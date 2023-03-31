 Научный взгляд на аутофагию: Способна ли она продлить жизнь?

Некоторые утверждают, что голодание позволит запустить процесс аутофагии и излечиться от болезней. И количество сторонников голодания ради запуска этого механизма растет ежедневно. Что собой представляет этот процесс на самом деле? Действительно ли он спасает от болезней и зачем нужно голодать? Разберемся во всем по порядку.

Неразумно утверждать, что есть сторонники аутофагии. Также неразумно, как и утверждать наличие приверженцев пищеварения! Аутофагия – процесс абсолютно естественный, который существует, невзирая на то, верят в него или нет. Он означает, что клетки поглощают «ненужную» часть себя. Ту часть, которая уже не требуется для полноценной жизнедеятельности.

Аутофагия и Нобелевская премия

Лауреат Нобелевской премии и ученый из Японии Есинори Осуми тщательно исследовал механизм аутофагии и сделал большой научный вклад. С того времени многие старались сделать из этого сенсацию, утверждая, что посредством голодания удастся запустить аутофагию, тем самым оздоровив организм.

Многим известна книга Поля Брэгга о голодании, которая была выпущена еще в прошлом веке и по настоящее время пользуется популярностью. Об авторе ходило немало историй, хотя в них больше вымысла, чем правды. На самом ли деле временный отказ от пищи играет такую важную роль в нашей жизни? Научный ответ на этот вопрос позволяет дать исследования продолжительности человеческой жизни. Но многим людям сложно самостоятельно изучать научные труды, что обусловлено наличием массы непонятных терминов и сложных выводов.

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Для чего проводится «раскручивание» аутофагии?

Разумеется, в сложных микробиологических терминах при желании можно разобраться, но многие отдают предпочтение тем источником информации, где все важные вопросы описаны понятным языком. Рассмотрим, почему ради процесса аутофагии рекомендуется отказаться от пищи и необходимо ли это на самом деле?

Наука шагнула далеко вперед и если ранее ученые пытались сформулировать принцип работы процесса аутофагии, то сейчас все исследования направлены на определение и разработку новых технологий в рамках этого явления, которые бы принесли пользу человечеству. Не стоит не доверительно относиться к этим исследованиям, поскольку ведущими учеными не только проведена кропотливая работа, но и потрачена существенная сумма денежных средств, выделенных мировыми научными лабораториями и центрами.

Вопросами аутофагии занимаются не только научные деятели, но и популяризаторы, использующие заумные термины и предлагающие странные методики, эффективность которых не доказана. Кроме того, такие методики иногда просто опасно применять. Зачем это нужно популяризаторам? На самом деле все просто – они мечтают о высоких грантах на исследовательские работы и солидарны с массой блоггеров, которые успешно зарабатывают на хайпе.

Помимо популяризаторов и блоггеров есть еще одна категория людей, которые искренне верят, что голодание помогает запустить процесс аутофагии. Хотя на самом деле эти люди совершенно не вникали в суть вопроса. Еще больше подогревает интерес публики к голоданию и якобы связанным с ним процессом аутофагии средства массовой информации, а это уже, согласитесь, беспроигрышный вариант.

Чтобы понять, влияет или нет голодание на аутофагию, необходимо научиться отделять зерна от плевел. Нужно разобраться, что может принести пользу для человеческого организма, а что может негативно повлиять на него и даже сократить жизнь.

Опасен ли научный подход к вопросу аутофагии? Информацию о безусловной пользе голодания распространяют мошенники – диетологи, которые руководствуются научными терминами, используют данные из области геронтологии (науке о строении тела и долголетии) и разрабатывают диеты, которые, по их мнению, способны замедлить старение.

И что самое страшное – эти «специалисты» подают информацию очень красочно, поэтому люди им верят без доли сомнения. И как не верить? Ведь с экранов телевизоров мы только и слышим о том, что аутофагия является панацеей от всех заболеваний.

Такая популяризация массу людей вводит в заблуждение, поэтому за последние годы настолько возросло количество сторонников современных идей питания, якобы позволяющих контролировать процесс аутофагии и полностью исцелить организм. Если смотреть правде в глаза, то главной целью псевдоученых и лже-диетологов является монетизация.

В чем заключается суть механизма аутофагии

Чтобы разобраться во всех тонкостях взаимосвязи голодания с аутофагией, необходимо детально изучить эту тему. Это непросто, поскольку речь идет о сложных клеточных структурах. Обладателю Нобелевской премии Осуми удалось разобраться в сложнейших механизмах функционирования клеток. Но ошибочно считать, что ученый стал первооткрывателем аутофагии и разработал уникальную оздоровительную диету.

