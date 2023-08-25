Натуральные средства от панических атак и беспокойства

Паническая атака не обязательно вызывается конкретной ситуацией, она часто неожиданная. Само по себе данное состояние не опасно для жизни, но оно чревато вторичными проблемами со здоровьем, например, потерей сознания падением и получением травмы. Какие средства помогут победить панические атаки?

Существует три ключевых биофактора, которые способствуют развитию беспокойства и панических атак: нехватка серотонина, низкое содержание витамина B6 и низкий показатель железа. Прием грамотно подобранных добавок и витаминов поможет устранить беспокойство и панические атаки.

Средства против панических атак

Панические атаки (ПА) – внезапные, повторяющиеся приступы паники и сильного беспокойства.

Симптомы ПА

учащенное сердцебиение,

активное потоотделение,

тремор,

проблемы с дыханием,

онемение / покалывание в конечностях,

ощущение, что сейчас случится что-то нехорошее, трагичное,

тошнота,

головокружение,

боли в области живота, спазмы,

головная боль,

страх утраты контроля или смерти,

ощущение нереальности.

Что вызывает ПА

Считается, что заболевание может передаваться по наследству.

Специалист диагностирует данное состояние, основываясь на указанных выше симптомах. Стратегии лечения предполагает исключение конкретных фобий и терапию возможной депрессии. Панические расстройства среди женщин встречаются чаще, чем у мужчин.

ПА нельзя объяснить конкретными триггерами, они связаны с такими расстройствами: тревожность, социальная фобия, депрессивное состояние, алкоголизм, наркомания.

Природные средства от панических атак и тревожности

Витамины комплекса В

Важны для функций нервной системы, мозга, сердца и сосудов. Витамины группы В положительно воздействуют на контроль стресса и настроение.

Железо (Fe)

Минерал Fe + витамин B может помогает предотвращать ПА.

Пассифлора

Это растение помогает при тревожности, улучшает качество сна, настроение, снимает нервозность.

Валериана

Корень растения - эффективное снотворное, снимающее беспокойство.

Омега-3

Жирные кислоты -главный строительный материал мозга и нервной системы, они необходимы для нормальных когнитивных функций.

Ромашка

Применение ромашки облегчает симптоматику тревоги.

Мелисса

Растение уменьшает такие симптомы как возбудимость и нервозность.

Пробиотики

Пробиотики, необходимые для работы ЖКТ, позитивно действуют и на психическое здоровье, укрепляя способность организма контролировать стресс.

ГАМК

Гамма-аминомасляная кислота – нейромедиатор в головном мозге, необходимый для производства гормона серотонина.

Корень солодки

Растение полезно для работы надпочечников, производящих гормоны стресса адреналин и кортизол. Корень солодки помогает контролировать синтез этих гормонов.

Ашваганда

Этот адаптоген снимает беспокойство, снижает уровень стресса, замедляет процессы старения.

Родиола розовая

Еще один адаптоген, улучшающий психическое и телесное здоровье.

Лаванда

Ароматерапия / оральный прием лаванды поможет снять беспокойство.

Магний (Mg)

Тревожность, спутанность сознания, проблемы памяти, депрессия могут быть симптомами нехватки минерала Mg.

L-Теанин

Эта аминокислота позитивно влияет на умственную активность и нервное возбуждение. опубликовано econet.ru

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet