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Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Автор: Econet 09 июля 2023 6428
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Если вы просыпаетесь ночью, испытывая непреодолимое чувство голода и отправляетесь на кухню в поисках съестного, есть повод насторожиться. Возможно, это дает о себе знать гипогликемия (состояние, для которого характерен пониженный уровень глюкозы в крови). Что делать, если одолевают ночные приступы гипогликемии?

Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Ночная гипогликемия – состояние, которое требует особого внимания. Оно может стать действительно пугающим для диабетика. Ведь, если приступ начнется во время сна, человек окажется не в состоянии принять меры, чтобы нормализовать показатель сахара в крови. Почему уровень сахара снижается именно в ночные часы?

Ночные приступы гипогликемии

Зная причины гипогликемии в ночное время, можно минимизировать частоту таких приступов и быть во всеоружии в подобных ситуациях.

Как понять, что показатель сахара в крови опасно низкий? При этом состоянии возникает чувство голода. Поэтому человек ночью встает и идет на кухню в поисках съестного. Как можно понять, что у вас приступ гипогликемии?

Ключевые симптомы этого состояния

  • головокружение,
  • усиленное потоотделение,
  • головная боль,
  • вялость,
  • нечеткое зрение,
  • нарушение ориентации,
  • скачки настроения.

Гипогликемия возникает в результате нарушения баланса двух групп факторов:

  • повышающих глюкозу крови (пищевые продукты, гормоны стресса),
  • снижающих глюкозу крови (физические нагрузки, спиртные напитки, инсулин). 

Вот типичные причины гипогликемии в период ночного сна.

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Ночная гипогликемия: Если человек встает ночью есть

Факторы ночных приступов гипогликемии

Факторы сахароснижающей терапии

  • Избыточная доза инсулина.
  • Превышение дозы сахароснижающих медикаментов в таблетках.
  • Неправильная техника инъекций инсулина.
  • Отсутствие учета физической активности, при которой показатель глюкозы в крови снижается.

Факторы питания

  • Игнорирование приема пищи / малый процент углеводов в рационе.
  • Превышение временного интервала между инъекцией инсулина и приемом пищи.
  • Внезапная непредусмотренная физическая активность без получения организмом углеводов до и после нагрузки.
  • Прием спиртных напитков.
  • Намеренное похудение / голодание без снижения дозировки сахароснижающих лекарств.

Профилактика гипогликемии

Страдающие диабетом 1 типа вполне способны отвечать за контроль и регуляцию сахара в крови. Это беспрестанный поиск оптимального баланса в схеме «образ жизни – физическая активность – пищевой рацион - введение инсулина». 

Как можно предупредить приступ?

  • Систематически измерять показатель сахара в крови,
  • не игнорировать приемы пищи,
  • контролировать правильность дозировки инсулина,
  • употреблять больше углеводов, если вас ожидает физическая активность.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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