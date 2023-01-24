Натуральные способы контроля сахара в крови

Преддиабет является признаком того, что человек входит в группу риска по заболеванию сахарный диабет 2-го типа. Это промежуточное состояние, при котором поджелудочная железа еще вырабатывает инсулин, но мало или в достаточном количестве, но организм уже плохо его усваивает. Как самостоятельно выявить преддиабет и нормализовать уровень сахара в крови?

Выявить преддиабет достаточно сложно, так как он часто себя никак не проявляет и протекает бессимптомно. Считается, что более 300 млн. человек находятся в этом состоянии, но не знают об этом, и если не принять меры, то могут заболеть уже сахарным диабетом. Даже самое хорошее самочувствие не означает, что вы не находитесь в группе риска.

В каких случаях следует пройти обследование?

Необходимо обязательно обратиться к врачу и сдать кровь на сахар, если вы принадлежите к возрастной группе старше 45 лет и имеете абдоминальный тип ожирения – скопление отложений на талии.

И если вам меньше 45 лет, но имеете избыточную массу тела и хотя бы один из следующих признаков:

повышенное давление;

высокий показатель холестерина;

диагностирован сахарный диабет у ближайших родственников;

для женщины – при родах, вес ребенка был более 4 кг;

принадлежность к расе или этносу, входящих в группу риска;

малоподвижный образ жизни.

Чтобы определить, находитесь ли вы в зоне риска, врач соберет анамнез (история болезни) у вас, и расспросит о заболеваниях ваших родственников, даст направление на другие обследования и забор крови на сахар.

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Если показатель глюкозы в крови превысил норму даже незначительно, то не следует обманываться и успокаивать себя тем, что это только легкая или ранняя форма преддиабета. Такой диагноз означает, что организм работает с повышенной нагрузкой, и рано или поздно пойдут серьезные нарушения его функций. В этом случае, вам надо проверить сердечно-сосудистую систему, давление, показатель холестерина и выполнять все назначения и рекомендации лечащего врача.

Сигналами о том, что сахарный диабет совсем близко, являются признаки:

зуд кожи и половых органов;

сильная жажда, особенно в ночное время;

повышенный аппетит (даже ночью);

постоянная усталость;

головные боли и головокружения.

Нормализовать показатель сахара поможет

Увеличение в рационе клетчатки

Необходимо добавить в ежедневное питание свежие плоды, ягоды, семечки, орехи. 40-50 г клетчатки должно приходиться на каждую 1000 ккал суточного объема пищи. Возможно, вначале придется вести записи всех продуктов, но, со временем вы будете быстро определять какой объем клетчатки и углеводов вы получаете.

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Уменьшение чистых углеводов

Нужно рассчитать объем ЧГ- чистых углеводов, который входит в рацион, он не должен превышать 50 г в сутки. Питание с пониженным количеством ЧГ снизит показатель инсулина, который нужен для синтеза энергии из пищевых продуктов, а кроме этого, уменьшит нагрузку на органы и блокирует воспалительные процессы.

Качественные жиры

Уменьшая углеводы, следует дать им полноценную замену, которой являются полезные жирные кислоты. Они помогают работе сердца, питают мозг, блокируют развитие рака. К ним относятся: авокадо, оливки или масло из них, пальмовое масло и органическое масло, яйца, мясо выпасных животных и птиц.

Физическая активность

Гимнастические тренировки значительно повышают сопротивляемость клеток к гормону лептина. Увеличение двигательной активности делает клеточные структуры более чувствительными к лептину, понижая инсулинорезистентность и развитие диабета.

Уровень жидкости

Если организм недополучает воду, то синтезирует гормон, повышающий глюкозу, если выпить воды, то показатель сахара придет в норму. Контролировать уровень увлажнения можно по цвету выделяемой мочи, в норме она должна быть соломенно-желтого цвета. Если темнеет, то влаги недостаточно. Часто жажда маскируется под голод. При первых признаках, выпейте стакан воды. Если голод отступит, то ваш организм нуждался в воде.

Кроме этого, чтобы сохранить здоровье, нужно снизить уровень стресса и восстановить нормальный сон.опубликовано econet

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