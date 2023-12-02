Ниацин: 7 полезных свойств витамина B3

Ниацин (или витамин В3) играет важную роль в функциях нашего организма. Он участвует в обмене веществ, контролирует уровень холестерина, служит профилактикой болезни Альцгеймера, определенных видов рака, шизофрении. Для чего еще необходим организму ниацин?
Витамин B3 бывает в таких формах: ниацин (никотиновая кислота) и ниацинамид (никотинамид). Вит. B3 является прекурсором вещества НАД, которое необходимо в деятельности митохондрий – клеточных «электростанций», помогая им производить энергию.
Организм также использует ниацин для производства никотиновой кислоты, никотинамида и никотинамид рибозида, которые играют роль в поддержании здоровья и самочувствия человека.
Ниацин работает как кофактор в сотнях биохимических реакций, способствуя энергетическому метаболизму, превращению еды в энергию и восстанавливая ДНК. Без достаточного объема ниацина организм не может расщеплять углеводы, белки, жиры. Ниацин в организме трансформируется в НАД (активную молекулу), которая обеспечивает организму нормальные функции.
Болезнь Альцгеймера – чаще всего поражает лиц преклонного возраста. На ранних этапах проявляются следующие симптомы: забывание имен и дезориентация. На поздних этапах заболевания возможны паранойя и агрессия. Потребление ниацина оберегает организм от возникновения болезни Альцгеймера.
Правильный рацион питания, отказ от табакокурения и физические нагрузки служат наилучшей профилактикой сердечно-сосудистых патологий. Прием ниацина - еще одна стратегия, которая уменьшает риск кардиологических болезней. Исследование, в котором приняли участие около 9000 добровольцев, показало, что у принимающих ниацин на 11% меньше вероятность летального исхода от кардионедуга по сравнению с остальными.
Ниацин при добавлении к статину (который понижает холестерин) помогает снизить показатель Лп-ФЛА2. Данный анализ дает возможность прогнозировать вероятность инфаркта.
Ниацин помогает увеличить хороший холестерин и снизить показатель триглицеридов. Это вещество – безопасный вариант для контроля холестерина у больных диабетом.
Ниацин в форме никотинамида оберегает от предраковых состояний и онкологических поражений кожи. Исследование показало, что систематическое потребление вит. B3 снижает вероятность возникновения актинического кератоза, предшествующего раку кожи.
Рак ротовой полости вовремя помогут выявить визиты к стоматологу. Активное потребление ниацина снижает вероятность онкологии полости рта на 38%. Лица с высоким содержанием ниацина в крови на 50% меньше склонны к возникновению онкологии полости рта.
В 1962 г. доктор А. Хоффер объявил об успешной терапии шизофрении высокодозным приемом ниацина. У больных шизофренией, которые имели высокую вероятность реакции кожи на ниацин, риск психоза был выше, чем у пациентов, у которых покраснения кожи от ниацина не было.
Дефицит ниацина очень редко встречается, но первые симптомы могут включать:
Наше тело может вырабатывать небольшое количество ниацина из аминокислоты триптофана, но вам все равно нужно получать его из своего рациона каждый день.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий