Остеохондроз: Упражнения для грудного отдела позвоночника

✅Остеохондроз ШЕЙНО-ГРУДНОГО ОТДЕЛА приводит к болям верхней половины туловища – рук, шеи, головы, спины. Чтобы избавиться от боли, нужно укрепить мышцы, поддерживающие позвонки в правильном положении. Это помогут сделать специальные упражнения для грудного отдела позвоночника. Их выполнение позволяет уменьшить давление на позвоночный столб, ведь мышцы играют в этом главную роль.

Остеохондроз шейно-грудного отдела приводит к болям верхней половины туловища – рук, шеи, головы, спины. Чтобы избавиться от боли, нужно укрепить мышцы, поддерживающие позвонки в правильном положении. Это помогут сделать специальные упражнения для грудного отдела позвоночника. Их выполнение позволяет уменьшить давление на позвоночный столб, ведь мышцы играют в этом главную роль.

Упражнения для лечения остеохондроза шейно-грудного отдела

Лечение остеохондроза с помощью упражнений

Комплекс упражнений

Лечение остеохондроза с помощью упражнений

Так как мышцы поддерживают позвоночник, то с помощью их укрепления мы можем добиться уменьшения проявлений болезни. Боль уйдет, восстановится подвижность суставов, улучшится кровоснабжение окружающих тканей. Упражнения для шейно-грудного отдела нашего позвоночника также очень полезны для внутренних органов.

Они способствуют лучшему кровоснабжению сердца, желудка, снимают усталость и стимулируют тонус межреберных мышц, спины и груди. Почему мы все время говорим о шейно-грудном отделе? В каждом упражнении участвует не только верхняя часть спины, но и шея, поэтому лечебный эффект распространяется и на нее в том числе.

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Комплекс упражнений

Ниже представлены упражнения при остеохондрозе грудного отдела, которые позволят вам восстановить здоровье и избавиться от болей. Разведение и сведение плеч стоя Первое упражнение состоит из нескольких этапов, в каждом из которых ваши руки будут расположены определенным образом.

Этап 1

Исходное положение – стоя на прямых ногах. Расставляем стопы на ширину плеч, руки разводим в сторону, ладони развернуты к полу.

Руки параллельно полу. Начинаем двигать их так, чтобы большие пальцы каждой руки коснулись друг друга перед вами. Руки чуть согнуты в локтях.

Когда руки соприкасаются, продолжаем движение за счет округления спины и разведения лопаток. Вы пытаетесь свести плечи друг к другу.

Затем возвращаемся в исходное состояние, максимально сведя лопатки вместе, расправив плечи и выгнув грудь.

Делаем эти движения 10 раз медленно и вдумчиво.

Туловище и руки расслаблены, напряжение в ногах ровно такое, чтобы поддерживать вас в вертикальном положении. Дышим таким образом, чтобы на вдохе руки уходили назад, а на выдохе соприкасались перед вами. Почему нужно дышать именно так: когда вы округляете спину, объем легких резко снижается. Если делать это на вдохе, то воздух, поступающий в легкие, будет препятствовать сжатию грудной клетки. Вы не сможете максимально прогнуться. Так же как и на выдохе, когда в легких ничего не останется, грудная клетка уменьшится в размерах. А в это время вы расправляете плечи. Чтобы дыхание помогало, а не мешало вам, дышите именно указанным способом.

Этап 2

Разворачиваем ладони вверх. В остальном поза повторяет предыдущий вариант. Сводим руки и разводим их в стороны. Делаем все плавно, будто вы практикуете мастерство ушу. Со стороны это и правда напоминает практику древнекитайских единоборств.

Во время сведения рук вам следует опустить голову немного вниз, подбородком к груди. Это помогает прогнуть грудной отдел назад. В данном этапе упражнения кисти касаются друг друга мизинцами.

Врачи рекомендуют сосредоточить все свое внимание на ладонях.

Сведение лопаток сидя

Все упражнения, начиная с этого, подойдут для лечения всего шейно-грудного отдела.

Исходное положение будет – сидя на лавке, скамье, твердом диване. Не подойдут мягкие кресла, в которых утопает тело. Нужна упругая поверхность. Вам следует свести лопатки и держаться в этом состоянии.

Руки опущены вниз, угол между корпусом и локтями около 15–20 градусов.

