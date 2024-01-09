Откуда берутся камни в почках

Заболеваемость мочекаменной болезнью в современном мире неуклонно возрастает, причём, не только в странах "третьего мира", но и во вполне благополучных с экономической точки зрения регионах.
Мочекаменную болезнь можно отнести к болезням цивилизации, поскольку изменение структуры питания, введение в пищу синтетических пищевых добавок, загрязнение питьевой воды соединениями фтора, хлора, нефтепродуктами, в сочетании малоподвижным образом жизни, постоянными стрессами, употреблением большого количества медикаментозных препаратов, ведут к возникновению целого ряда заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ.
Как отмечает большинство исследователей, заболеваемость мочекаменной болезнью в современном мире неуклонно возрастает, причём, не только в странах "третьего мира", но и во вполне благополучных с экономической точки зрения регионах. Современная медицина не предлагает единой концепции причин возникновения мочекаменной болезни.
Понятие «мочекаменная болезнь» подразумевает нарушение обмена веществ, вызванное различными эндогенными и/или экзогенными причинами (включая наследственный характер) и характеризующееся наличием камня(ей) в почках и мочевых путях, которое проявляет склонность к рецидивам и нередко тяжелому упорному течению.
В качестве ведущих факторов литогенеза определены:
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Среди факторов, вызывающих МКБ, называют следующие:
Предрасполагающими к появлению камней заболеваниями, медики считают следующие: гиперпаратироксизм, почечный ацидоз, цистинурию, саркоидоз, болезнь Крона, частые инфекции мочевых путей, а также, долгую иммобилизацию.
Проблема состоит в том, что мочекаменная болезнь - рецидивирующее заболевание. Часто камнеобразование приобретает хронический характер.
Специалисты перечисляют следующие факторы риска повторного камнеобразования:
Нарушение пуринового, щавелево-кислого или фосфорно-кальциевого обменов зачастую приводит к кристаллурии. При хроническом пиелонефрите основную роль в камнеобразовании играют продукты метаболизма микроорганизмов (фенолы, крезолы и летучие жирные кислоты), а также, наличие белка в моче, который служит основой для осаждения кристаллов и образования микролитов.
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Иногда конкременты имеют однородный состав, однако, зачастую, камни в почках по минеральному составу носят смешанный характер, поэтому можно говорить лишь о преобладании того или иного вида минеральных солей, из которых формируется основа камня.
Поэтому строгие диетические предписания не всегда целесообразны, хотя исключение из повседневного рациона таких продуктов, как кофе, крепкий чай, шоколад, жареное мясо, а также ограничение потребления животного белка и продуктов, содержащих большое количество кальция - необходимые меры при любом виде камнеобразования.
Нельзя недооценивать также роль витаминов и минералов в диетотерапии мочекаменной болзни. Но не следует увлекаться поливитаминными комплексами, особенно содержащими в своём составе кальций. Такие препараты ориентированы на детский и пожилой возраст, когда потребность в кальции возрастает.
При этом, необходимо помнить, что кальций усваивается только в присутствии достаточного количества витамина D, который взрослому человеку также нет необходимости употреблять отдельно при полноценном питании, поскольку витамин D образуется в организме под действием ультрафиолета и накапливаеися в печени (на зиму). Большое количество витамина D содержится в жирных сортах рыбы.
Кроме того, для предотвращения камнеобразования пища должна содержать достаточное количество калия и магния. Необходимо учитывать, что магний также усваивается лишь в присутствии витамина В6. Таким образом, диеты при мочекаменной болезни должны быть сбалансированными и учитывать особенности характера камнеобразования.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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