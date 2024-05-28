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Оксидативный стресс: как противостоять клеточному старению?

Автор: Econet 28 мая 2024 6802
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Окисление неизбежно происходит через метаболизм и внешнюю среду, поэтому полезно обеспечить антиоксидантный статус для нейтрализации ущерба от СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ. Их вредное действие проявляется в раннем старении, митохондриальной дисфункции и хронических заболеваниях. Существуют диетические добавки, которые помогут улучшить антиоксидантный статус организма.

Оксидативный стресс: как противостоять клеточному старению?

Хроническая болезнь предполагает митохондриальную дисфункцию и оксидативный стресс. Митохондрии – это клеточные электростанции клетки, они отвечают за создание энергии в клетке (АТФ). Митохондрии регулируют иммунитет через метаболические и клеточные сигналы. Но оксидативный стресс отрицательно воздействует на них и систему «гипоталамус-гипофиз-надпочечники». 

Как нейтрализовать оксидативный (окислительный) стресс

Оксидативный стресс возникает в организме при дисбалансе между антиоксидантами и выработкой и / или накоплением свободных радикалов (СР). Производство СР само по себе не представляет проблему. СР образуются при выработке АТФ в митохондриях и иммунными клетками.

Баланс между СР и антиоксидантами имеет значение для здоровья. Если антиоксидантная защита уже не в состоянии преодолевать накопленные реактивные и разрушительные СР, возникает пагубный оксидативный стресс.  

Оксидативный стресс считается фактором развития сердечно-сосудистых недугов, диабета, нейродегенеративных патологий и повреждает митохондрии. Поэтому необходимо обеспечить резервы антиоксидантов, чтобы защитить клетки от реактивных СР.

Оксидативный стресс: как противостоять клеточному старению?

Измерение оксидативного стресса и дисфункции митохондрий

Как определить, есть ли дисфункция в механизме выработки АТФ? Лабораторные маркеры являются индикаторами оксидативного стресса. Эти тесты применяются для измерения оксидативного стресса и дисфункции митохондрий.

Органические кислоты

Органические кислоты покажут, насколько эффективно митохондрии вырабатывают АТФ.  

Панель оксидативного стресса

Эти панели оценивают наличие в организме антиоксидантов, функциональность защитных белков и присутствие повреждений тканей. 

8-гидрокси-2'-дезоксигуанозин

Это биомаркер, который используют для оценки эндогенного (из окружающей среды) оксидативного повреждения ДНК. В ДНК он повышен из-за повреждений свободными радикалами.  

Окисленный ЛПНП

Это индикаторы поврежденных жиров, которые способствуют формированию бляшек жира в сосудах. Повышение данного маркера говорит об окислительном повреждении.

Добавки против оксидативного стресса и для поддержки митохондриальной функции  

Некоторые соединения стимулируют выработку АТФ, гасят активные формы кислорода.

Альфа-липоевая кислота (АЛК)

АЛК - сильный антиоксидант, который работает в энергообмене. АЛК сводит на нет оксидативное повреждение, поглощая активные кислород и азот. ALA перезаряжает прочие антиоксиданты ( витамин C, глутатион, коэнзим Q10) и активирует Nrf2- антиоксидантный сигнальный путь, связанный с экспрессией генов белков, работающих в детоксикации и устранении агрессивных окислителей. 

N-ацетил цистеин

Это муколитический агент (применяется для очистки легких от слизи) имеет антиоксидантные функции. N-ацетил цистеин имеет антиоксидантный эффект, оказывает косвенное антиоксидантное действие как предшественник клеточного антиоксиданта глутатиона. N-ацетил цистеин активирует Nrf2-зависимый антиоксидантный сигнальный путь, обеспечивает иммунную функцию.

Ацетил L-карнитин

Это молекула, важная для выработки энергии. Ее функция состоит в доставке жирных кислот через мембрану митохондрии. L-карнитин естественным присутствует в продуктах животного генезиса (в мясе, птице, рыбе), но может приниматься как добавка.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье АТФ митохондрии оксидативный стресс АЛК свободные радикалы диабет антиоксидант

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Комментарии (Всего: 1)
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      Иришка

      Спасибо. Я так сильно не вникала, но знаю, что токсины в нашем организме наносят вред, приводят к преждевременному старению. Поэтому я стараюсь больше ягод есть летом, пью только зеленый чай. Очень классный антиоксидант эваларовский коэнзим прежде всего нейтрализует свободные радикалы, защищая от преждевременного старения на клеточном уровне.

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