О ЧЕМ НЕ ГОВОРЯТ: ВАЖНОЕ о выделительной системе

О чем же мы молчим? Каждый о своем. Это верно, но есть тема, которую большинство из нас предпочитают не обсуждать не только за трапезным столом, но и в более подходящих местах. Не так давно, во времена наших бабушек, говорить об этом в приличном обществе было немыслимо, такой знаете ли, разговор дурного тона.

Но времена меняются, не то чтобы это стало соблазнительным предметом для застольной беседы, но стало предметом обсуждения во многих печатных изданиях. Поэтому я надеюсь, что почва уже достаточно подготовлена, и здесь можно говорить не только о том, что мы потребляем, но и о том, что мы выделяем, поскольку оба эти процесса: и потребление, и выделение, одинаково важны.

О чем мы молчим? О выделительной системе

Для многих из нас выделительная система ассоциируется с работой кишечного тракта. Это верно, но только отчасти, не менее важна, особенно для онкологических больных, система очистки крови, т.к., совсем нередко раковые больные умирают не от опухоли как таковой, а от интоксикации.

Поскольку результат работы обоих систем в конечном итоге заканчивается в одном месте - толстом кишечнике и прямой кишке, мне кажется будет уместно рассмотреть их вместе.

Обе эти системы критичны, как для предупреждения, так и для развития онкологического процесса.

Как никакая другая болезнь, раковое заболевание не происходит одномоментно. Прежде чем обнаруживаются клинические признаки заболевания, как правило проходит очень много времени.

Много времени от чего? - От самого первого момента, когда клетка стала “инициированной” - что-то произошло, совсем небольшие изменения случились, но нет таких изменений, которые могли оставить без внимания специально обученные клетки иммунной системы.

Это рутинный процесс, каждый день в каждом из нас возникают сотни и тысячи таких клеток, и также рутинно иммунная система их обнаруживает и уничтожает.

Поэтому диагноз «рак» - это всегда еще один диагноз для “больной” иммунной системы. Говорить о причинах “сбоя” иммунной системы имеет примерно так же мало смысла, как искать причины возникновения рака.

Но нельзя не обратить внимания, что примерно 75% всех клеток иммунной системы располагаются вдоль стенок кишечника, преимущественно ближе к выходу, в нижней его части.

Не самое, между прочим, привлекательное место в нашем организме. Но для чего-то они там нужны и просто исходя из такого их распределения, велика вероятность, что в этой массе иммунных клеток могут возникнуть сбои.

Теперь попробуем понять почему три четверти клеток иммунной системы обосновались вдоль стенок нашего кишечника.

Поскольку иммунная система отвечает за нашу с Вами безопасность, остается предположить, что главная угроза для организма исходит именно оттуда.

И для такого предположения у нас есть все основания. Ведь пища - твердая, жидкая, которую мы ежедневно потребляем, помимо жиров, белков и углеводов, витаминов и микроэлементов, содержит невероятное количество бактерий и микробов, которые всегда в поисках надежного пристанища и, попадая наконец в наш желудочно-кишечный тракт, с радостью обнаруживают, что о лучшем месте для жизни и воспроизводства и мечтать-то нечего.

В самом деле, постоянная комфортная температура, хорошие жилищные условия, ведь суммарная площадь желудочно-кишечного тракта составляет 300 квадратных метров (два теннисных корта) - есть где разместиться. И размещаются, не совсем правда равномерно, если в желудке счет идет на сотни, то в толстом кишечнике уже на триллионы. Трудно себе представить. Если бы все эти бактерии оказались патогенными, никакая иммунная система, будь она хоть вся там, вокруг кишечника, нам бы не помогла.

Это пугающий сценарий, и его реализация в полной мере зависит от нас самих.

Но это я несколько забегаю вперед, говоря о последствиях пренебрежительного отношения к нашей выделительной системе.

А как должно быть, что подразумевается под здоровой кишечной флорой с ее ста триллионами обитателями? Сколько из них полезных и вредных, какой должен быть баланс между ними?

