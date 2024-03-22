Очищение почек: советы натуропата

Почки – это парный орган, расположенный в зоне поясницы по обе стороны от позвоночника и покрытый жировой оболочкой. Главной его функцией является образование мочи и ее выведение из организма.

Состоят почки из около двух миллионов нефронов, каждый из которых имеет две части – капиллярные нити с артериями и выводящие каналы. Через почки проходит наибольшее количество крови по сравнению с другими органами.

Почему важно поддерживать здоровье почек

Почки регулируют водный обмен, за счет чего в организме поддерживается оптимальное давление жидкостей. Этот парный орган также регулирует уровень натрия и ионов в крови. Любые токсичные вещества, проникающие из кишечника, нейтрализуются печенью и выводятся почками. В этом органе образуется моча, затем она проникает в мочевой пузырь и выводится из него естественным образом. Здоровье человека во многом зависит от того, насколько хорошо почки выполняют свою работу, поэтому важно своевременно проводить их чистку. Наиболее эффективная очистительная методика разработана натуропатом Анатолием Маловичко.

Эффективный способ очищения почек

Данная методика подразумевает использование следующих целебных травяных сборов для лечения болезней почек:

1. Березовых листьев, спорыша и ягод шиповника. Нужно залить литром кипятка три ложки сбора, поставить на водяную баню на полчаса или просто оставить в термосе. Вечером выпить два стакана настоя, а в остальную жидкость добавить пару столовых ложек соли и делать компресс на ночь – смочить лоскут шерстяной ткани и приложить к спине (к пояснице можно приложить грелку). Компрессы делать пока моча не очистится. Этот способ помогает очистить от вредных веществ не только почки, но и печень и суставы. Во время лечения рекомендуется включить в рацион печеный картофель (есть вместе с кожурой), сухофрукты и орехи.

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2. 10 г березовых, лавандовых, смородиновых, будровых листьев смешать с таким же количеством шиповника, хмеля и плодов можжевельника, добавить 20 г буквицы, брусничных, подорожных и толокняных листьев, а также 30 г спорыша, василька, крапивы, 40 г льняных семян, 50 г донника, 60 г земляничных листьев (либо самих плодов), соцветий акации и хвоща. Поместить в термос 10 г сбора, затем залить 750 мл кипятка, оставить на четыре часа. Пить по 150 мл трижды в день (за час до приема пищи).

3. При уратном нефролитиазе следует смешать льняные семена, березовые и земляничные листья, петрушку, ивовую кору, соцветья бузины и плоды шиповника. Одну ложку залить одним стаканом кипятка, прокипятить три минуты. Настоять в термосе в течение часа и процедить. Принимать одну третью или одну четвертую часть стакана настоя трижды в день перед едой.

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4. При оксалатно-фосфатных камнях облегчить состояние помогает сбор из соцветий бессмертника, барбариса, бузины, маренового корня, брусничных листьев, вереска, донника и пустырника. Одну ложку травяного сбора залить одним стаканом горячей воды и поставить на водяную баню на десять минут. Перелить смесь в термос и оставить настаиваться на всю ночь. Пить настойку следует три раза в день по одной третьей части стакана перед едой.

Продолжительность лечения любым травяным сбором составляет от полутора до двух месяцев, после чего требуется такой же по времени перерыв. Во время лечения важно пить много воды – в первой половине дня по стакану ежечасно и два стакана перед сном.

Особенно полезно пить минеральную воду. При проблемах с мочевыводящими путями необходимо выпивать минимум полтора литра минеральной воды, не спеша и маленькими глотками на протяжении одного или полутора месяцев, после сделать перерыв на год. Хранить такую воду следует при температуре 4-14 С в горизонтальном положении. Помните, что лечение может сопровождаться дискомфортом, спровоцированным выведением камней из организма.опубликовано econet

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