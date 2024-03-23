Очищение кишечника от токсинов: 1 простой рецепт

Синдром раздраженного кишечника, хронические запоры, высокая кишечная проницаемость – такими проблемами с пищеварительной системой страдают многие. Чтобы толстая кишка лучше выполняла свои функции необходимо поддерживать ее нормальное состояние. В этом поможет простой домашний рецепт.

Очистить толстую кишку и устранить дискомфорт в домашних условиях вполне реально. Процесс детоксикации можно завершить за один выходной с помощью натуральных продуктов.

Как очистить толстую кишку с помощью яблока, морской соли, имбиря и лимона

Приготовить средство для очищения кишки просто:

возьмите кастрюлю, стакан и ложку;

в кастрюле слегка подогрейте 100 мл воды;

перелейте воду в стакан, добавьте половину чайной ложки морской соли и перемешайте;

добавьте к смеси половину стакана натурального яблочного сока, чайную ложку имбирного и две столовых ложки лимонного сока, перемешайте.

Такой напиток рекомендуется употреблять три раза в день – утром натощак, в обед перед едой и во второй половине дня. При этом важно уделять внимание питанию, на обед лучше употреблять легкую и полезную пищу – тушеные овощи, рыбу. В течение дня нужно выпивать минимум 6 стаканов воды комнатной температуры, к 17.00 часам можно снизить количество потребляемой жидкости.

Морская соль помогает организму быстрее избавиться от токсинов и улучшить работу пищеварительной системы. Яблоко, имбирь и лимон стимулируют работу толстой кишки, защищают ее от вредных токсинов и препятствуют вздутию живота.

Такой способ очищения толстой кишки безопасен и эффективен, но консультация врача необходима, если у вас плохое самочувствие или аллергия. Также консультация специалиста нужна беременным женщинам. опубликовано econet

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