На самом деле об этом процессе было известно еще в 1963 году, о нем рассказывал бельгиец Кристиано де Дюве. Ему удалось обнаружить, как клетки перерабатывали метаболиты (лизосомы), то есть продукты своей жизнедеятельности. Причем так себя вели абсолютно все клетки организма. Ранее считалось, что лизосомы накапливают продукты жизнедеятельности клеток. В результате исследований удалось обнаружить способность лизосом к изменениям. И стоит отметить, что этот ученый также был удостоен премии в сфере медицины и физиологии.

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Осуми просто более детально изучил механизм изменения клеточных структур, но при этом никак не связывал процесс аутофагии с голоданием. Маркетологи же исказили информацию исключительно с целью заработка. А частое упоминание о взаимосвязи аутофагии с голоданием привело к росту приверженцев последнего.

Стоит также упомянуть о том, что механизм этого естественного процесса изучается студентами медучреждений не только на территории России, но им предоставляется поверхностная информация. Кто все же виноват в том, что аутофагию большинство людей стали считать единственным спасением от всех недугов? Распространению такой информации поспособствовала исследователь Бет Левайн и ее коллеги из Америки, которые работали в некоммерческой организации и сообщили, что отвечающий за работу механизма аутофагии ген (которой, между прочим, есть у всех млекопитающих) может препятствовать развитию злокачественных опухолей. По словам этих ученых, любые нарушения в механизме могут спровоцировать не только развитие онкологии, но и сахарного диабета, болезни Альцгеймера, Паркинсона и прочих недугов.

Для чего нам нужны эти знания? Правда ли аутофагия может избавить нас от различных болезней? Нет, это не так. Американские ученые просто подготовили почву для дальнейшего исследования и разработки лекарственных препаратов, которые могли бы наладить работу механизма и исключить любые погрешности в нем.

Виной американцев является то, что после распространения ими информации многие стали считать механизм аутофагии настоящим исцелением от любых недугов. И эти ученые поспособствовали развитию множества исследований в этой области, что привело к росту поклонников голодания, который якобы запускает аутофагию и исключает потребность в лекарственных препаратах. Простыми словами эти люди утверждают, что при голодании организм самостоятельно излечивается.

Какая существует связь между аутофагией и дрожжами?

СМИ распространяют информацию о том, что аутофагия является универсальным инструментом самоисцеления организма. И при этом практически никто не интересуется информацией, предоставляемой учеными о строении клеток, важном значении генов, влиянии искусственно созданного дефицита питательных веществ на клетки. Большая часть населения считает, что именно голодание положительно влияет на организм, но это не совсем верное утверждение.

Для тщательного изучения аутофагии специалисты использовали обычные дрожжи. С их помощью удалось определить и гены, влияющие на механизмы этого естественного процесса. Суть в том, что дефицит полезных веществ провоцирует клетку жертвовать некую часть собственных органелл и макромолекул, что приводит к образованию мономеров, участвующих в выработке новых белков, углеводов, липидов и прочих компонентов. Таким образом, клетка продолжает существовать даже в условиях отсутствия питательных веществ. Но такая ситуация является стрессовой, а чрезмерный стресс провоцирует раннее старение клетки.

Необходимо понимать, что голодание клетки и голодание человека – это совершенно разные вещи. Ученые, которые занимаются исследованием аутофагии, упоминают именно о клеточном голодании, но к голоданию самого человека оно не имеет абсолютно никакого отношения. Особенно возмущает ситуация, что средства массовой информации рассказывают нам о том, что Осуми якобы подтвердил возможность очищения организма только посредством отказа от пищи.

Исходя из научных разработок, нельзя утверждать, что голодание вредно. Безусловно, от него есть некая польза, но не разумно это связывать с механизмом аутофагии и тем более нельзя сравнивать человеческий организм с дрожжами. Условия, в которых проводилось изучение дрожжевых микроорганизмов, создавались искусственным образом, это вовсе не полноценный организм с желудочно-кишечным трактом. Человеческий организм функционирует совершенно иначе.

Из этого открытия мы можем понять следующее:

предположить, то в человеческом организме находится такой же ген, который контролирует процесс аутофагии дрожжевых микроорганизмов;

аналогичный ген запускает аутофагию в растительном мире, то есть благодаря ему меняется цвет листьев.

