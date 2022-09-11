Омоложения лица: Что действительно эффективно в домашних условиях?

Омолаживание кожи лица и области декольте в домашних условиях вполне возможно.Эффект от регулярно проводимых процедур будет положительным и достаточно быстрым. Однако в любом случае лучше всего предварительно проконсультироваться с косметологом.

Многие современные женщины не представляют своей жизни без такой процедуры как омоложение лица. Кожа лица после достижения определенного возраста начинает стареть – она теряет влагу, тускнеет и уменьшается подкожный жир. В результате образуются морщинки. Поэтому для каждой женщины так важно вовремя проводить омоложение кожи лица, ведь все мечтают быть красивыми и ухоженными.

Рецепты омоложения лица и декольте в домашних условиях

Омоложение лица можно проводить по-разному – либо в салоне, либо в дома. Омоложение лица в домашних условиях подразумевает рецепты, в которых используются обычно различные природные и натуральные средства. Такие рецепты приносят положительный и быстрый результат.

Маски для омоложения

Аптечные масла для омоложения

Витамины

Мази и крема для омолаживания лица

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Маски для омоложения лица в домашних условиях

Зачастую женщины применяют для омоложения кожи лица в домашних условиях маски. Они обладают массой достоинств, особенно в сравнении с покупными средствами, которые содержат много различных консервантов и добавок. Существует несколько самых распространенных масок для омоложения кожи лица.

Рецепт из трав

Омоложение лица при помощи трав можно проводить с использованием следующей маски. Нужно взять листья земляники, подорожника, тысячелистника, смородины, липы. Измельчить и смешать. Затем 4 ст.л. смеси заливаются небольшим количеством горячей воды. В итоге должна получиться кашица. Ее следует нанести на 15 минут на шею и лицо. Такая маска для лицевого омоложения в домашних условиях дает быстрый результат.

Рецепт из молока

В немного теплое молоко добавляется пара ложек муки. Консистенция смеси должна быть схожа со сметаной. В нее добавляется желток – все размешивается и наносится на лицо. Спустя минут 20 ее нужно смыть водой, в которую добавлен сок лимона. Благодаря такому рецепту омоложения кожи лица достигает максимальный эффект.

Рецепт из картофеля

Омоложение лица с использованием картофеля поможет тем, у кого сухой тип кожи. Для этого нужно отварить картошку и сделать пюре. На лицо его наносят теплым минут на 20. Смывать нужно теплой водой. Результат такой маски – избавление от мелких морщин.

Рецепт из белка

Куриный белок взбивается в крепкую пенку. В него добавляется 1 ч.л. меда и 2 ч.л. муки. Все вымешивается и наносится на 20 минут на кожу. Потом смывается теплой водой. Подобный рецепт омоложения лица в домашних условиях позволяет быстро и легко избавиться от мимических морщинок и улучшить цвет кожи.

Рецепт из меда

С помощью масок для лица с медом для омоложения можно достигнуть ошеломляющего эффекта. Во-первых, можно приготовить маску с медом и корицей. Для этого берутся эти два ингредиента в пропорции 1:1. Можно добавить и 1 ч.л. оливкового масла. Держать ее нужно около 20 минут.

Эффективна маска с медом и яйцом. Нужно взять 1 куриное яйцо и 1 ч.л. меда. Однородную массу наносят на 15 минут и смывают прохладной водой. В-третьих, маска с медом и лимоном, которая разглаживает мелкие сеточки морщин. Берется 1 ч.л. меда и 2 ч.л. лимонного сока или мякоти. Смесь смывается холодной водой.

Подобные рецепты для омоложения кожи лица может использовать каждая женщина, поскольку ингредиенты доступны всем. Таким образом, во многом зависит омоложение лица в домашних условиях от рецептов и средств.

Аптечные масла для омоложения

Для того чтобы достигнуть эффективного омоложения лица аптечными препаратами необходимо изучить какие конкретно масла можно использовать и как они влияют на кожу.

Масло розы

Оно восстанавливает клетки, корректирует овал лица, разглаживает морщинки, делает кожу более упругой, ликвидирует пигментные пятна, тонизирует увядающую кожу. Используют такой аптечный препарат для омоложения лица следующим образом – в тоник либо крем добавляется 3-5 капель масла.

Масло розмарина

Оно способствует обновлению клеток и усиливает кровообращение, а также отменно борется с мельчайшими морщинками. Маску из масла розмарина нужно наносить на 40 минут.

Масло герани

Герань – это фитоэстраген. Особенно стоит обратить внимание на масло из данного растения женщинам, перешедшим 40 летний возрастной рубеж. Оно поможет вернуть упругость и молодость лица. Подходит такое средство для омоложения кожи лица чувствительно типа. Рекомендуется добавить его в жирный крем и использовать данную смесь как маску. То есть нанести на лицо минут на 30, а остатки убрать салфеткой или полотенцем.

Молочная кислота

Ее эффект заключается в обновлении клеток, что особенно важно для увядающей кожи. Молочная кислота освежает дряблую кожу и разглаживает мелкие морщинки. Ее можно добавить в крем, пилинг или тоник. Если кислота добавляется в крем или воду, то ее нужно 20%, а если в пилинг – то можно добавить до 80%.

Масло розового дерева

Использование препарата для омоложения кожи лица в виде масла розового дерева позволяет подтянуть кожу и замедлить процессы старения. Его смешивают с кремом и применяют как компресс. Наносят консистенцию на кожу и оставляют на 30 минут.