Очень просто получить ответ на эти вопросы. Достаточно посмотреть на микрофлору кишечника новорожденного ребенка после нескольких дней грудного кормления.

Дружественные нам бактерии, такие как асидофилус и бифидобактерия контролируют там около 90% кишечного тракта, подавляя рост патогенных микроорганизмов. В то же время эти и другие многочисленные дружеские нам бактерии, составляющие то, что принято называть пробиотиками (от греческого “for life” - для жизни), находятся в постоянном контакте как с клетками поверхностного слоя кишечника, так и клетками иммунной системы, образуя своего рода “любовный треугольник”.

Дружеские бактерии с одной стороны, по мере необходимости, стимулируют клетки иммунной системы для уничтожения патогенных бактерий, а с другой гасят иммунную активность, если попадающие в кишечный тракт микроорганизмы опасности не представляют, тем самым предохраняя нас и от развития аутоиммунных заболеваний.

Говорить о невинных младенцах легко и приятно, другое дело о нас с Вами. Как выглядит наш кишечник. Наверняка о той благостной картине, которую разве что только у младенца и встретишь, мечтать не приходится. Совсем не редкость, когда в толстом кишечнике (где у нашего ребенка счет идет на миллиарды полезных бактерий в миллилитре объема) у взрослого человека нередко таких бактерий раз, два и обчёлся, в буквальном смысле единицы. А ведь эти полезные бактерии заняты по сути еще и очисткой каловой массы от вредных бактерий и других патогенных микроорганизмов, предотвращая тем самым их обратное поступление в кровеносную систему.

Этот момент особенно важен для онкологических больных, поскольку нейтрализованные печенью и лимфатической системой ядовитые продукты метаболизма раковых клеток вновь возвращаются откуда пришли, образуя такой порочный замкнутый круг (подробнее об этом несколько позже).

Что же с нами происходит, почему мы так легко теряем наших друзей-товарищей? Много причин, устанешь перечислять, но есть несколько главных.

Во-первых - антибиотики, и это не только те, что нам выписывают от различных болезней, но и те, что содержатся в мясе, молоке, яйцах и других животных белках. Они, антибиотики, уничтожают все бактерии, без разбора - тактика выжженной земли. К аналогичным последствиям приводит воздействие радио- и особенно химиотерапии. Это такие фатальные факторы, когда говорить по сути не о чем, просто нет никакой микрофлоры.

Ужасную картину я тут нарисовал, самому стало как-то страшновато оставаться один на один с полчищами микроскопических монстров. Но ничего поделать с этим не могу, это ведь не плод моего больного воображения, а результат изучения работ специалистов. Они, специалисты, разумеется не только информируют нас о проблемах, но и о решении этих проблем.

Если суммировать их рекомендации, то требуется сделать не так уж и много.

Понятно, что нельзя избежать радиации и химиотерапии, коль скоро они являются частью лечебного процесса. Но все остальные факторы можно и нужно, если не совсем устранить, то постараться свести к минимуму.

В первую очередь это относится к продуктам животного происхождения. То, что выращено промышленным способом, будь то птица, скот или даже рыба. Например, лосось обязательно содержит антибиотики, что гарантированно сведет на нет всякие попытки восстановить нормальную микрофлору кишечника.

Можно понять, что многим трудно и даже практически невозможно отказаться от куска мяса или бутерброда с маслом. Здесь, в Канаде, уже во многих магазинах можно купить “органические” продукты, в том числе молоко и мясо, не содержащие антибиотики. Они разумеется дороже, но лучше сократить потребление и оставаться в “здоровой” зоне.

Продолжать этот разговор дальше никак невозможно без рассмотрения еще одного деликатного момента. Собственно, с этого следовало бы и начать, но как-то сразу не решился. Дальше откладывать уже некуда. Хочу спросить, как у Вас со стулом и более конкретно, как часто это с Вами происходит?

Вот например со среднестатистическим американским обывателем это случается три раза в неделю. Поэтому в “вялом” кишечнике все того же среднестатистического обывателя на постоянной основе уютно расположилось от двух до трех фунтов (один фунт - 373 г) каловой массы. И это в среднем, а совсем нередко можно встретить 10-20 и даже, как исключение, доходило до 65 фунтов.