Но человеческий организм сложен и поэтому механизм аутофагии в нем запускается не так просто. Чтобы понять, как именно он работает, нужно знать микробиологию, причем на уровне выше среднего. Или же необходимо изучить массу терминов и разобраться в процессах, происходящих внутри клеток. Это не означает, что этому тексту нужно безоговорочно верить. Но вы можете сравнить труды ученых об аутофагии и информацию, распространяемую популяризаторами.

Пока известно только 3 главных модели аутофагии:

микро;

макро;

шаперон-опосредованная.

Не пугайтесь, если вы чего-то не понимаете, для начала достаточно изучить наиболее распространенную модель макро. Следует понимать следующее – невзирая на модель, главную роль в процессе разрушения и уничтожения вредных веществ, содержащихся в клетке, играют лизосомы. Кроме того, нужно учитывать, что аутофагия незаменима, она будет всегда и при любых условиях происходить в клетках человеческого организма. Но этот процесс не лечит от болезней, утверждать это равносильно тому, что бороться за мир во всем мире.

Чем полезна аутофагия

Главным преимуществом этого процесса является то, что без него в принципе невозможно существование клеток. Они постоянно делятся, размножаются, погибают и так будет всегда. Проблема лишь в неверном предоставлении информации, якобы посредством голодания удастся запустить этот естественный механизм, а затем можно наслаждаться здоровой и долгой жизнью. На самом деле мало кто изучал процессы аутофагии, происходящие в клетках печени, поджелудочной железы и прочих органах, хотя они совершенно разные.

Популяризаторы продвигает идею пользы голодания, ссылаясь на результаты научных работ, хотя в качестве объекта исследования выступали обычные дрожжи. В каждом органе нашего тела происходят разные процессы, сравнивать их просто некорректно. Людям нужно разобраться не в том, как запустить аутофагию, а для чего она нужна и безопасна ли она для здоровья.

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Чем вредна аутофагия

Почему нельзя серьезно рассматривать теорию, что можно искусственным образом запустить аутофагию путем голодания для оздоровления организма? Потому что сложнейший организм человека мало изучен, а с аутофагией связано множество процессов, происходящих внутри нашего тела, в частности:

изменение структуры клеток из-за окисления;

нарушение работы печени;

снижение иммунной системы;

заболевания нейродегенеративного характера;

кардиомиопатия;

старение;

развитие бактериальных и вирусных инфекций;

онкология и прочие недуги.

Поэтому те, кто советуют искусственным образом запускать аутофагию, не упоминают о том, что это чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Запуск и контролирование процесса аутофагии

Те, кто придерживается теории голодания для оздоровления организма, признают тот факт, что голодание клеток играет особую роль для срабатывания предотвращающего старение механизма. Но тогда возникает очередной вопрос – почему люди стареют?

В настоящее время наукой до сих пор не изучены все механизмы, которые связаны со старением. Но благодаря многочисленным исследованиям удалось выяснить, что аутофагия все же влияет на продолжительность жизни, хотя она может как увеличить ее, так и сократить. Как же все-таки научиться контролировать аутофагию?

Сторонники голодания рассказывают нам о том, что если не принимать пищу в течение суток, то запуск процесса омоложения организма происходит в три раза быстрее. Но кто проверял эту информацию? И можно ли ее вообще проверить? Разве можно утверждать, что отказ от пищи на сутки позволит стимулировать аутофагию и благоприятно сказаться на нашем здоровье, а не навредить нам?

Советуем обратить внимание на исследования, которое были проведены учеными в сфере развития онкологии. Изучение этой темы привело к пониманию, что при определенных условиях клетка может не только самоочищаться, но и самоликвидироваться. Иными словами, умеренная аутофагия благоприятно влияет на клетку, а усиленная провоцирует ее гибель. Но ведь этот процесс может стать решающим при борьбе со злокачественными опухолями, поскольку уничтожение раковых клеток благотворно скажется на организме? На практике происходит немного иначе – никто не даст гарантии, что голодание положительно скажется на здоровье, что погибать начнут именно раковые, а не здоровые клетки. Становится очевидным, что для запуска интенсивного процесса аутофагии нужно воздействовать конкретно на проблемную область (например, путем регулировки содержания в клетках аминокислот).

