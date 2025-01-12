Очищение лимфы лимонным соком

Лимфатическая система является важной частью иммунной системы. Ее задача – охранять организм от микробов, бактерий и вирусов. Они обезвреживаются в лимфоузлах, и это не дает им попадать в кровь.

Лимфатические узлы защищают организм. А потому их засорение жирами, белками, крахмалами приводит к застою в лимфатической системе. Результат – некоторые крайне серьезные заболевания, например лимфогранулематоз. Лимфа представляет собой циркулирующую форму межклеточной жидкости. Она по своему составу очень напоминает кровь и содержит в себе некоторые ее составные части, просачивающиеся сквозь стенки кровеносных сосудов.

Лимфа и её значение для здоровья организма

Основные функции лимфы: трофическая (питательная) и защитная. Она играет огромную роль в снабжении клетки питательными веществами и выносе отработанных элементов обмена, погибших лейкоцитов, фагоцитов, микробов, вирусов и т. д. В нее легко проникают яды и бактериальные токсины, нейтрализующиеся затем в лимфатических узлах.

Ускорение тока лимфы повышает интенсивность и динамизм обменных процессов, а замедление и застой лимфатической жидкости заглушают жизнь клеток и тканей. Когда зашлакованность организма очень велика, лимфоузлы, селезенка переполнены токсинами, шлаками, они не могут выполнять свою очистительную и защитную функции. Поэтому лимфоочищение приносит большое облегчение людям с легочными, сердечно-сосудистыми, почечными заболеваниями и людям с синдромом усталости.

Название произошло от латинского lympha – чистая вода, влага. В этой жидкости присутствуют клетки крови: в ней особенно много лимфоцитов и почти нет эритроцитов. Движение ее в сосудах обеспечивается физиологической активностью органов, сокращением мышц тела и отрицательным давлением в венах. Всего в лимфатической системе человека находятся 1–2 л этой жидкости.

Эта система очень важна для функционирования организма, ее основное назначение – стоять на страже его чистоты. Малые лимфатические сосуды, проходящие рядом с артериями и венами, собирают лимфу из тканей, причем их стенки настолько тонки и проницаемы, что она выносит из тканей крупные молекулы и бактерии, которые не могут проникнуть в капилляры. В местах соединения лимфатических сосудов находятся лимфоузлы, в которых бактерии и токсины обезвреживаются.

Таким образом, лимфосистема входит в состав иммунной системы, а ее загрязненность может привести к большим проблемам. Но так же ясно и то, что, прежде чем начинать чистить лимфу, нужно, как минимум, очистить кишечник и печень. Наиболее подходящее время для очищения лимфы – весна.

Очищение лимфы

Показания к очищению лимфы – артроз, артрит с отеками суставов, заболевания лимфатических желез, ишемическая болезнь сердца, острые хронические заболевания дыхательных путей и придаточных пазух носа, заболевания ушей (отиты) и глаз, хронический тромбофлебит, хронические заболевания мочеполовой системы, остеохондроз позвоночника. После чистки лимфы у вас повысится иммунитет, вы станете более устойчивы к различным инфекциям и болезням (например, к сезонным простудам). Ваша энергия и трудоспособность заметно увеличатся!

Для чистки лимфы используются апельсиновый, грейпфрутовый и лимонный соки. Эти фрукты богаты витаминами и фруктовыми кислотами, благодаря этому они прекрасно промывают лимфу и очищают ее. Недаром во время простуды и гриппа рекомендуют есть побольше цитрусовых – это способствует повышению иммунитета.

Кстати, заведите себе привычку каждый день выпивать по полстакана апельсинового или грейпфрутового сока – тогда ваш иммунитет будет в порядке! Противопоказания – аллергия к цитрусовым и диабет.

Очищение лимфы по методике Уоккера

Внимание! Если у вас повышенная кислотность, то перед проведением процедуры проконсультируйтесь с врачом. Такая чистка противопоказана при аллергии на лимоны.

Лимонный сок должен быть только чистым, без добавления сахара или воды, пить его лучше за полчаса до еды или спустя час после приема пищи через трубочку, чтобы не повредить эмаль зубов. После этого ополосните рот водой, добавив на стакан воды 1 ч. ложку соды, чтобы нейтрализовать оставшуюся во рту кислоту. Для лечения понадобится не менее 200 плодов. Схему принятия лимонов иллюстрирует таблица.

За 12 дней вы должны использовать 201 лимон.

При хронических болезнях после первого курса лечения наступает облегчение, затем болезнь может вернуться. В этом случае нужно провести сокращенный курс лечения по следующей схеме.

За 9 дней нужно использовать 25 лимонов.

Очищение лимонами, клюквой, свеклой

Взять 2 кг лимонов (с кожурой, но без косточек), 2 кг красной свеклы (бордовой), 2 кг моркови, 2 кг гранатов, 2 кг клюквы, мед. Выжать соки (каждый в отдельности), затем все смешать. Сок из свеклы необходимо приготовить в первую очередь и поставить, плотно закрыв посуду, в холодильник на 3–4 часа. Мед не подогревать. Готовую смесь хранить в холодильнике в стеклянной банке с плотно прилегающей крышкой. Принимать по 50 мл смеси, разбавляя ее 50 мл теплой воды, натощак 10 дней подряд, затем 5 дней – перерыв. Повторять 15-дневный цикл до окончания приготовленной смеси. Очищение лимфы специалисты рекомендуют делать 2 раза в год – осенью и весной.

Китайский способ очищения

Восточные врачи рекомендуют очищать лимфу таким способом.

Взять 150–200 мл смеси свежеприготовленных соков: морковного в смеси со свекольным в пропорции 4:1, принимать их до еды каждый день.

Одновременно принимать спиртовую настойку чистотела по такой схеме: перед завтраком – 1 капля, перед обедом – 2 капли, перед ужином – 3 капли и так далее, дозу доводят до 15 капель на один прием, а затем постепенно снижают до 1 капли.

Для приготовления настойки взять траву чистотела, измельчить и отжать сок, процедить его через 2–3 слоя марли и на каждые 450 мг сока добавить 70 мл медицинского спирта. Хранить настойку в холодильнике.

Натуральные овощные и фруктовые соки хорошо очищают лимфу. Чистотел тоже обладает мощными очистительными свойствами. Эта трава имеет множественное действие, за это ее называют русским женьшенем. Врач древности Авиценна называл чистотел растением, способным «сильно очищать».

Но учтите, чистотел ядовит, поэтому долго и помногу принимать его нельзя, а только как предписано!*

Помимо очищения лимфы эта процедура оказывает благотворное воздействие на организм при гипертонии, заболеваниях желудочно-кишечного тракта, псориазе, геморрое, остеохондрозе. опубликовано econet

По материалам книг Юрия Константинова и Александра Кородецкого

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