаратов. Если вас беспокоит вред, который наносит организму прием медикаментов, узнайте о том, чем можно их заменить.

1. Препараты снижающие давление (Анаприлин, Лизиноприл)

По статистике ВОЗ, лекарства снижающие давление чаще других препаратов употребляются без назначения врача. А учитывая, что принимаются они системно, количество потребляемых медикаментов просто огромно. Но ведь постепенно организм привыкает к таким лекарствам, в результате чего они наносят больше вреда желудку, чем пользы кровеносной системе. Можно ли найти им достойную альтернативу?

По словам врачей, прежде всего, стоит попробовать чай с ромашкой. Многие столетия именно это средство помогало людям справляться с гипертонией.

При регулярном употреблении нормализовать давление помогает и гранатовый сок.

Медики для борьбы с данной проблемой предлагают прием специальных добавок, особенно содержащих антиоксидант Коэнзим Q10, который прекрасно расширяет сосуды и помогает снизить давление.

А некоторым людям для нормализации давления и вовсе достаточно изменить рацион питания, следя за тем, чтобы в организм ежедневно поступало 200 мг магния и 500 мг калия.

2. Обезболивающие препараты (Анальгин, Парацетамол)

Врачи выписывают миллионы рецептов болеутоляющих средств, но еще больше этих препаратов имеется в свободной продаже, а потому обыватели практически не задумываются о посещении врача в случае появления боли, а просто идут в аптеку и покупают сильный анальгетик. И ведь никто не задумывается, что при регулярном употреблении такие средства разрушают печень и почки, создают проблемы с желудком, да к тому же большинство из них вызывает привыкание. Чем можно заменить такие лекарства?

По словам медиков, от головных болей спасают эфирные масла мяты, лаванды и базилика. Достаточно несколько минут вдыхать пары этих масел, чтобы боль как рукой сняло.

От зубной боли спасает полоскание отваром шалфея или раствором обычной соли.

С мышечными и суставными болями следует бороться при помощи контрастного душа и сеансов мануальной терапии. Как показывает практика, лица прошедшие 8 сеансов мануальной терапии на два-три месяца забывают о неприятных ощущениях.

Кстати, физическая активность также помогает бороться с мышечными и суставными болями. Доказано, 30 минут анаэробных нагрузок в день способствуют активной выработке эндорфинов, которые действуют в организме как естественное болеутоляющее средство.

3. Средства снижающие уровень холестерина (Симвастатин, Аторвастатин)

Более 70% лиц, страдающих от холестеринемии, т.е. повышенного содержания холестерина в крови, получают от врачей рекомендацию принимать статины – препараты, для снижения концентрации «плохих» липопротеидов. Статины действительно помогают. Блокируя действие особого фермента в печени, они предотвращают выработку холестерина организмом. Правда принимать такие препараты следует ежедневно, нередко на протяжении нескольких лет. Найдется ли им достойная альтернатива?

Оказывается, самый обыкновенный чеснок может заменить действие статинов, так как в нем содержится особое вещество – аллицин, которое не дает холестериновым бляшкам оседать на стенках артерий и способствует их выведению из организма.

Благотворным влиянием на организм отличается и сухое красное вино. Оно прекрасно разжижает кровь и увеличивает уровень «полезного» холестерина. Главное помнить, что допустимая норма сухого вина в день не должны превышать 150 граммов.

А последние исследования ученых говорят о том, что буквально одна долька горького шоколада в день в 10 раз эффективнее любого препарата для борьбы с холестеринемией.

4. Лекарства против гипотиреоза (Левотироксин)

Проблемы с работой щитовидной железы сегодня знакомы каждому третьему жителю нашей страны. Причем особенно распространено данное заболевание среди женщин, перешагнувших 50-летний рубеж. И практически каждому пациенту, который обращается за помощью к врачу, эндокринолог назначает препараты для восполнения недостатка тиреоидных гормонов. Вот только не поспешное ли это решение, сразу хвататься за лекарства?

Вполне возможно гипотиреоз в организме развился по причине нехватки некоторых минералов. В следующий раз, когда специалист прописывает вам средства заместительной терапии, поинтересуйтесь, возможно, до медикаментозной терапии вам следовало бы пропить минеральные комплексы и восстановить уровень селена, йода и железа?

Восполнить недостаток гормонов помогают народные средства. Чаще всего применяется смесь соков свеклы, картофеля и моркови в равных пропорциях, которая употребляется каждое утро по 50 граммов.

Альтернативой лекарствам может стать и смесь измельченных грецких орехов с зубчиками отварного чеснока и сушеным укропом, разбавленная ложкой меда. Такое средство принимают утром по одной столовой ложке ежедневно до устранения проблемы.

5. Лекарства от изжоги (Омез, Омепразол)

Изжога изредка встречается у каждого из нас, однако, люди страдающие заболеваниями желудка, принимают блокаторы протонной помпы и другие средства для снижения уровня соляной кислоты практически ежедневно. А это чревато нарушением всасываемости минеральных веществ и ростом патогенной микрофлоры в кишечнике. Чем же можно заменить лекарственные средства от изжоги?

Прежде всего, это сода. Этот натуральный антацид в течение пары минут нейтрализует даже сильную изжогу. Вот только часто применять соду вредно для здоровья, а потому стоит поискать более безопасное лекарство.

Таковыми, к примеру, являются леденцы со скользким вязом. Прекрасно обволакивая слизистую желудка, это растительное средство защищает ее от избытка кислоты, а высокое содержание антиоксидантов помогает предотвратить воспалительный процесс.

