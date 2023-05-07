Недостаток и избыток минералов: Как организм сигнализирует о помощи

При любом сбое в работе организма очень важно выявить причину заболевания или недомогания. Одной из них может быть нехватка либо избыток того или иного минерала. Подробнее - читайте далее...

В поисках причин многих недугов мы чаще всего думаем о недостатке тех или иных витаминов в нашем организме. Между тем, отсутствие необходимого состава и количества минералов (микро- и макроэлементов) в рационе нашего питания и может служить причиной такого недомогания. А иногда переизбыток минералов тоже способствует возникновению проблем со здоровьем. Рассмотрим основные виды недугов при дефиците и избытке минералов.

Недомогания при дефиците минералов

Агрессивность: Йод, магний.

Алкоголизм: Цинк.

Аллергия: Йод, кальций.

Анемия: Железо, йод, кальций, магний, медь.

Апатия: Йод, кальций, цинк.

Артрит: Кальций, цинк.

Атеросклероз: Йод, кальций, кремний, магний, цинк.

Бесплодие: Йод, кальций, цинк.

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Бессонница: Йод, калий, кальций, магний.

Бронхит: Йод, кальций.

Выпадение волос: Йод, кальций, кремний, магний, медь, цинк.

Геморрой: Магний. Гепатит: Кальций.

Гипертония: Йод, кальций, магний.

Гипотония: Йод, калий, кальций, магний.

Головокружение: Железо, йод, кальций, магний, натрий.

Глазные болезни: Цинк.

Грибковые болезни: Кальций, кобальт.

Депрессия: Йод, калий, кальций, магний, медь.

Дряблость кожи: Йод, кобальт, кремний.

Замедление роста: Йод, калий, кальций, магний, селен, хром, цинк.

Запор: Железо, калий.

Зоб: Йод, кальций.

Зябкость рук, ног: Йод, кальций, магний.

Импотенция: Йод, селен, цинк.

Инфаркт миокарда: Йод, кальций, магний.

Кариес: Кальций, магний, фтор.

Куриная слепота: Кальций, цинк.

Ломкость ногтей: Йод, кальций, кремний, магний, цинк.

Нарушение пигментации кожи: Кальций, медь, селен.

Нервозность: Йод, калий, кальций, магний.

Низкий гемоглобин: Железо, йод, медь.

Ожирение: Йод, кальций, кремний, магний.

Онемение конечностей: Йод, кальций, цинк.

Ослабление иммунитета: Йод, кальций, кремний, магний, селен, сере, фосфор.

Отечность: Йод.

Патология суставов: Кремний, сера, цинк.

Перхоть: Кремний.

Подергивание век: Магний.

Повышенная кислотность желудочного сока: Калий.

Потеря аппетита: Железо, магний, натрий, фосфор, цинк.

Потеря веса: Йод, марганец, фосфор.

Потеря вкусовых ощущений: Натрий, цинк.

Потеря обоняния: Цинк. Простатит: Магний, цинк.

Проницаемость капилляров: Йод, калий, кремний.

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Рак: Йод, калий, кремний, натрий, цинк.

Ревматизм: Калий, кальций, кремний, цинк.

Сердечная аритмия: Йод, калий, магний.

Слабость: Йод, калий, кальций, магний, фосфор.

Снижение функций поджелудочной железы: Селен. Судороги: Калий, кальций, магний.

Сыпь: Марганец, медь, натрий, цинк.

Тахикардия: Йод, калий, кальций, магний.

Ухудшение памяти: Йод, калий, натрий, цинк.

Угри: Калий, кремний.

Утомляемость: Йод, калий, магний, медь, натрий, фосфор, хром, цинк.

Экзема: Цинк.

Эмфизема легких: Медь.

Недомогания при избытке минералов

Артрит: Селен.

Атеросклероз: Селен.

Базедова болезнь: Фтор.

Воспаление кожи и слизистых оболочек: Селен.

Выпадение волос: Селен.

Гипертония: Селен.

Гипотония: Магний.

Депрессия: Кальций, медь.

Замедление сердечного ритма: Магний.

Ломкость ногтей: Селен.

Мышечные боли: Марганец, медь, селен, фосфор.

Наросты на костях: Фтор.

Неподвижность суставов: Фтор.

Остеопороз: Фтор.

Остеохондроз: Фтор.

Отечность: Кальций, натрий.

Потеря аппетита: Железо, кальций, марганец, натрий.

Провалы памяти: Кальций, марганец.

Раздражительность: Кальций, медь, натрий, селен. опубликовано econet

Ирина Филиппова, из книги «Кальций - ионы здоровья»

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