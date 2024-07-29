ОЧЕНЬ ВАЖНО: Фасциальное дыхание

✅ Это безболезненный и безмедикаментозный быстро действующий комплекс техник, позволяющих восстановить и улучшить подвижность всего тела, независимо от возраста человека. Гармоничное дыхание и ритм, по которым живёт каждый орган, фасция, клетка в отдельности, и всё тело в едином целом, является залогом здоровья и долголетия.

В отличие от классического массажа, целью которого является проработка конкретной проблемной зоны (плечо, колено и пр.), этот метод оказывает глубокое гармонизирующее воздействие на весь организм в целом, и работа проводится на всём теле и на всех органах.

Происходит гармонизация дыхания и всей работы организма, восстанавливается эластичность фасций и мышц, восстанавливаются движения и микродвижения, улучшается и восстанавливается подвижность суставов, снимается спастика и контрактура. Восстанавливаются сон, аппетит, нормализуется стул. Человек ощущает прилив сил. Другими словами, улучшается качество жизни.

Гармоничное дыхание и ритм, по которым живёт каждый орган, фасция, клетка в отдельности, и всё тело в едином целом, является залогом здоровья и долголетия.

Главная суть метода заключается в том, чтобы восстановить и гармонизовать внутренние жизненные ритмы дыхания, микро- и макродвижения, восстановить полную амплитуду микро- и макродвижений.

Это безболезненный и безмедикаментозный быстро действующий комплекс техник, позволяющих восстановить и улучшить подвижность всего тела, независимо от возраста человека.

Техника выполнения. Анатомия дыхания. На реальном выдохе диафрагма движется вверх. На вдохе – вниз.

Техника выполнения фасциальноо дыхания

Доминирующее движение фасций спины должно идти при этом противоположно движению диафрагмы (рис.1).

Рис. 1

Когда при реальном выдохе диафрагма тянется вверх, задняя поверхность тела должна опускаться.

Примите положение, показанное на рис. 2.

Рис. 2

Сядьте на стул, примерно на расстоянии 15–20 см от спинки.

Если у вас нет стула с высокой спинкой, вы можете взять любой, сесть на него вплотную, прижаться к спинке крестцом, а стул отодвинуть от стенки на расстояние 15–20 см. Прогнитесь. Плечи и предплечья идут параллельно. Локти тянутся вверх.

Сделайте выдох, втянув пупок в себя. Подтяните вверх диафрагму. Сделайте выдох в таз, заземлившись первой ступенью.

Волна внутреннего выдоха входит в живот и начинает подниматься по оптическому коридору, переходя на плечи, опуская заднюю поверхность тела. Начинается растяжка белой линии живота.

Сползайте ладонями по стене вниз, как будто пытаетесь встать на мостик. Направляйте внутренний выдох по фасциям спины, опуская их. Тяните на выдохе лопатки вниз.

Не меняя положения тела, после завершения выдоха сделайте внутренний вдох. Отпустите, расслабьте диафрагму. При этом вверх тянутся фасции передней поверхности тела. Белая линия живота растягивается. Грудь при этом поднимается и выходит вперед (рис. 3).

Рис. 3

Как видите, геометрия проста – как всегда верхняя половина тела отзеркаливается на нижнюю: в нижней на выдохе втягивается живот, в верхней – на вдохе грудь выходит вперед. Главное в этом приеме – сохранять гравитационную вертикаль тела и тянуть дыхание как можно дольше.

Вот так делать не надо! (рис. 4)

Рис. 4

Обычные ошибки при выполнении.

1. Вы не должны наклоняться вперед, начиная от крестца. Иначе вам при наклоне назад придется чрезмерно выгнуться в пояснице.

2. Вы не должны заламываться в пояснице, падая плечами на спинку стула.

3. Живот вываливать не надо, он должен быть втянут! Руки должны идти параллельно! Ладони не соединять! Локти в стороны не разводить, они должны идти параллельно.

4. Ладони по стене не опускаются на нужную высоту. Не сохраняется гравитационная вертикаль. Не идет дыхание по оптическому коридору, он не растягивается. Не идет дыхание по фасциям восьмерки.

Любой дискомфорт в пояснице при выполнении приема говорит о его неправильном выполнении.опубликовано econet

Наталия Осьминина "Система Осьмионика. Самомоделирование осанки. Коррекция верхней половины тела"

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