Между тем, наш кишечник физиологически совершенно не предназначен выступать в роли склада прессованных отходов организма. Хранение всего одного фунта каловых масс неизбежно приводит к утончению и расширению стенок кишечника. На его стенке надувается нечто, напоминающее шарик, оказывающий давление на смежные органы.

Если бы только это. Но нет, к сожалению дело этим не ограничивается. Застаревшие фекальные массы являются идеальной питательной средой для патогенных бактерий и опасных паразитов.

И это не все. Все те же массы драматически снижают пропускную способность кишечника, препятствуя не только удалению отходов пищеварения, но что еще более важно, отходов работы печени и лимфатической системы.

Любое онкологическое заболевание создает огромную дополнительную нагрузку на эти системы, особенно на печень.

Лимфатическая система через сеть капилляров и сосудов фильтрует кровь, собирает примеси, которые утилизируются клетками лимфатических узлов. Они поглощают циркулирующие в крови посторонние элементы, такие как бактерии, отслужившие красные кровяные клетки, токсины и клеточные отходы, а также собирают тяжелые металлы, пестициды и отходы от утилизации различных медицинских препаратов.

После заполнения лимфатического узла, все накопленные там отходы должны быть удалены из организма. То, что не может выйти через мочеполовую систему, направляется в кишечник, в забитый отходами кишечник.

Сюда же, в еще больших количествах, из желчного пузыря поступает желчь с результатами работы печени, которая и в здоровом организме никогда не простаивает, а уж при онкологии всегда работает на износ.

И то, что происходит с этими потоками, когда они попадают в забитый кишечник, очень напоминает картину, которую каждый из нас, когда нибудь испытал на себе. Вы спускаете воду в туалете, а вместо ухода содержания в канализацию, оно, это содержание, всплывает наверх. Система забита и требует чистки.

Так же и с забитым кишечником, не имея возможность покинуть организм, отходы всплывают, частично вновь поступают в кровь, образуя тот самый порочный круг, о котором мы уже говорили.

Стоит ли удивляться, что частота заболевания раком лимфы в Америке удваивается каждые двадцать лет. Еще хуже дело обстоит с раком печени.

Поэтому как хотите, дорогие граждане, но весь оставшийся текст, так или иначе, будет посвящен вопросам очистки наших выделительных систем.

Начнем с кишечника. Убрать оттуда застарелые каловые массы можно двумя способами. Ну, во-первых - обыкновенная водяная клизма, способ сколь старинный, столь и эффективный.

Прошу уволить меня от описания деталей, интернет предлагает массу вариантов, в том числе с различными добавками к воде. Сам я ничего, кроме фильтрованной воды комфортной температуры, никогда не использовал.

Прекрасно работает. Но одного этого недостаточно, поскольку верхние отделы толстой кишки останутся не охваченными. Поэтому в дополнение к клизмам необходимо принимать специальные смеси с водорастворимой клетчаткой. Для этих целей лучше всего подходят шелуха семян псилиума и свежемолотое льняное семя.

И как уже многократно говорилось, постарайтесь максимально включить в свой рацион продукты с растворимой и нерастворимой клетчаткой, а это все овощи, фрукты, орехи. Все это позволит не только обеспечить нормальную перистальтику кишечника, но и оптимальный баланс между хорошими и плохими бактериями.

На этом месте позвольте немного задержаться и сделать важную вставку, ради которой, собственно, и решил обновить этот давно написанный текст. Исключительно интересная и важная информация, к сожалению, узнал о ней всего несколько дней назад.

Речь идет о клетчатке. Что же там обнаружилось особо нового? Ради чего затевать весь сыр-бор?

А сколько видов клетчатки Вам известно? Все, за исключением особо продвинутых товарищей, скорее всего назовут два вида: растворимая и нерастворимая клетчатка. Вот и я так думал и, как выясняется, сильно ошибался. Есть еще и третий, совершенно незаменимый вид клетчатки- резистентная клетчатка. В продуктах она присутствует в виде резистентного крахмала.

