Омега-3 и Омега-6: Что нужно знать про жирные кислоты

Для сохранения здоровья и эластичности кожи организму необходимы жирные кислоты, содержащиеся в продуктах питания. Они участвуют в метаболизме и химических реакциях головного мозга, передаче нервных импульсов. Наряду с белками и углеводами соединения являются строительным материалом для клеток волос, ногтей и мышечного корсета.

Доказана опасность транс-жиров, провоцирующих онкологические заболевания, ранние инфаркты и инсульты. Но диетологи рекомендуют не избегать натуральных жиров, которые содержатся в продуктах. Для сохранения здоровья важно соблюдать баланс, помнить об умеренном употреблении и правилах приготовления блюд.

Виды жирных кислот

В разной степени жиры содержатся во всех продуктах животного происхождения. При расщеплении они образуют молекулы жирных кислот – главного источника энергии и жизненных сил. Это важный компонент стенок сосудов, оболочек мозга, мышечных волокон. Избыток накапливается в виде резервной жировой ткани.

Основные виды жирных кислот:

Насыщенные. Преобладают в животных жирах и продуктах высокой жирности ( сало, переработанные мясопродукты и копчености). Они отличаются более плотной структурой. При частом употреблении становятся причиной потери эластичности сосудов и тканей откладываются в виде холестериновых бляшек.

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Мононенасыщенные. Такие жирные кислоты являются основой растительных масел (оливкового, льняного, кунжутного). Они содержатся в орехах, семенах подсолнечника, легко усваиваются организмом, полезны при умеренном употреблении без термической обработки.

Такие жирные кислоты являются основой растительных масел (оливкового, льняного, кунжутного). Они содержатся в орехах, семенах подсолнечника, легко усваиваются организмом, полезны при умеренном употреблении без термической обработки. Полиненасыщенные. Содержатся в морской рыбе (Омега-3, Омега-6 и Омега-9), яйцах и мясе. Защищают от онкологических заболеваний, поддерживают тонус сосудов, улучшают работу мозга.

Диетологи предупреждают, что на долю жиров в ежедневном рационе должно приходиться не более 30%. Переизбыток превращается в лишние килограммы и сантиметры на талии.

Польза мононенасыщенных и полиненасыщенных жировых кислот

Полезные жирные кислоты преобладают в продуктах растительного происхождения, мясе и печени рыбы. Организм человека не может синтезировать их самостоятельно, получает вещества с пищей. Наиболее ценные для здоровья кожи и ногтей:

Омега-3 или альфа-линоленовая;

Омега-6 или линолевая;

Омега-9 или олеиновая.

Это природные антиоксиданты, которые выводят токсины, стимулируют регенерацию клеток эпидермиса, повышают эластичность кожи. Они полезны для сердца и сосудов, уменьшают риск появления ожирения, сахарного диабета, атеросклероза.

При расщеплении жирная кислота Омега-6 активизирует иммунную защиту, поддерживает работу лимфатической системы. Организм с легкостью противостоит вирусам, патогенным бактериям, подавляет воспалительные процессы в кишечнике. При понижении иммунитета налегайте на растительные масла, тыквенные семечки, нежирное мясо курицы и рыбу (скумбрию, сельдь).

Кислота Омега-3 активно участвует в производстве многих гормонов, поддерживает эндокринную систему. Это основной источник борьбы с атеросклерозом сосудов, ранним Альцгеймером, болезнью Паркинсона. Она стимулирует обновление хрящевой ткани, предотвращая артрит и артроз. В большом количестве вещество содержится в рыбьем жире и печени. Для поддержания запаса съедайте по 75 г скумбрии или тунца несколько раз в неделю.

Чем опасен недостаток жирных кислот Омега-3 и Омега-6

При регулярном употреблении полезных соединений ускоряется рост волос, кожа выглядит свежей и упругой. Но при постоянном употреблении фаст-фуда, строгих монодиетах возникает дисбаланс. Основные симптомы, указывающие на недостаток Омега-3 и Омега-6:

перепады настроения, раздражительность;

рассеянность, ухудшение памяти;

шелушение кожи, сухость волос;

нарушение сердечного ритма;

хроническая усталость;

снижение метаболизма, набор лишнего веса.

Врачи связывают недостаток полезных кислот с бесплодием, появлением сахарного диабета, гиперактивностью у детей. Но для поддержания здоровья важно соблюдать баланс кислот в пропорции 1:1. К сожалению, при современном рационе человек получает Омега-6 в увеличенной дозе, а недостаток Омега-3 испытывают 85% людей.

Переизбыток Омега-6 опасен для организма! Если вы употребляете более 30–50 г растительного масла в сутки, риск заболеваний сердца повышается до 70%. Заправляйте салаты соком лимона, сметаной, соевым соусом. Откажитесь от приготовления овощей во фритюре, запекайте мясо в собственном соку.

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Как выбирать полезные жиры

Кроме продуктов питания, источником жирных кислот могут стать витаминные комплексы. Но при выборе пищевых добавок убедитесь в их качестве и безопасности:

В составе препарата не должны содержаться синтетические усилители вкуса, красители, консерванты.

Производитель должен использовать только морскую рыбу. Жир должен добываться не из печени, а из тушек.

Обращайте внимание на сорт рыбы — чем она мельче, тем лучше. Самый качественный жир получают из сардин и анчоусов.

При покупке биологически активной добавки убедитесь, что основой состава является качественное оливковое масло. Оно содержит натуральные полифенолы, усиливает противовоспалительный эффект, приглушает неприятную горечь.

Особенности употребления жирных кислот

Дозировка препаратов на основе рыбьего жира подбирается индивидуально, зависит от самочувствия человека. Важно определить цель употребления кислот: лечение или профилактика болезней, поддержание иммунитета. Несмотря на важность Омега-3 и Омега-6, организму не нужен их переизбыток.

Потребность в полезных жирных соединениях может полностью удовлетворить 1 столовая ложка рыбьего жира. Суточная норма, по рекомендации врачей, не должна превышать 2000 мг активного вещества. При комплексном лечении онкологических заболеваний или после химиотерапии ее увеличивают до 4000 мг.

При длительном использовании БАДов с Омега-6 происходит разжижение крови. Поэтому не употребляйте препараты за 7–10 дней до хирургического вмешательства. Сделайте лабораторный тест на уровень содержания полиненасыщенных кислот, чтобы исключить риск осложнений и кровотечений.

Диетологи рекомендуют не увлекаться приемом БАДов, получать полезные вещества из пищи. Идеальный вариант правильного питания – салаты с заправкой из оливкового масла и семян льна, ореховые соусы и пасты на завтрак, немного лосося или форели на обед.опубликовано econet

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