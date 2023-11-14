Незаметный инфаркт: Можно ли перенести болезнь "на ногах"

Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда, даже в его "немой" форме.

Можно ли незаметно для самого себя перенести инфаркт миокарда? Казалось бы, странный вопрос - ведь эта острая катастрофа в сердечно-сосудистой системе является жизнеугрожающей. Разве может она себя никак не проявить? Оказывается, вполне может. Несколько раз я видела полное недоумение у пациентов, когда на вопрос при чтении ЭКГ или проведении ЭхоКГ: "Когда вы перенесли инфаркт?" они уверенно отвечали, что у них не было этой патологии.

Инфаркт миокарда может произойти совершенно незаметно

На самом деле инфаркт миокарда вполне может произойти совершенно незаметно. Это так называемая "немая" форма. Чаще всего она отмечается у больных сахарным диабетом ввиду снижения общей болевой чувствительности.

Но это не означает, что последствий у немого инфаркта нет.

Во-первых, однажды перенесенный "на ногах" инфаркт миокарда создает повышенный риск развития повторного, более обширного омертвения сердечной мышцы. Ведь немая форма никогда не бывает обширной, она чаще всего мелкоочаговая.

Ведь немая форма никогда не бывает обширной, она чаще всего мелкоочаговая. Во-вторых, локальные изменения ткани сердца в результате хоть и бессимптомного, но все же случившегося инфаркта, приводят к потере работоспособности этого участка. Рубец, который формируется после инфаркта, не участвует в работе сердца, снижая его сократительную способность. Особенно хорошо это нарушение отслеживается на ЭхоКГ.

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Поэтому так важно ежегодно проходить обследование, особенно в возрасте. Нужно регулярно проводить ЭКГ или ЭхоКГ, особенно если вы страдаете артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца или сахарным диабетом - эти болезни являются факторами риска для возникновения инфаркта миокарда. опубликовано econet

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