За счет движения локтей назад уводим лопатки друг к другу. Делаем усилие, чтобы максимально их свести.

Дополнительно свести лопатки помогает разворачивание рук ладонями вверх в сторону снизу вверх.

Держимся в таком положении 5 секунд, потом расслабляемся и возвращаемся в исходное состояние.

Повторяем этот элемент 3 раза. При длительном статическом напряжении вы можете почувствовать жжение в мышцах спины – если мышцы не сводит, не обращайте на это внимание. Разводим плечи на вдохе, расслабляемся на выдохе.

Прогиб груди стоя на четвереньках

Вы становитесь на четвереньки на кушетке или полу (предварительно подстелив коврик), бедро расположено перпендикулярно поверхности. Изначально прогиба в пояснице нет.

Руки согнуты в локтях, на которых вы и стоите. Угол сгибания колен – прямой. Руки до локтя параллельны бедрам. Ладони на одной линии.

Сгибаемся на вдохе, опуская голову к груди и округляя спину. Голова помогает согнуться еще больше.

Держимся в этой позиции 5–10 секунд и выдыхаем, максимально разгибаясь. Вот тут появляется прогиб в пояснице, а голова поднимается вверх. Снова замираем на 5–10 секунд.

Повторяем данный лечебный элемент 3–5 раз.

Это упражнение интересно тем, что можно проработать весь грудной отдел позвоночника за счет разного положения локтей. Если увести локти вперед, будут работать верхние позвонки. Если подвести локти ближе к коленям, то – нижние позвонки. Самое нижнее положение – когда локти чуть ближе к коленям (на 5 см), чем в исходной позиции. Для лечения и укрепления всей груди нужно сделать упражнение в 5 точках, перемещая локти от колен вперед. Крайнее переднее положение локтей – в 15-20 см от исходной позиции, когда локти перпендикулярны полу.

Прогиб груди стоя на четвереньках на прямых руках

Это упражнение полностью повторяет вариант на локтях. Единственное отличие – это прямые руки. Другое название этого движения – упражнение «кошка».

Скручивания на локтях

Исходное положение – стоя на коленях и локтях. Одну руку отрываем от пола, сгибаем и кладем ладонью на одноименное плечо. Теперь отводим локоть в сторону из этого положения максимально разворачиваем плечевой пояс вверх вокруг оси позвоночника. В конце амплитуды делаем несколько пружинящих движений, как бы доворачиваясь еще дальше. При этом вы стоите на одном локте, разворачиваясь за счет движения другого локтя. Делаем по 10–15 раз в каждую сторону.

Скручивания на прямых руках

А этот вариант упражнения при грудном остеохондрозе повторяет скручивания на локтях. Здесь также нужно выполнить 10–15 повторений. Отличается положением рук (они разогнуты), а ладонь рабочей руки мы кладем не на плечо, а на поясницу.

Максимальное сгибание

Садимся на коленки, максимально поджав ноги. Руки поместите около стоп, положив их на тыльную сторону ладоней. Во время движения ладони будут продвигаться назад. Сгибаемся так, чтобы грудь легла на бедра. Голова в итоге должна упираться в колени. На вдохе максимально согнуть грудной отдел позвоночника, а на выдохе нужно расслабиться. В напряженном состоянии нужно задержаться на несколько секунд.

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Повторяем это упражнение для укрепления шейно-грудного отдела 3–5 раз.

Растяжка разгибателя спины

Нужно сесть, вытянуть ноги вперед. Правую руку положите ладонью на левое бедро, а левую руку положите на затылок. Скрутите корпус влево и максимально наклонитесь, почувствовав растяжение мышц в шейно-грудной области с правой стороны.

На вдохе давите затылком на ладонь 3–5 секунд, а на выдохе еще больше сгибайтесь и поворачивайтесь. Вдох – давим, выдох – расслабляемся.

Делаем это движение 3–5 раз в одну и в другую сторону. Работает весь шейно-грудной отдел. Итак, это полный комплекс упражнений для грудного отдела позвоночника, также затрагивающий шею.

Вы можете выполнять его полностью или выбрать наиболее подходящие для себя. Для того чтобы процесс лечения был эффективным, желательно заниматься не менее трех-четырех раз в неделю.опубликовано econet

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