Кроме того, быстро избавить организм от изжоги поможет корень солодки, а также сок алоэ, который необходимо употреблять утром натощак по столовой ложке. А благодаря наличию компонента бромелайна настоящей находкой в борьбе с изжогой станет и ананас.

6. Антибиотики (Гентамицин, Азитромицин)

О приеме антибиотиков без назначения врача следует сказать особо. Сегодня средства против инфекционных агентов принимают все кому ни лень, и даже «пичкают» ими детей, совершенно не задумываясь о том, что антибиотики разрушают иммунную систему человека, делая организм беззащитным и уязвимым.

Да и некоторые врачи, не слишком заботясь о пациентах, спешат назначить антибиотик, не предложив, предварительно попробовать бороться с инфекцией естественными средствами. К примеру, при инфекциях дыхательных путей можно промывать носовые пазухи раствором из морской соли, для приготовления которого ¼ ч.л. соли и ¼ ч.л. соды растворяются в 150 мл теплой воды. Как показывает практика, каждое такое промывание удаляет до 90% бактерий из носа, а значит, такой раствор может стать достойной, и, главное, безопасной альтернативой антибиотикам.

К слову, в природе немало натуральных антибиотиков, которые могут заменить даже сильные антибактериальные препараты. Так, чеснок прекрасно лечит воспаление легких, масло чайного дерева применяется при инфекциях дыхательных путей, прополис спасает от ангины, клюква лечит заболевания мочеполовой системы, а пурпурная эхинацея является действенным средством против гриппа.

Посоветуйтесь с врачом, быть может назначенный антибиотик можно заменить одним из этих средств.

7. Успокоительные препараты (Афобазол, Фенибут)

Статистика говорит о том, что от тревожных расстройств сегодня страдает каждый второй житель мегаполиса. Постоянные стрессы, недосыпание и неумение расслабляться приводят к фатальным последствиям для нервной системы, что проявляется множеством неприятнейших симптомов. Больной в этом случае, как правило, хватается за седативные средства, которые в принципе неплохо справляются с расстройством, однако ложатся тяжким грузом на почки, печень и желудок, провоцируя различные заболевания.

А ведь в природе существует немало успокоительных трав, таких как лаванда и мелисса, из которых можно приготовить эффективные успокоительные отвары. Да и пустырник с валерианой в виде настоек являются общеизвестными успокоительными средствами, причем безвредными для организма.

Сюда же можно отнести чай с ромашкой, а также успокоительные ванны, в которые можно добавлять все вышеперечисленные травы. Врачи в свою очередь, могут посоветовать средства на основе бромидов, солей магния и лития.

8. Препараты от диабета (Метформин)

Подавляющему большинству «диабетиков» приходится постоянно принимать противодиабетические препараты, такие как Метформин и прочие, которые помогают поддерживать уровень сахара в крови. Но стоит ли говорить о вреде лекарств, которые, так или иначе, сказываются на работе печени?

Единственной достойной альтернативой медпрепаратам в данном случае является активный образ жизни. По словам медиков, уже после двух недель регулярных тренировок мышцы больного начинают на 60% лучше воспринимать инсулин, так как лучше усваивается глюкоза и усиливается кровоток.

В идеале лицам, страдающим от сахарного диабета II типа необходимо три анаэробных занятия в неделю, а также два занятия на сопротивление, чтобы полностью отказаться от лекарственных средств и ощущать себя здоровым человеком.

9. Препараты от бессонницы (Розерем, Лунеста)

Проблема бессонницы совершенно наивно считается пустяковой, а потому к специалистам с ней практически никто не обращается. К тому же в любой аптеке в свободном доступе есть масса снотворных лекарств, готовых прийти на помощь всем тем, кто никак не может уснуть. А ведь статистика говорит о том, что 60% людей, страдающих бессонницей, принимают снотворные препараты практически каждый вечер. Можно ли найти им достойную альтернативу? Конечно можно.

В аптеках следует поискать гомеопатические средства на основе боярышника, мака или страстоцвета. Такая растительная основа прекрасно успокаивает нервы и помогает уснуть, при этом совершенно не вредя здоровью и не вызывая зависимости.

Еще одним прекрасным снотворным может стать настой из семян петрушки и укропа. 50 г смешанных семян следует залить 500 мл красного сухого вина и варить на слабом огне 20 минут. Остудив и процедив отвар, его следует принимать по 50 мл на ночь.

10. Средства от депрессии (Сертралин)

Депрессия в наши дни отнюдь не редкость. Лица подверженные стрессу и не умеющие с ним справляться, просто обречены на столкновение с депрессией, выход из которой, по мнению большинства, лишь один – прием антидепрессантов.

Однако средства от депрессии очень коварны. К ним довольно быстро развивается сильное привыкание, а попытка отказаться от их приема приводит к сильнейшей «ломке» и желанию возобновить лечение. К тому же антидепрессанты способствуют набору лишнего веса и крайне негативно влияют на половую жизнь. Но чем бороться с депрессией, если не лекарствами?

По словам врачей-гомеопатов, антидепрессивным действием могут похвастаться такие растения, как цикорий, розмарин и боярышник. Но еще эффективнее выводит из депрессии отвар зверобоя, который следует принимать каждое утро по 100 мл.

Не последнюю роль в борьбе с депрессией играет правильное питание, а именно регулярное употребление продуктов богатых Омега-3 жирными кислотами, мясом, овощами и кисломолочными продуктами. А чтобы окончательно забыть о депрессии и никогда больше с ней не сталкиваться, следует регулярно насыщать организм эндорфинами, которые вырабатываются при занятиях спортом. Здоровья вам!опубликовано econet

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