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Откуда берётся грибок ногтей и как от него избавиться

Автор: Econet 03 августа 2023 6574
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Грибок ногтей (или онихомикоз) – это инфекция, которая поражает ногтевую пластину. Обычно причиной заражения выступают грибки-дерматофиты. Грибок меняет конфигурацию и цвет ногтя, в очаговой зоне возникает зуд, покраснение. Беспокоит резкий запах ног. Как избавиться от онихомикоза?

Откуда берётся грибок ногтей и как от него избавиться

Грибок ногтей (онихомикоз) относится к инфекционным недугам. Его провоцируют микроскопические грибы. Они разрушают ногтевую пластину и распространяют свое пагубное действие на кожные покровы. Особенно внимательным следует быть людям с ослабленным иммунитетом и диабетом.

Что полезно знать про грибок ногтей

Причины появления грибка ногтей

Проблема может возникнуть в любом возрасте, но более характерна для людей преклонного возраста. Почему так происходит? Ногти становятся сухими, ломкими, и грибку легче проникнуть в трещины. А ослабленный иммунный ответ и проблемы с кровоснабжением ног только усугубляют развитие инфекции.

Факторы риска развития грибка ногтей

  • Чрезмерная потливость.
  • Слабая иммунная защита.
  • Травмы кожных покровов / ногтей.
  • Дерматологические недуги (псориаз).
  • Атлетическая стопа. Грибковая инфекция локализована между пальцами ног.
  • Нарушение кровотока в ногах. Основная причина - сахарный диабет.

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Откуда берётся грибок ногтей и как от него избавиться

Внешние признаки грибка ногтей

Обычно поражены ногти на ногах, но бывает, что инфекция поражает руки. 

Эти признаки могут свидетельствовать об онихомикозе:

  • Изменение цвета ногтевой пластины. Он варьирует от белого до желтовато коричневого.
  • Изменение формы ногтевой пластины. Ноготь начинает неправильно расти, на нём возникают волны, утолщения.
  • Хрупкость. Ногтевая пластина расслаивается, крошится.
  • Потемнение ногтя (под пластиной скапливается мусор).
  • Посторонний запах.

Терапия грибка ногтей

Если вы заметили характерные симптомы, важно записаться на прием к доктору. Вам пропишут противогрибковые лекарства. Это могут быть лак, крем, таблетки. Последние важно применять с осторожностью, так как противогрибковые медикаменты оказывают пагубное воздействие на печень. 

Другие мероприятия:

  • Обувь, которая была в контакте с поражёнными участками ног, важно убрать или продезинфицировать с внутренней стороны.
  • Иногда требуется удалять весь ноготь, а на кожные покровы наносить крем с противогрибковым действием, чтобы уничтожить грибок.

Профилактика онихомикоза

  • Личная гигиена. Если вы уже страдаете онихомикозом, важно после прикосновения к пораженным участкам старательно мыть руки.
  • Правильная стрижка ногтей. Рекомендуется формировать ровный край и слегка скруглять его при помощи маникюрной пилки. Инструменты после манипуляции дезинфицируем.
  • Выбираем хлопчатобумажные носки, меняем их каждый день.
  • Выбираем обувь из натуральных материалов. Стопа будет «дышать», и это не даст грибковой инфекции распространяться.
  • Обязательно носим сменную обувь в бассейне, сауне, общественной раздевалке.  
  • Не покрываем ногти лаком и не наращиваем их.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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