Ни один образованный и здравомыслящий человек не будет говорить, что голодание в течение суток избавит организм от пораженных клеток и никак не повлияет на состояние здоровых. Выходит, что в здоровых клетках этот механизм нужно подавлять? Но здесь мы снова сталкиваемся с научными фактами – продолжительное подавление аутофагии провоцирует запуск канцерогенеза, то есть зарождения и последующего развития злокачественных опухолей. А раковые клетки обладают удивительной способностью выживать даже при жесткой аутофагии, при недостатке питательных компонентов и кислорода, при химиотерапии. Как им удается выжить? За счет аутофагии!

А теперь подумайте – научились ли мы контролировать этот механизм настолько, чтобы безоговорочно верить очередному блоггеру, вещающему о его целительной силе? Одной из основных функций этого процесса является терапевтическая, например, благодаря ему разрушается и перерабатывается тау-белок, осложняющий течение болезни Альцгеймера. Также он обеспечивает защиту нашего организма от серьезных заболеваний, к примеру, брюшного тифа и туберкулеза. Но при этом стимулировать процесс все-таки можно путем создания для клеток стрессовых ситуаций. Но утверждать, что стимуляция возможна только посредством голода попросту неразумно. Есть другие варианты активировать процесс, не отказывая себе в приеме пищи:

заразиться инфекцией (бактериальной либо вирусной);

коснуться ржавым гвоздем открытой раны для запуска инфекционного процесса;

заболеть сахарным диабетом и спровоцировать артериальную гипертензию;

безмерно пить алкогольные напитки до тех пор, пока печень не станет разлагаться.

Удивительными покажутся и результаты еще одного исследования – симуляция аутофагии может спровоцировать развитие проблем с сосудами и сердцем. Все еще задумываетесь над тем, чтобы поголодать и запустить этот механизм?





Употреблять пищу или воздержаться?

Процесс аутофагии всегда существовал и будет существовать. А воздействие различных внутренних и внешних факторов, так или иначе, будет запускать либо подавлять этот механизм. Можно стимулировать процесс посредством активных занятий спортом, но чрезмерная нагрузка может погубить вас, если вы не сможете рассчитать собственные силы. Стимулировать механизм можно путем закалки организма, к примеру, если ежедневно принимать контрастный душ. А вот без должной подготовки нырнув зимой в ледяную воду можно «раскрутить» этот процесс до максимума, правда это может привести к летальному исходу, но зато ваша цель будет достигнута, не правда ли?

Подходить к вопросу работы механизма следует с научной точки зрения и нужно научиться управлять им, чтобы действительно избавиться от болезней. Также важно соблюдать некоторые условия:

точно знать, как именно работает аутофагия при наличии той или иной болезни;

знать, как влияет стимулирование либо подавление процесса на конкретное заболевание;

какие лекарственные препараты способны точечно подействовать на организм и аутофагию.

Многие люди связывают аутофагию с голоданием, потому что их попросту ввели в заблуждение. Виновники – это пропагандисты, которое не оперируют научными фактами. Но это вовсе не означает, что голодание вредно. Просто не нужно связывать его с аутофагией и утверждать, что только так удастся излечиться от болезней. Об этом говорят люди, абсолютно не разбирающиеся в клеточной биологии.

Запустив механизм можно действительно избавиться от какого-либо заболевания либо напротив, усугубить его. В этом вопросе необходим фармакологический подход, но никак не голодание. Кроме того, в некоторых случаях ограничение в питательных веществах может быть смертельно опасным для организма. Только представьте себе, что произойдет, если человек, страдающий раком, будет прислушиваться к советам диетолога, уверяющего, насколько полезно голодание. Заумные термины дают больному надежду, что вовсе не обязательно делать операцию на ранней стадии заболевания, достаточно просто ограничить прием пищи. А потом оказывается слишком поздно что-то менять...

Из всего вышеперечисленного можно сделать следующие выводы:

активация аутофагии может как положительно, так и негативно сказаться на здоровье;

голодание может запустить механизм, но каковы будут последствия, неизвестно;

обязательно нужны дополнительные исследования (дорогостоящие в том числе), потому что аутофагия – процесс неоднозначный;

голодание должно проходить под пристальным контролем врача.

Почему тогда считается, что временный отказ от пищи улучшает здоровье? Объяснить это просто – уменьшение количества потребляемых калорий приводит к снижению веса, нормализации процесса циркуляции крови и улучшению состояния сосудов.

Человек делает выбор самостоятельно – он может стать вегетарианцем или мясоедом. Но если вы думаете, что голодание запускает аутофагию, рекомендуем пересмотреть мнение на этот счет и детально изучить всю информацию о данном механизме. опубликовано econet

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