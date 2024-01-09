Откуда берутся камни в почках

Заболеваемость мочекаменной болезнью в современном мире неуклонно возрастает, причём, не только в странах "третьего мира", но и во вполне благополучных с экономической точки зрения регионах.

Мочекаменную болезнь можно отнести к болезням цивилизации, поскольку изменение структуры питания, введение в пищу синтетических пищевых добавок, загрязнение питьевой воды соединениями фтора, хлора, нефтепродуктами, в сочетании малоподвижным образом жизни, постоянными стрессами, употреблением большого количества медикаментозных препаратов, ведут к возникновению целого ряда заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ.

Мочекаменная болезнь - болезнь цивилизации

Как отмечает большинство исследователей, заболеваемость мочекаменной болезнью в современном мире неуклонно возрастает, причём, не только в странах "третьего мира", но и во вполне благополучных с экономической точки зрения регионах. Современная медицина не предлагает единой концепции причин возникновения мочекаменной болезни.

Понятие «мочекаменная болезнь» подразумевает нарушение обмена веществ, вызванное различными эндогенными и/или экзогенными причинами (включая наследственный характер) и характеризующееся наличием камня(ей) в почках и мочевых путях, которое проявляет склонность к рецидивам и нередко тяжелому упорному течению.

В качестве ведущих факторов литогенеза определены:

концентрация в моче литогенных ионов;

дефицит ингибиторов кристаллизации и агрегации кристаллов;

наличие в моче активаторов камнеобразования;

локальные изменения в почках.

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Среди факторов, вызывающих МКБ, называют следующие:

наследственная предрасположенность;

различные аномалии почек (подковообразная почка, удвоение, дистопия, уретероцеле, губчатая почка и др.);

нарушения уродинамики, воспалительные изменения, обструкция мочевых путей;

врождённые и приобретённые заболевания других органов;

эндокринные нарушения (гиперпаратиреоз, сахарный диабет);

малоподвижный образ жизни, гиподинамия, застой крови в органах малого таза, нарушение микроциркуляции;

климатические и биогеохимические факторы, содержание различных примесей в питьевой воде;

загрязнение окружающей среды, плохие социально-экономические условия;

наличие пестицидов, гербицидов, инсектицидов в почве и продуктах питания;

влияние консервантов, красителей, стабилизаторов, эмульгаторов и других пищевых добавок;

бесконтрольный приём медикаментов, в особенности таких как диуретики, антациды, асетазоламид, кортикостероиды, теофилин, цитрамон, алопуринол и витамины D и С;

злоупотребление слабительными;

длительные стрессы;

воспалительные процессы, как бактериальные, так и аутоиммунные, наличие в организме продуктов метаболизма микроорганизмов;

особенности рациона питания и связанные с этим изменения рН мочи, нарушение усвояемости белка, излишек продуктов пуринового обмена, гиперкалорийное питание;

недостаток ингибиторов кристаллизации (ионов цинка, марганца, кобальта) и солюбилизаторов (веществ, поддерживающих коллоидную стабильность мочи и способствующих поддержанию солей в растворенном виде, например, таких как: магний, хлорид натрия, гиппуровая кислота, ксантин, цитраты);

метаболические нарушения (гиперурикемия, гипероксалурия, цистинурия, pH мочи < 5,0 или > 7,0).

Предрасполагающими к появлению камней заболеваниями, медики считают следующие: гиперпаратироксизм, почечный ацидоз, цистинурию, саркоидоз, болезнь Крона, частые инфекции мочевых путей, а также, долгую иммобилизацию.

Проблема состоит в том, что мочекаменная болезнь - рецидивирующее заболевание. Часто камнеобразование приобретает хронический характер.

Специалисты перечисляют следующие факторы риска повторного камнеобразования:

камни, содержащие брушит;

камни, содержащие мочевую кислоту, урат аммония или урат натрия;

инфекционные камни;

резидуальные камни или их фрагменты, более трёх месяцев после терапевтического лечения;

первый эпизод камнеобразования в возрасте до 25 лет;

частое образование камней (3 и более за 3 года);

семейная мочекаменная болезнь;

генетические: цистиновые, ксантиновые, дегидроксиадениновые камни, первичная гипероксалурия, почечно-канальцевый ацидоз, цистинурия, гиперкальцийурия;

единственная работающая почка;

нефрокальциноз;

нарушение работы паращитовидных желез, гиперпаратиреоз;

медикаменты: препараты содержащие кальций и витамин Д, аскорбиновая кислота в больших дозах, сульфаниламиды, триамтерен, индинавир;

желудочно-кишечные заболевания и состояния: болезнь Крона, резекция тонкой кишки, тонкокишечный обводной анастомоз, синдром мальабсорбции;

аномалии: губчатая почка, подковообразная почка, дивертикул или киста чашечки, стеноз лоханочно-мочеточниковая сегмента, стриктура мочеточника, пузырно-мочеточниковый рефлюкс, уретероцеле.

Нарушение пуринового, щавелево-кислого или фосфорно-кальциевого обменов зачастую приводит к кристаллурии. При хроническом пиелонефрите основную роль в камнеобразовании играют продукты метаболизма микроорганизмов (фенолы, крезолы и летучие жирные кислоты), а также, наличие белка в моче, который служит основой для осаждения кристаллов и образования микролитов.

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Иногда конкременты имеют однородный состав, однако, зачастую, камни в почках по минеральному составу носят смешанный характер, поэтому можно говорить лишь о преобладании того или иного вида минеральных солей, из которых формируется основа камня.

Поэтому строгие диетические предписания не всегда целесообразны, хотя исключение из повседневного рациона таких продуктов, как кофе, крепкий чай, шоколад, жареное мясо, а также ограничение потребления животного белка и продуктов, содержащих большое количество кальция - необходимые меры при любом виде камнеобразования.

Нельзя недооценивать также роль витаминов и минералов в диетотерапии мочекаменной болзни. Но не следует увлекаться поливитаминными комплексами, особенно содержащими в своём составе кальций. Такие препараты ориентированы на детский и пожилой возраст, когда потребность в кальции возрастает.

При этом, необходимо помнить, что кальций усваивается только в присутствии достаточного количества витамина D, который взрослому человеку также нет необходимости употреблять отдельно при полноценном питании, поскольку витамин D образуется в организме под действием ультрафиолета и накапливаеися в печени (на зиму). Большое количество витамина D содержится в жирных сортах рыбы.

Кроме того, для предотвращения камнеобразования пища должна содержать достаточное количество калия и магния. Необходимо учитывать, что магний также усваивается лишь в присутствии витамина В6. Таким образом, диеты при мочекаменной болезни должны быть сбалансированными и учитывать особенности характера камнеобразования.опубликовано econet

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