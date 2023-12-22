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Натуральные средства для лечения простуды и гриппа

Автор: Econet 22 декабря 2023 6324
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Раньше мы были уверены, что сезон гриппа и простуд ограничен сезонными рамками. Сегодня мы видим, что подхватить вирус можно и зимой, и летом. Как уберечься от инфекций при помощи натуральных и простых средств? Вот эффективные способы профилактики и терапии гриппа и ОРВИ в домашних условиях.

Натуральные средства для лечения простуды и гриппа

Риновирус и штаммы гриппа постоянно витают в атмосфере, поэтому стоит беречь себя, чтобы не заразиться. Какие несложные мероприятия помогут предотвратить заболевание?

Простые стратегии для лечения гриппа и простуды

Если высыпаться, выздороветь можно быстрее

Полноценный сон необходим организму для победы над болезнью. При дефиците отдыха иммунитет дает сбои. Сон – это природный способ восстановления сил и иммунной защиты.  

Пар / увлажнитель воздуха – хорошая профилактика гриппа 

Паровые манипуляции приносят облегчение при заложенности носовых пазух. Вы можете попариться в ванной, подышать паром над какой-нибудь емкостью, применить испаритель. Увлажненная среда облегчит состояние при гриппе, ОРВИ. А если ввести в воду масло эвкалипта, это сделает процедуру более целебной.

Пар снимает симптомы и помогает удалению вирусных токсинов из организма.Если есть заложенность носа и кашель, пригодится увлажнитель воздуха. 

Натуральные средства для лечения простуды и гриппа

Леденцы, физиораствор и много жидкости

  • Леденцы с медом, эвкалиптом, ментолом будут хорошим дополнением к основному лечению.  
  • Солевые растворы помогут при основных симптомах гриппа и ОРВИ. Могут пригодиться и назальные капли / спреи на базе морской (соленой) воды.
  • При простудных заболеваниях, гриппе необходимо компенсировать дефицит жидкости. Регулярное питье (вода, сок, супы на бульоне) помогает отхождению мокроты.

Имбирь, мед, чеснок

  • Имбирь эффективен при лечении кашля и болей в горле. Настой из его корня поможет облегчить симптоматику гриппа / простуды.
  • Мед – это известное антимикробное и антибактериальное средство. Его можно добавлять в чай, теплую воду, овсяную кашу. 1 ст. ложка чистого меда облегчит состояние при кашле.  
  • Чеснок имеет в составе аллицин, что обеспечивает ему антимикробный эффект. Введение в рацион чеснока (можно в форме добавки) помогает облегчить симптоматику простуды.  

Натуральные средства для лечения простуды и гриппа

Эхинацея, витамин C, пробиотики

  • Эхинацея имеет в составе флавоноиды, стимулирующие иммунитет. Кроме того, флавоноиды уменьшают воспаление. Употребление эхинацеи даст возможность сократить продолжительность простуды, гриппа.
  • Витамин С необходим для крепкой иммунной защиты. Витамин C присутствует во фруктах и овощах, его можно принимать в таблетках. Этот витамин поддерживает иммунную защиту, противостоит вирусам. 
  • Целый ряд заболеваний зарождается в пищеварительном тракте. Пробиотики помогают сбалансировать микрофлору в кишечнике, поддерживают при инфекциях. 

Контроль стресса 

Стресс бьет по иммунной защите. Слабый иммунитет не может противостоять вирусам, инфекциям. Чтобы не заболеть, важно избегать стрессовых ситуаций и негативных эмоций.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Александра

      Мне нравится морс из клюквы варить, хороший иммуностимулятор и большой прием жидкости выводит токсины из организма. Также обязательно цинк подключаю, он увеличивает выработку интерферонов и обеспечивает антиоксидантную защиту. Сейчас беру цинк в шипучих от эвалар, так удобнее принимать и дозировка на прием большая – 25 мг

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