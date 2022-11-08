Основные анализы, которые стоит делать, чтобы быть спокойным за свое здоровье

Доктор Божена Кропка в своей книге "Твой второй мозг - кишечник. Книга-компас по невидимым связям нашего тела" рекомендует проходить профилактические исследования два раза в год даже при отсутствии беспокоящих симптомов.
Сегодня все аналитические лаборатории в описании анализа содержат ссылку на диапазон нормы, так что мы можем самостоятельно оценить, насколько хороши результаты. Если отсутствуют отклонения в параметрах и нет беспокоящих симптомов, мы можем быть спокойны за свое здоровье. Следующие анализы мы делаем через год. Однако, если замечены какие-нибудь отклонения, мы должны искать причину расхождения с нормой!
Основные анализы:
• расширенный клинический анализ крови;
• печеночные ферменты (АЛТ, АСТ);
• ферменты щитовидной железы (липаза, амилаза);
• ТТГ, Т3, Т4, анти-ТПО, анти-ТГ;
• общий анализ мочи.
Стоит выбрать лабораторию, с которой сотрудничает ваш терапевт. Ведь если в результатах анализов будут обнаружены отклонения и будет необходимо следить за продвижением в процессе лечения (напоминаю: прежде всего относящихся к изменениям пищевых привычек), терапевт должен дать направление на контрольные анализы. Кроме того у разных аналитических лабораторий есть свои параметры, поэтому результаты анализов, полученных в разных лабораториях, могут отличаться друг от друга.
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Перед исследованием:
Клинический анализ крови и проверка уровня тромбоцитов – это недорогое исследование, которое стоит пройти, поскольку на его основе мы сможем узнать многое о нашем здоровье. Почему?
Кровь, проходящяя через кровеносные сосуды (артерии и вены), несет с собой питательные вещества, метаболиты, гормоны и газы (кислород и двуокись углерода). То, что содержится в крови, оказывает влияние на иммунитет нашего организма. Притом, что это только некоторые ее функции. Важно, чтобы ее параметры были корректны. Клетки крови мы разделяем на красные клетки – эритроциты (RBC) и белые кровяные тельца – лейкоциты (WBC), тромбоциты (PLT) – фрагменты клеток, находящихся в костном мозге.
Основные параметры при клиническом анализе крови:
Пониженная концентрация гемоглобина и эритроцитов является свидетельством анемии.
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По параметрам основного анализа крови мы можем изучить еще больше, поскольку он дает обширную информацию о состоянии организма.опубликовано econet.ru.
©Божена Кропка
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Источник: https://econet.ru/
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