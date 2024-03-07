Наука мотивации: Как ДОФАМИН управляет мозгом

Дофамин — это не просто гормон здоровья. Он также способствует повышению уровня гормона роста и тестостерона. Этот нейротрансмиттер не просто заставляет вас чувствовать себя счастливым, он также позволяет добиваться каких-либо целей и выполнять текущую работу.

Вы когда-нибудь задумывались, есть ли что-то, что вы можете совершить, чтобы получить большее мотивации для дела? Мы уверены, что большинство людей мечтают, чтобы специальная таблетка как в фильме «Области Тьмы», появилась и у них. Однако вы были бы удивлены, узнав, что есть естественные способы повышения мотивации и производительности. Все эти же действия можно совершить, управляя простым нейротрансмиттером, называемым дофамином.

Дофаминовый нейротрансмиттер

Допамин является частью группы катехоламинов, — нейротрансмиттеров в мозге, которые повышают внимание, чувства наслаждения и благополучия. Когда вы совершаете приятные для вас действия, как поедание шоколада или выигрываете в компьютерной игре, то уровни дофамина повышаются.

Функции

Мотивация является одной из основных функций, поддерживаемых дофамином. Этот нейротрансмиттер не просто заставляет вас чувствовать себя счастливым, он также позволяет добиваться каких-либо целей и выполнять текущую работу.

Дофамин проходит много разных путей в мозге, чтобы мотивировать вас на действие. Один из них — мезолимбический путь. Этот путь содержит много рецепторов, на которые дофамин может воздействовать, чтобы увеличить ваше внимание и дать вам возможность совершить какие-либо действия.

Например, дофамин может накапливаться в прилежащих ядрах. Это состояние сигнализирует мозгу о том, что событие должно произойти, и оно может иметь положительное или отрицательное воздействие для вас. Это заставляет остальную часть мозга разрабатывать план, или принять решение действовать в текущей ситуации или при обстоятельствах, ведущих к этому событию.

Влияние концентрации и внимания также является одной из многих особенностей дофамина. Повышенная концентрация характеризуется наличием правильной комбинации различных нейротрансмиттеров и гормонов в префронтальной коре головного мозга. Из этого списка дофамин играет центральную роль.

Вот почему люди испытывают больший уровень концентрации и внимания, когда они делают то, что им нравится.

Создание чего-либо, является чем-то новым, поэтому вам понадобиться дополнительный дофоминовый толчок, чтобы победить в этой умственной игре.

Что происходит, когда у вас низкий уровень дофамина?

Низкий уровень дофамина может иметь серьезные, негативные последствия. Некоторые из них представлены в списке:

Низкая мотивация

Повышенная тенденция к откладыванию

Неспособность чувствовать радость или веселье

Провалы в памяти

Вялось

Повышенная усталость

Негативные последствия от нехватки дофамина могут быть частично исправлены путем наращивания дофамина, при употреблении продуктов, богатых предшественниками дофамина, например, L-дофа и Терозин. Или принимать добавки в еду, которые стимулируют выработку дофамина.

Тирозин и дофамин

Тирозин — это одни из типов незаменимой аминокислоты. Она является предшественником дофамина. Если в вашем организме имеется большое количество тирозина, то организм способен произвести большее количество дофамина из присутствующих ингредиентов. Эта аминокислота преобразуется в соединение L-допа, которое затем используется организмом, для получения дофамина.

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Употребление в пищу продуктов с высоким содержанием этой аминокислоты — простой, но эффективный способ повысить уровень дофамина. Некоторые из них представлены в списке:

Авокадо

Яблоко

Банан

Арбуз

Зеленый чай

Зеленые листовые овощи

Миндаль

Шоколад

Фавовые бобы (содержат L-допа)

Продукты животного происхождения, такие как молоко, сыр и мясо

Мукуна жгучая

Этот вид еды часто называют «бархатным бобом». Являясь одним из немногих источников в природе, который содержит чистую L-допа, необходимую организму человека, для преобразования в дофамин и другие нейротрансмиттеры внутри катехоламиновой группы.

Мукуна жгучая также стимулирует гормон роста рилизинг гормона (GHRH). Эти гормоны образует гипоталамус для производства гормона роста.

Одно исследование показало, что длительные периоды лечения L-допой (обнаруженной в мукуна жгучая) влияют на гипофиз. Вызывая выброс лютеинизирующего гормона, приводящего к повышению производимости тестостерона.

Дофамин, гормоны роста и тестостерон

В нескольких исследованиях было установлено, что дофамин — это не просто гормон здоровья. Он также способствует повышению уровня гормона роста и тестостерона. Это увеличение в основном связано с усиленной экспрессией РНК (мРНК). Это дает прямой сигнал к семенникам для производства большего количества тестостерона. Вероятно, это является причиной, по которой увеличение дофамина приводит к усилению либидо.

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Влияние холода

Холод оказывает хорошее влияние на повышение уровней дофамина. Попытайтесь принимать холодный душ, и вы, скорее всего, почувствуете некоторый чувственный контраст. Исследования показали, что прием холодного душа может даже помочь в лечении депрессии.

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Холодная вода стимулирует мозговые пути дофамина, в частности мезокортиколибные и полосатотелесные пути. Они тесно связаны с областями мозга, ответственными за урегулирование эмоций. Другими словами, холодный душ может даже помочь в улучшении эмоционального здоровья.

Примечание: необходимо проконсультироваться с врачем, прежде чем закалять организм холодной водой.

Вывод

Дофамин является жизненно важным нейротрансмиттером в организме. Его присутствие намного более широко оценивается, чем вызов счастливых эмоциональных реакций. Он также несет мотивирующую функцию для улучшения концентрации и внимания.

Интересно, что дофамин также влияет на выработку и высвобождение тестостерона и гормонов роста, а также эффективно помогает улучшить настроение и производительность с помощью множества различных путей.

Используя добавки, или выбирая насыщенную аминокислотами еду (богатую тирозином), вы сможете временно повысить вашу производительность.опубликовано econet

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