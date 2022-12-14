Пантотеновая кислота: витамин молодости и гормонального здоровья

Пантотеновая кислота или витамин В5 содержится во многих продуктах, которые мы употребляем ежедневно. Попадая в организм, она участвует в синтезе многих ферментов, расщепляет жиры и кислоты, нормализует обменные процессы и влияет на уровень гемоглобина в крови.

Витамин В5 – главный «строительный материал» для гормонов, которые производятся надпочечниками. Поэтому его уровень важен для поддержания молодости, активности и гормонального здоровья человека. Восполнить запасы можно с помощью правильного питания и легкой диеты.

Польза пантотеновой кислоты

В тонком кишечнике витамин В5 превращается в пантетин – органическое соединение, которое управляет процессами окисления и производства важных веществ. Оно запускает выработку коэнзима А и метаболизм в организме человека. Основные функции и полезные свойства:

стимулирует работу надпочечников, поддерживает высокий уровень кортизола и основных гормонов;

становится катализатором при синтезе холестерина и жирных насыщенных кислот;

улучшает работу нервной системы и головного мозга;

поддерживает иммунную защиту;

снижает интоксикацию при приеме антибиотиков;

восстанавливает молодость и упругость кожи;

усиливает усвоение фолиевой кислоты при беременности или зачатии;

улучшает перистальтику кишечника.

Пантотеновая кислота активирует процессы обмена, помогая нам оставаться стройными и энергичными. Она участвует в синтезе полезных для организма веществ, получая их из витаминов, микроэлементов и белков.

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Важное свойство витамина В5 – синтезирование нейромедиаторов. Он восстанавливает клетки нервной системы и мозга, по которым проходят импульсы и сигналы. При достаточном содержании кислоты в тканях человек легко переносит стрессовые ситуации без раздражительности и бессонницы, отсутствуют перепады настроения, тревога.

В терапевтических целях врачи прописывают усиленный курс пантотеновой кислоты после сильной кровопотери или анемии для повышения гемоглобина. Его рекомендуют принимать при лечении кожных заболеваний (экземы, сильных ожогов, дерматитов). Она незаменима при обострении патологий верхних дыхательных путей (астмы, бронхита, пневмонии).

Признаки недостатка витамина В5

При среднем весе взрослому человеку необходимо не менее 6 мг пантотеновой кислоты в сутки. При активных физических нагрузках норма повышается до 7–8 мг. Детям для поддержания активного роста и развития достаточно получать 3–4 мг в день. При недостаточном потреблении ценного витамина появляются неприятные симптомы:

депрессивное состояние;

нарушение сна;

постоянная усталость, сонливость;

частая тошнота без причины;

обострение мигрени или головные боли;

покалывание в пальцах.

При недостатке витамина В5 заметно снижается метаболизм. Человек начинает набирать лишний вес, ему не хватает энергии заниматься спортом и домашними делами. Иногда наблюдаются боли в животе, связанные с раздражением слизистых оболочек кишечника. В тяжелых случаях при авитаминозе развивается язва тонкой кишки.

Питание при недостатке витамина В5

По наблюдениям врачей пантотеновая кислота лучше усваивается с витаминами В1, В9 и холином. При соединении с витамином D и рибофлавином и ниацином предотвращает набор лишнего веса, ускоряет похудение при ожирении. Уровень полезного вещества снижается при курении, употреблении спиртных напитков, оральные контрацептивы.

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Восполнить запасы пантотеновой кислоты помогает правильное и разнообразное питание. Она содержится во многих продуктах, поэтому легко составить меню для похудения или при грудном вскармливании:

мясные субпродукты;

куриные яйца;

дрожжи;

речная и морская рыба;

любые бобовые;

орехи (арахис, фундук);

гречневая и овсяная крупы;

цветная капуста.

Получить передозировку пантотеновой кислотой практически невозможно. Она поступает в почки и быстро выводится с мочой, не причиняя вреда организму. При передозировке можно выпить мочегонное средство, чтобы ускорить процесс.

Важность пантотеновой кислоты для здоровья и активности давно доказана врачами. При ежедневном употреблении достаточного количества витамина В5 повышается иммунитет, улучшается работа сердечно-сосудистой и нервной системы, и вам не грозят стрессы и переутомление. опубликовано econet

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