Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Если вы просыпаетесь ночью, испытывая непреодолимое чувство голода и отправляетесь на кухню в поисках съестного, есть повод насторожиться. Возможно, это дает о себе знать гипогликемия (состояние, для которого характерен пониженный уровень глюкозы в крови). Что делать, если одолевают ночные приступы гипогликемии?

Ночная гипогликемия – состояние, которое требует особого внимания. Оно может стать действительно пугающим для диабетика. Ведь, если приступ начнется во время сна, человек окажется не в состоянии принять меры, чтобы нормализовать показатель сахара в крови. Почему уровень сахара снижается именно в ночные часы?

Ночные приступы гипогликемии

Зная причины гипогликемии в ночное время, можно минимизировать частоту таких приступов и быть во всеоружии в подобных ситуациях.

Как понять, что показатель сахара в крови опасно низкий? При этом состоянии возникает чувство голода. Поэтому человек ночью встает и идет на кухню в поисках съестного. Как можно понять, что у вас приступ гипогликемии?

Ключевые симптомы этого состояния

головокружение,

усиленное потоотделение,

головная боль,

вялость,

нечеткое зрение,

нарушение ориентации,

скачки настроения.

Гипогликемия возникает в результате нарушения баланса двух групп факторов:

повышающих глюкозу крови (пищевые продукты, гормоны стресса),

крови (пищевые продукты, гормоны стресса), снижающих глюкозу крови (физические нагрузки, спиртные напитки, инсулин).

Вот типичные причины гипогликемии в период ночного сна.

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Факторы ночных приступов гипогликемии

Факторы сахароснижающей терапии

Избыточная доза инсулина.

Превышение дозы сахароснижающих медикаментов в таблетках.

Неправильная техника инъекций инсулина.

Отсутствие учета физической активности, при которой показатель глюкозы в крови снижается.

Факторы питания

Игнорирование приема пищи / малый процент углеводов в рационе.

Превышение временного интервала между инъекцией инсулина и приемом пищи.

Внезапная непредусмотренная физическая активность без получения организмом углеводов до и после нагрузки.

Прием спиртных напитков.

Намеренное похудение / голодание без снижения дозировки сахароснижающих лекарств.

Профилактика гипогликемии

Страдающие диабетом 1 типа вполне способны отвечать за контроль и регуляцию сахара в крови. Это беспрестанный поиск оптимального баланса в схеме «образ жизни – физическая активность – пищевой рацион - введение инсулина».

Как можно предупредить приступ?

Систематически измерять показатель сахара в крови,

не игнорировать приемы пищи,

контролировать правильность дозировки инсулина,

употреблять больше углеводов, если вас ожидает физическая активность.опубликовано econet

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