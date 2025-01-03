От лишнего веса до депрессии: 100 болезней, которые лечит кориандр

Кориандр известен всем как замечательный продукт кулинарии. Он обладает ярким и неповторимым ароматом. Причем, используются как семена, так и зелень растения. А как можно применять кориандр для лечения различных заболеваний? Вот перечень недугов, от которых поможет избавиться обычный кориандр.

Семена ароматного кориандра как пряность вводят в колбасные изделия, сыры, всевозможные соленья, маринады, пиво, ликеры бородинский хлеб. А зелень кориандра – кинзу – хозяйки с удовольствием добавляют в приготовленные блюда. Но на этом сфера применения кориандра не исчерпывается. Ценные свойства данного продукта дают основания использовать его в области медицины.

Кориандр – ингредиент различных народных средств против широкого спектра заболеваний

Свойства и возможности кориандра

Кориандр имеет высокую концентрацию необходимых для организма хим. соединений.

В составе этих семян есть следующие необходимые для жизнедеятельности организма вещества и элементы:

пектин;

рутин;

фолиевая, аскорбиновая кислоты;

натрий (Na), железо (Fe), фосфор (P), фтор (F), медь (Cu), калий (K), кальций (CA);

витамины В, С, А, РР;

аромамасла.

Возможности кориандра:

усилление иммунной защиты;

укрепление сосудистых стенок;

противомикробный, антивирусный и антивоспалительный эффект;

профилактика работы суставов, состояния костей и мускулов;

поддержка кроветворения;

оптимизация функций пищеварения;

позитивное воздействие на состояние нервной системы;

незначительное антистрессовое действие;

противоотёчный эффект, оптимизация функций мочевыделительной системы;

диуретический эффект;

оздоровление десен;

борьба с метеоризмом и кишечными коликами;

оптимизация гликемического индекса при диабете;

болеутоляющий эффект.

Такой насыщенный состав дает возможность вводить кориандр в профилактические и терапевтические составы.

Применение кориандра в области медицины

В терапевтических и профилактических целях данное растение используют с самой древности: упоминание о кориандре и его свойствах можно отыскать в документальных сведениях Древнего Египта. Как правило, в терапии используют свежеотжатый сок из листа кориандра и отвар из высушенных листьев.

Растение позитивно действует на функции пищеварения и мочевыделения. Он усиливает аппетит, избавляет от метеоризма. Полезен при большом перечне патологий функций пищеварительного тракта.

Кориандр оптимизирует функции печени при застоях в этом важном органе. Практикуют кориандр и в профилактических целях при почечных недугах.

Кориандровый сок дают аллергикам (принимать по 1 ст. л. 3 раза в день, при зуде и высыпаниях употребляют наружно.

Растение используется для улучшения вкуса и запаха целого ряда медикаментозных препаратов.

Перечень заболеваний и состояний, когда успешно применяется кориандр и его продукты

Расстройства желудка.

Малярия.

Астма.

Паразиты в организме.

Проблемы с сексуальной энергией, функцией деторождения.

Скопление газов в кишечнике, несварение, расстройство желудка, тошнота (применяется настойка смеси семян кориандра и кардамона).

Выведение из организма шлаков.

Заболевания почек: имеет мягкий мочегонный эффект, убираает воспаление при цистите, воспалительных процессах почек, мочевого и желчного пузыря, благоприятствует выведению камней. Применяется при профилактическом очищении почек и при лечении отеков.

При приготовлении антисептических, желчегонных, болеутоляющих медикаментозных препаратов (семена).

Бронхит и воспаление легких (отвар семян и зеленых листьев как отхаркивающее средство).

Ревматические боли (кориандровое масло в составе мазей).

Нехороший «аромат» из полости рта (достаточно пожевать семена кориандра)

Вероятный ущерб от применения кориандра

Любой продукт растительного происхождения не употребляют бездумно и бессистемно. Возможны определенные противопоказания, например, наличие хронических заболеваний, диеты, пищевая аллергия.

Противопоказан кориандр лицам, у которых наблюдается:

пониженное давление;

обострение язвенных состояний желудочно-кишечного тракта;

ишемия;

инфаркт миокарда;

сосудистые тромбы;

повышенная кислотность.

В период беременности и лактации, категорических предостережений не имеется. В любом случае необходима консультация с вашим доктором.

Детям кориандр (как и прочие пряности) показан в меню не ранее 3-х лет.

Теперь вы знаете, что растение кориандр может принести большую пользу здоровью и не только послужить профилактическим средством в определенных состояниях, но и применяться в комплексе с основной терапией.

Однако, не забывайте о том, что полезные свойства растения для одного человека могут оказаться целительными, а для другого – источником вреда. Поэтому всегда консультируйтесь с вашим доктором относительно новых способов и средств для здоровья и борьбы с заболеваниями.опубликовано econet

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