Почему это так важно в контексте рассматриваемого вопроса? Попробую объяснить. Это недостающее звено, без которого ничего нормально работать не будет. И здесь я имею ввиду не только иммунную систему с ее «любовным треугольником», включающий полезные бактерии. Эти полезные бактерии вовлечены во множество совершенно необходимых и где-то критичных для нас процессов.

Многие необходимые нам соединения именно они, дружеские бактерии, и вырабатывают.

Например, витамин К2. С возрастом, говорят, его синтезируется все меньше и меньше. Тоже относится и к активатору макрофагов –GcMAF и многим другим.

Ничего не поделаешь, старость не радость. Это точно, особенно если «забить» на сто триллионов наших друзей-бактерий. Пусть живут, как хотят.

Но, предположим, Вы последуете моему совету и добросовестно сначала очистите толстый кишечник, а затем заселите его триллионами полезных бактерий.

Замечательно! А чем они, эти триллионы бактерий, будут питаться, ведь все полезное, что содержалось в пище, из тонкого кишечника уже поступило в кровь.

Вы об этом подумали? Нет, вот и я тоже. Без питания бактерии и безо всякого пенициллина долго не протянут.

Оказывается, что единственным, но зато прекрасным источником питания для дружеских нам бактерий, служит резистентный крахмал, который потому и резистентный, что у нас в организме нет энзимов, способных его разлагать. Поэтому он практически в целости и сохранности минует тонкий кишечник и попадает в толстую его часть.

А вот у населяющих его, толстый кишечник, бактерий, с этим проблем нет. Энзимы, которые они выделяют, запускают процесс ферментации резистентного крахмала, продуктами которого они и питаются.

Теперь все понятно. Неясно только, как мы без всякого понятия об этом чудо-крахмале до сих пор жили. Ведь как-то обходились и без него.

Совсем без него не обходились. Определенное количество такого крахмала можно найти во многих продуктах растительного происхождения.

Но такой подход никуда не годится. Для того, чтобы дружеские бактерии на нас постоянно работали, кормить их нужно не от случая к случаю, а на постоянной ежедневной основе.

Короче, откуда этот резистентный крахмал брать в необходимом для полного счастья количестве?

Вот здесь самое интересное. Возьмем, к примеру, картошку, самую обыкновенную. Сварим ее и что получим? Большое количество крахмала обыкновенного, который представляет собой длинную цепочку молекул глюкозы. Съел такую картошку и пиковый взброс инсулина, и инсулин-подобного фактора роста обеспечен.

Не стоит этого делать. Вместо этого охладите ее, картошку, (тоже относится и к рису, бобовым) и поместите ее в холодильник.

И что же будет, адо давиться холодной картошкой или рисом? Ну почему давиться? Холодная картошка прекрасно впишется в салат, или взять, к примеру, суши, обычно там холодный рис.

Но зато дорогие товарищи, в охлажденной картошке или рисе произошла драматическая «смена караула», крахмал из крахмала обыкновенного закристаллизовался и превратился в крахмал резистентный. Однако верно и другое. Если эту холодную картошку или рис, или фасоль, вновь нагреть, то все, как с золушкой, чудеса превращений исчезнут, останется опять желеподобный крахмал обыкновенный.

Я бы мог еще долго занимать Ваше внимание этим крайне взволновавшим меня предметом, но чтобы не злоупотреблять Вашим доверием, ограничусь только парой полезных советов.

Не всегда удобно варить, охлаждать, выбирать необходимое количество продукта. Гораздо проще использовать сырую картошку, содержащую только резистентный крахмал. Это не следует понимать буквально - никто не предлагает грызть сырой картофель. Но в продаже есть порошок из сырого картофеля - картофельный крахмал, который можно порционно добавлять куда угодно.

И сколько стоит прокормить всю эту много триллионную ораву друзей-бактерий? Да, не слишком разорительно. 30-40 г в день картофельного крахмала вполне удовлетворит их аппетиты.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet