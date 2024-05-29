Нутрицевтика от повышенного давления

Причин развития артериальной гипертензии (гипертонии) может быть много. Это заболевание требует усиленного внимания. Наряду с терапевтическими мерами особая роль отводится здоровому образу жизни и приёму нутрицевтиков. Для чего они нужны и как их правильно принимать?

Что такое нутрицевтика? Термин Nutraceutical возник как производная английских слов «Питание» (Nutrition) и «Фармацея» (Pharmaceutical). Нутрицевтики - это пищевые продукты, полезные для здоровья, которые, в добавок ко всему, имеют лечебные свойства для профилактики и предупреждения различных заболеваний. Нутрицевтика может также быть представлена привычной нам аббревиатурой «БАД». Давайте узнаем об этом поподробнее. Нутрицевтики представляют собой биологически активные соединения, поступающие в наш организм с различными продуктами питания. Их острая нехватка чревата нарушениями обменных процессов. Получить достаточный объем биологически активных компонентов в обычном меню сложно даже при полноценном, сбалансированном питании. На помощь могут прийти препараты нутрицевтики. Иначе говоря, биологически активные добавки (БАД), принимаемые с едой и пополняющие пищевой рацион важными для организма компонентами.

Какие именно нутрицевтики рекомендуются при артериальной гипертензии (гипертонии)

Это заболевание, к сожалению, знакомо не понаслышке многим людям преклонного возраста. Но, как сегодня можно наблюдать, болезни «молодеют» и гипертонию диагностируют у лиц и среднего, и даже молодого возраста.

Как сохранить здоровье и нормальную активность при данном заболевании?

Чтобы ослабить нежелательные проявления артериальной гипертензии, следует вести здоровый образ жизни. Его непременные составляющие:

Пищевой рацион

Главное требование - обязательное снижение веса. Какие практические методы подойдут в данном случае? Может рассматриваться DASH (Диетический подход к нейтрализации гипертонии), средиземноморская диета. Полезно будет исключить из рациона всё соленое, жирное, жареное, мучное, сладкое. Предпочтение отдавать растительной пище (овощам и фруктам) и растительным маслам (как альтернативе жирам животного происхождения). Также имеет смысл свести к минимуму употребление переработанных пищевых продуктов: колбасных изделий, фаст-фуда, мороженого, сладких газированных напитков.

Физические нагрузки

Никто не требует, чтобы вы начали с завтрашнего дня бегать по пять километров каждое утро. Имеет смысл начать с обычной ходьбы. Ходим, гуляем на свежем воздухе, ежедневно наращивая количество пройденных метров. Это играет важную роль для производства оксида азота (NO), которого организму не хватает. Это вещество вырабатывается именно в процессе движения.

А теперь, собственно, о добавках. Какие именно нутрицевтики рекомендуются при артериальной гипертензии.

Магний (Mg) – принимать 150 - 250 мг трижды в день. Действие магния проявляется в том, что он улучшает толерантность к глюкозе, повышает текучесть клеточных мембран.

Чай из гибискуса (другое название - суданская роза), подойдет также его экстракт. Данный продукт снижает показатель холестерина, улучшает функции эндотелиальных клеток. Принимать трижды в день по 250 мл.

Чеснок. Является мощным источником минерала калия (Л). Специалисты советуют употреблять 4 зубчика, при условии, если хорошо переносит слизистая желудочно-кишечного тракта. Как альтернатива - 4000 мкг аллицина в день.

Пептиды бонито PeptAse 1500 мг в день.

Важно обязательно вводить в пищевой рацион орехи. Их позитивный эффект проявляется в том, что они обеспечивают увеличение объема оксида азота (NO), а это влечет за собой следующие жизненно важные процессы:

активация и выведение избытка натрия (Nа) с уриной,

расширение кровеносных сосудов,

обеспечение целостности сердечных клапанов.⠀

Также рекомендуется подключать аминокислоту Аргинин. Дозировка - 0,5 мг на 10 кг массы тела.

При данной проблеме будет полезен свежеприготовленный свекольный сок. Его эффект: снижает артериальное давление примерно через 3-4 часа после приёма. Также сок улучшает микрососудистую функцию. Занимаясь своим здоровьем, не забывайте, что прием любых добавок – это только вспомогательные мероприятия.опубликовано econet

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