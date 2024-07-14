Об окситоцине, гормоне любви (или гормоне агрессии, если его много)

В последние годы проводятся многочисленные исследования по изучению влияния окситоцина на развитие детей, в частности на формирование поведения человека, начиная с внутриутробного периода жизни.

На ежегодной встрече эндокринологов во Флориде, где обсуждались темы менопаузы, диабета, заболеваний щитовидной железы, большой интерес вызвало выступление биолога Sue Carter, директора Kinsey Institute при Университете Индианы, на тему окситоцина, его использования в родах и влияния на развитие ребенка. Др. Картер далеко не первый ученый, поднимающий вопрос влияния окситоцина на поведение животных и человека, а также злоупотребления окситоцином в акушерстве. Изучая вместе с коллегами поведение животных, она обнаружила, что уровень окситоцина, который давно уже называют гормоном материнской любви, играет важную роль в формировании длительных моногамных отношений между самками и самцами, а также чувства материнства (поэтому и гормон материнства), и агрессивного поведения.

Окситоцин - гормон материнской любви

В последние годы проводятся многочисленные исследования по изучению влияния окситоцина на развитие детей, в частности на формирование поведения человека, начиная с внутриутробного периода жизни (эпигенетический эффект окситоцина). Хотя в старых публикациях утверждалось, что окситоцин не проникает в клетки мозга, новые данные, наоборот, подтверждают его непосредственное влияние на мозг, однако детальный механизм этого влияния не известен.

Ученые обнаружили, что у детей ген, отвечающий за работу рецепторов окситоцина (oxytocin receptor gene), активируется трема факторами:

процессом родов-рождения,

поведением матери,

окситоцином, вводимым извне (лекарственным препаратом).

Природный уровень окситоцина, даже если он увеличивается в родах, не оказывает негативного влияния на ребенка. А вот большие дозы окситоцина, которые используют при индукции и стимуляции родов, к тому же очень часто не обоснованно, могут иметь длительный эффект на «социальный мозг» ребенка, то есть те части мозга, которые отвечают за поведение человека и построение отношений с другими людьми.

Нейроэндокринные исследования влияния окситоцина на мозг человека – все еще новое и перспективное направление в доказательной медицине, но вынуждающее прогрессивных врачей уже сегодня задуматься о том, насколько врачебное вмешательство в процесс родов является обоснованным, не слишком ли много агрессии проявляется по отношению к женщине во время родов (читайте, например, «Акушерскую агрессию» Радзинского В.Е.), не связан ли рост расстройств поведения, в том числе аутизм и анорексия (о чем писал Мишель Оден), со злоупотреблением лекарственных препаратов, в частности стероидных гормонов и окситоцина. И много других вопросов, требующего пересмотра старых, догматических взглядов на беременность и роды. Слово за наукой!опубликовано econet

Автор доктор Елена Березовская

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