Гиалуроновая кислота

Такое средство как гиалуроновая кислота в омоложении лица может сыграть положительную роль. Прежде всего, это объясняется тем, что она является природным элементом тканей в человеческом организме. Гиалуроновая кислота активизирует процессы выработки коллагена и поддержания оптимального водного баланса. Когда в организме не хватает гиалуроновой кислоты, то кожа приобретает сухой вид, шелушится и становится блеклой.

Гиалуроновая кислота используется следующим образом – ее разводят в теплой воде и оставляют набухать. Вязкая консистенция из гиалуроновой кислоты наносится на кожу лица, предварительно очищенную.

Гиалуроновую кислоту можно использовать двумя способами:

Покрыть всю поверхность лица;

Нанести только на проблемные зоны.

Маску из гиалуроновой кислоты смывать не нужно. На кожу, обработанную таким раствором, нужно нанести омолаживающий крем.

Витамины

Часто проблемы быстрого увядания кожи приходят из-за нехватки витаминов и питательных веществ. Поэтому прежде чем использовать дорогостоящие омолаживающие препараты, стоит пропить курс витаминов.

Сегодня в аптеке продается множество видов и форм выпусков данных веществ. При омоложении лица важную роль играют витамины Е и А. Лучше всего использовать именно масляные капсулы. Их можно применять и как самостоятельное средство, и подмешивать в крем. Одновременно с капсулами внешнего применения рекомендуется принимать витамины вовнутрь. Обычно курс достигает одной декады месяца.

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Мази и крема для омолаживания лица

Кроме компонентов современной косметологии, в борьбу за омоложение могут вступить и аптечные препараты, в их числе и специальные мази. Хотя многие современные женщины даже не подозревают, что аптечные препараты являются прекрасными помощниками в омолаживании кожи. С помощью аптечных мазей для омоложения лица можно решить множество кожных проблем.

Мазь Солкосерил

Она способствует активизации кровообращения и метаболизма в тканях, формированию коллагена и всасыванию кислорода кожей, а также ускоряет процессы регенерации. Самый оптимальный способ нанесения – это обработка перед засыпанием проблемных мест. В качестве крема под глаза ее рекомендуется использовать через день.

Релиф и Гепариновая маз

В мази Релиф содержится акулий жир, который способствует обновлению кожных клеток. Гепариновая мазь хорошо убирает отечность и темные пятна под глазами. Рекомендуется применять эти мази каждый день дважды.

Цинковая мазь

Она прекрасно защищает кожные покровы от ультрафиолета и избавляет от мелких морщинок. Поскольку цинк способен высушить кожу, то в качестве самостоятельного средства мазь наносить не стоит. Лучший вариант – это увлажняющий крем и цинковая мазь. Наносить ее необходимо тончайшим слоем и лишь на проблемные участки.

Гель Лиотон

Это одно из самых лучших средств для кожных покровов, которая имеет склонность к отечности. Ее зачастую используют либо как основу под дневной крем, либо как маску.

Пантенол

Он увеличивает регенерацию кожи внутри клеток и совершенствует обменные процессы. Это аптечное средство для омоложения лица можно применять и как крем на ночь, и как маску. Рекомендуется наносить Пантенол в неделю 2 раза.

Крем Куриозин и Блефарогель

В Куриозине присутствует действенная гиалуроновая кислота. Такое омоложение кожи лица при помощи гиалуроновой кислоты – отменная замена крему ночного и дневного действия. Блефарогель – это алоевый сок алоэ и гиалуроновая кислота. Эти главные действующие компоненты прекрасно справляются с разглаживанием морщин и увлажнением кожи.

Особенности домашнего омоложения

При омоложении лица в домашних условиях быстрый результат достигается легко. Это, несомненно, приятный процесс.

Омоложение лица отличается рядом преимуществ:

пилинги, скрабы и маски для омоложения лица можно легко приготовить самим;

готовятся средства часто из компонентов, которые имеются на кухне любого дома;

пилинги и маски для омоложения лица, которые приготовлены в условиях дома, абсолютно натуральны;

такие средства не содержат стабилизаторы и консерванты, а потому полностью безопасны для здоровья женщины.

Несомненный плюс, которым обладает домашнее омоложение лица, это ценовая доступность. Средства, которые приготовлены в домашних условиях, существенно сэкономят бюджет. Ведь омоложение лица с помощью салонных процедур стоит довольно дорого.

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При омоложении кожи лица в домашних условиях первое, что нужно сделать – это употреблять достаточное количество воды. В день ее потребуется не меньше полутора литров. Некоторую часть воды можно заменить зеленым чаем.

Для того чтобы достигнуть быстрого омоложения лица в домашних условиях нужно обратить внимание на свой рацион. С помощью витаминов и минералов, которые содержатся в овощах и фруктах, можно значительно улучшить состояние кожи. Так, в цитрусовых есть много витамина С, в винограде – группы В, а в оливковом масле – А и Е.

Однако в любом случае для омоложения лица дома необходимо использовать народные средства и специализированные рецепты.

Таким образом, омолаживание кожи лица и области декольте в домашних условиях вполне возможно.Эффект от регулярно проводимых процедур будет положительным и достаточно быстрым. Однако в любом случае лучше всего предварительно проконсультироваться с косметологом.опубликовано econet.ru.

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