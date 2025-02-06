Несколько МИФОВ о сколиозе

Что такое сколиоз, как он лечится и как он не лечится - рассказывает врач-ортопед. Сколиоз — это трёхплоскостная деформация человеческого позвоночника. Искривление может быть врождённым, приобретённым и посттравматическим.

Исторически сложилось, что на постсоветском пространстве сколиозом называют практическое любое отклонение позвоночника во фронтальной плоскости, фиксированное или не фиксированное, так и медицинский диагноз, описывающий серьёзное заболевание позвоночника — так называемую «сколиотическую болезнь». Сколиотическая болезнь — прогрессирующее (то есть ухудшающееся) диспластическое заболевание растущего позвоночника детей в возрасте от 6—15 лет, в 3-6 раз чаще встречается у девочек.

Сколиотическая болезнь: что важно знать

Сколиотическая болезнь — боковое искривление позвоночника с обязательной ротацией тел позвонков (торсией), характерной особенностью которого является прогрессирование деформации, связанное с возрастом и ростом ребёнка. За пределами бывшего СССР сколиотическую болезнь называют идиопатическим сколиозом или быстропрогрессирующим сколиозом.

Если исключены другие заболевания (чаще врождённые, чаще нейро-мышечные или болезни соединительной ткани), то речь идёт об идиопатическом сколиозе, а это означает, что истинная причина неизвестна, поэтому:

сколиоз не возникает при неправильном сидении за партой

сколиоз не возникает при ношении сумки/рюкзака на одном плече

сколиоз не возникает если ребёнок сутулится

специфической профилактики не существует

Истинный идиопатический сколиоз — это всегда трехплоскостная деформация, самой тяжелой из которых является ротация/торсия позвонков, поэтому:

сколиоз не лечится массажем и физиотерапией

при сколиозе нет смысла спать на жёстком или в гипсовой кровати

сколиоз лечится специальными упражнениями (и это не тупо «мы плаваем и ходим на лфк в поликлинику») и ношением корсета (и это не корсет из ортопедического салона возле метро)

корсет не ослабляет мышцы, это миф

физическая нагрузка при сколиозе не противопоказана, в освобождении от физкультуры ребёнок не нуждается, есть ограничения, но и они согласно современным концепциям весьма условны.

Сколиоза первой степени не существует! Это физиологическая асимметрия которая встречается у многих людей в популяции. На постсоветском пространстве видимо это именуется сколиотической осанкой. Сколиоз ставится при отклонении оси позвоночника более чем на 10 градусов, поэтому диагноз сколиоза ставится только рентгенологически.

Важно помнить:

Чем младше ребёнок, тем больше вероятность прогрессирования деформации.

Способов исправить деформацию не существует, лечение направлено на то, чтобы остановить прогрессирование. опубликовано econet

Вера Качурина

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