Ниацин: 7 полезных свойств витамина B3

Ниацин (или витамин В3) играет важную роль в функциях нашего организма. Он участвует в обмене веществ, контролирует уровень холестерина, служит профилактикой болезни Альцгеймера, определенных видов рака, шизофрении. Для чего еще необходим организму ниацин?

Витамин B3 бывает в таких формах: ниацин (никотиновая кислота) и ниацинамид (никотинамид). Вит. B3 является прекурсором вещества НАД, которое необходимо в деятельности митохондрий – клеточных «электростанций», помогая им производить энергию.

Ниацин необходим организму

Организм также использует ниацин для производства никотиновой кислоты, никотинамида и никотинамид рибозида, которые играют роль в поддержании здоровья и самочувствия человека.

Обмен веществ

Ниацин работает как кофактор в сотнях биохимических реакций, способствуя энергетическому метаболизму, превращению еды в энергию и восстанавливая ДНК. Без достаточного объема ниацина организм не может расщеплять углеводы, белки, жиры. Ниацин в организме трансформируется в НАД (активную молекулу), которая обеспечивает организму нормальные функции.

Здоровье мозга

Болезнь Альцгеймера – чаще всего поражает лиц преклонного возраста. На ранних этапах проявляются следующие симптомы: забывание имен и дезориентация. На поздних этапах заболевания возможны паранойя и агрессия. Потребление ниацина оберегает организм от возникновения болезни Альцгеймера.

Кардиологическое здоровье

Правильный рацион питания, отказ от табакокурения и физические нагрузки служат наилучшей профилактикой сердечно-сосудистых патологий. Прием ниацина - еще одна стратегия, которая уменьшает риск кардиологических болезней. Исследование, в котором приняли участие около 9000 добровольцев, показало, что у принимающих ниацин на 11% меньше вероятность летального исхода от кардионедуга по сравнению с остальными.

Ниацин при добавлении к статину (который понижает холестерин) помогает снизить показатель Лп-ФЛА2. Данный анализ дает возможность прогнозировать вероятность инфаркта.

Контроль холестерина

Ниацин помогает увеличить хороший холестерин и снизить показатель триглицеридов. Это вещество – безопасный вариант для контроля холестерина у больных диабетом.

Профилактика онкологии кожи

Ниацин в форме никотинамида оберегает от предраковых состояний и онкологических поражений кожи. Исследование показало, что систематическое потребление вит. B3 снижает вероятность возникновения актинического кератоза, предшествующего раку кожи.

Профилактика онкологии полости рта

Рак ротовой полости вовремя помогут выявить визиты к стоматологу. Активное потребление ниацина снижает вероятность онкологии полости рта на 38%. Лица с высоким содержанием ниацина в крови на 50% меньше склонны к возникновению онкологии полости рта.

Шизофрения

В 1962 г. доктор А. Хоффер объявил об успешной терапии шизофрении высокодозным приемом ниацина. У больных шизофренией, которые имели высокую вероятность реакции кожи на ниацин, риск психоза был выше, чем у пациентов, у которых покраснения кожи от ниацина не было.

Дефицит ниацина

Дефицит ниацина очень редко встречается, но первые симптомы могут включать:

головную боль

проблемы с памятью

сухую кожу

тошноту

раздражительность

Сколько ниацина нам нужно?

2 мг в день для женщин

5 мг в день для мужчин

Наше тело может вырабатывать небольшое количество ниацина из аминокислоты триптофана, но вам все равно нужно получать его из своего рациона каждый день.

Нужен ли детям ниацин?

1 год - мальчики; 5мг, девочки; 4,7 мг в день

2-3 - мальчики; 7,2 мг, девочки; 6,6 мг в день

4-6 - мальчики; 9,8 мг, девочки; 9,1 мг в день

7-10 - мальчики; 12мг, девочки; 11,2 мг в день

11-18 - мальчики; 16,5 мг, девочки; 13,2 мг в день опубликовано econet

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