Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Здоровье
  4. Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Источник: zen.yandex.ru 14 ноября 2023 6802
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда, даже в его "немой" форме.

Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Можно ли незаметно для самого себя перенести инфаркт миокарда? Казалось бы, странный вопрос - ведь эта острая катастрофа в сердечно-сосудистой системе является жизнеугрожающей. Разве может она себя никак не проявить? Оказывается, вполне может. Несколько раз я видела полное недоумение у пациентов, когда на вопрос при чтении ЭКГ или проведении ЭхоКГ: "Когда вы перенесли инфаркт?" они уверенно отвечали, что у них не было этой патологии.

Инфаркт миокарда может произойти совершенно незаметно

На самом деле инфаркт миокарда вполне может произойти совершенно незаметно. Это так называемая "немая" форма. Чаще всего она отмечается у больных сахарным диабетом ввиду снижения общей болевой чувствительности.

Но это не означает, что последствий у немого инфаркта нет.

  • Во-первых, однажды перенесенный "на ногах" инфаркт миокарда создает повышенный риск развития повторного, более обширного омертвения сердечной мышцы. Ведь немая форма никогда не бывает обширной, она чаще всего мелкоочаговая.
  • Во-вторых, локальные изменения ткани сердца в результате хоть и бессимптомного, но все же случившегося инфаркта, приводят к потере работоспособности этого участка. Рубец, который формируется после инфаркта, не участвует в работе сердца, снижая его сократительную способность. Особенно хорошо это нарушение отслеживается на ЭхоКГ.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Поэтому так важно ежегодно проходить обследование, особенно в возрасте. Нужно регулярно проводить ЭКГ или ЭхоКГ, особенно если вы страдаете артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда. опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

сердце диабет инфаркт здоровье кровь

Еще от zen.yandex.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Любовь начинает проявляться только тогда, когда мы любим тех, кого не можем использовать в своих целях. Эрих Фромм
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.