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Омоложение и продление жизни: практики Бутримова

Источник: butrimov.ru 19 ноября 2023 7252
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Простые рекомендации от доктора Бутримова, которые помогут вам сохранить и поддерживать здоровье долгие годы!

Омоложение и продление жизни: практики Бутримова

К сожалению мы биологически запрограммированы на постепенное клеточное старение. Есть серьезный бизнес, который продает вам мечту "вечной молодости". Но если бы это было правдой, то в правительстве Китая не было бы стариков. Наука всех стран ищет "эликсир молодости" и эта гонка длится не одно тысячелетие, вспомните: Китай, Индия, Египет и другие народы. Говоря банальности, но только здоровый образ жизни может помочь использовать ваш ресурс здоровья с максимальной эффективностью.  

Практические советы для омоложения и продления жизни

  • Каждый день "скручивайте и растягивайте" своё физическое тело
  • Правильно питайтесь
  • Заботьтесь о своём психологическом и энергетическом равновесии                                 
  • Полноценный сон - основа здоровья
  • Погружайтесь в воду: бассейн, река, озеро, море
  • Ежедневно молитесь, а лучше остановите "внутренний диалог"
  • Добейтесь ежесекундной полноты осознанности

Омоложение и продление жизни: практики Бутримова

1. Каждый день "скручивайте и растягивайте" своё физическое тело.

Выгоняйте из своего тела «застоявшуюся» и «отработанную» энергию, «прочищайте» свои энергетические каналы. Наиболее эффективно и целостно это можно сделать с помощью ЦИГУН. Это связано с тем, что в момент движения вы последовательно воздействуете на  Биологически Активные Точки (БАТ), которые улучшают и выравнивают потоки энергии по меридианам. Выполняя комплексы цигун для укрепления здоровья, вы создает мышечный тонус и сохраняете элластичность связок - это важный элемент сохранения бодрости тела, в котором ваш дух.

2. Правильно питайтесь.

Слушая свой организм, нужно кушать то, что вам хочется, но при этом научитесь соблюдать меру.        

3. Заботьтесь о своём психологическом и энергетическом равновесии.

  • Чаще улыбайтесь.
  • Любите жизнь и всё, что с ней связано.
  • Найдите своё место в этой жизни.
  • То, что можете изменить в своей жизни – измените.
  • То, что невозможно изменить – найдите в этом позитивный урок.
  • Раскройте свой творческий и энергетический потенциал, т.к. одно подпитывает другое.    

4. Полноценный сон - основа здоровья.

Лучше ложиться спать около 10.00. Просыпаться - когда проснется мозг это в идеале/. Долго спать или валяться в постели - вредно.

5. Погружайтесь в воду: бассейн, река, озеро, море.

Вода - лучший естественный энргетический "преобразователь", "очиститель", гармонизатор" и "стабилизатор". Мы состоим на 80% из воды.

6. Остановите "внутренний диалог". 

7. Добейтесь ежесекундной полноты осознанности!

Согласно исследованиям ВОЗ (Всемирной Организации Здравоохранения) наше здоровье зависит:

  • на 10% от генетических факторов;
  • на 5-10% от экологических условий;
  • на 5-10% от состояния медицины;
  • на 75-80% от питания и образа жизни.

Здоров тот, кто хочет быть здоровым! опубликовано econet

© Владимир Бутримов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
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