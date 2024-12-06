Овощи, которые могут повлиять на работу щитовидной железы

Съешь овощ — и получи заболевание щитовидной железы. Это не шутка. Живет себе человек — вегетарианец, ведет исключительно здоровый образ жизни, питается только растительной пищей и вдруг начинает набирать вес (это на овощах и фруктах!), откуда-то появляется хроническая усталость, частая отечность, кожа становится сухой, волосы выпадают и, самое страшное, теряется способность ясно мыслить, ухудшается память.

Выпускница Чикагского университета, доктор фармацевтических наук Изабелла Венц по данным симптомам безошибочно называет диагноз — гипотиреоз. Это заболевание возникает, когда организму не хватает йода, без которого, как известно, немыслимо нормальное функционирование щитовидной железы, что и приводит к таким последствиям.

Какая связь заболеваний щитовидной железы и овощей?

Но какова же связь щитовидной железы и овощей? Оказывается, самая прямая. Ученые впервые догадались о ней, когда в 1928 году, изучая такое заболевание, как сифилис, обнаружили у кроликов, питающихся только свежей капустой, увеличенную в размерах щитовидную железу. Тогда ученые предположили, что вещества, содержащиеся в некоторых овощах, каким-то образом влияют на щитовидную железу. Разумеется, если употреблять овощи в больших количествах.

Н. А. Абрамова (кафедра эндокринологии ММА им. И. М. Сеченова), В. В. Фадеев (Эндокринологический научный центр РАМН), Г. А. Герасимов, Г. А. Мелшченко (Международный совет по контролю над йододефицитными заболеваниями) в своих работах подробно описали причины возникновения гипотиреоза, одной из которых является наличие в некоторых овощах (в основном семейства крестоцветных), сое, зерновых, имеющих высокий процент клейковины, вещества, которые называются гойтрогены. Накапливаясь в организме человека, они постепенно начинают подавлять способность организма к переработке йода. Возникает йододефицит, который не позволяет щитовидной железе нормально функционировать.

Различают три основных вида гойтрогенов: гойтрины, роданиды и флавониды. Первые два вырабатываются в момент, когда растения нарезают или пережевывают, то есть повреждают. Речь о растениях, которые мы употребляем в пищу свежими. Достаточно подвергнуть брокколи, листовую или цветную капусту тепловой обработке — и гойтрины и роданиды нам уже не угрожают. Но если названные овощи, а еще груши, клубнику, персики, кедровые орехи, сладкий картофель, брюкву, шпинат, репу, кольраби, хрен, арахис, кукурузу, бамбуковые орехи и еще ряд экзотических растений употреблять в больших количествах, то, к примеру, гойтрины начнут мешать щитовидной железе вырабатывать необходимые гормоны.

Это означает, что щитовидка не сможет полноценно выполнять одну из основных своих функций — регуляцию метаболизма. Организм, пытаясь заместить нехватку одних гормонов, начинает усиленно вырабатывать другие. А поскольку щитовидка уже неспособна реагировать на подобные действия адекватно, она начинает бесконтрольно увеличивать количество собственных клеток. В результате у человека начинает расти зоб.

Американские эндокринологи в 1995 году обследовали более 25 тыс. добровольцев, принимавших участие в ярмарке здоровья в штате Колорадо. Среди тех, кто не принимал лекарств, связанных с заболеваниями щитовидной железы, почти 9% страдали от гипотиреоза, а чуть более 1% — от гипертиреоза. Причиной стала очень распространенная в Соединенных Штатах Америки соя и не менее популярные полиненасыщенные масла.

Еще в 1968 году кандидат технических наук, физиолог Рэй Пит писал, что всплеск производства и спроса на полиненасыщенные масла после Второй Мировой войны привел к различным изменениям в гормональном фоне людей. Вещества, которые содержатся в маслах, блокируют работу щитовидной железы. А ведь именно она ведет борьбу с излишками холестерина в организме. В результате уровень холестерина у американцев стал зашкаливать. Неслучайно жители США занимают первые строчки мирового рейтинга по количеству толстяков. По приблизительным подсчетам, их в США до 65% населения. А массовое распространение сои привело к тому, что заболевания зоба стали диагностировать даже у детей. Кстати, по свидетельству американских ученых, содержащиеся в сое флавониды — сами по себе безвредные — становятся «зобопроизводящими» под воздействием бактерий кишечника.

Изабелла Венц поясняет, что зоб — это не просто увеличенная щитовидка и раздутое горло. Это заболевание нередко приводит к психическим расстройствам, увеличивает риск сердечно-сосудистых патологий вплоть до летального исхода и, конечно, сильно сказывается на весе.

Во всем этом для большинства населения есть положительный момент. Гойтрогены способны негативно воздействовать в основном только на тех, кто уже имеет проблемы с щитовидной железой. Здоровым людям, в подавляющем большинстве случаев, ничто не угрожает. Так что проверяйте свою щитовидку и при благоприятном анализе ешьте любые овощи и фрукты на здоровье.опубликовано econet

Автор Светлана Шмидт

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