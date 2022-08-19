Паразиты и опасные болезни, которые они могут вызывать

Гельминты обладают огромной разрушающей силой, при их внедрении и длительном паразитировании в организме человека, снижается сопротивляемость патогенной микрофлоре.

Вслед за гельминтами устремляются во внутреннюю среду миллионы одноклеточных и внутриклеточных микроскопических паразитозов: инфицирование микробами, вирусами, простейшими, грибками и т.д. Личинок гельминтов можно обнаружить в любой части организма: в кишечнике, в крови, легких, миокарде, печени, мышцах, суставах, мозгу, глазах и т.д.

Заболевания, вызванные паразитами

1. Аскарида - чрезвычайно ядовита, нарушает пищеварение, поражает кишечник, печень, легкие, бронхи, сердечно-сосудистую систему (отеки и воспаления сосудов, образование тромбов и кровоизлияний). Личинки аскариды активно проникают в кровь и мигрируют в органы.

2. Власоглав - вызывает язвы кишечника, анемию, способен к образованию опухолевидных гранулематозных разрастаний тканей, нарушает пищеварение. Личинки власоглава способствуют заболеванию кишечным туберкулезом, дизентерией, энтероколитами, брюшным тифом. Личинки власоглава, аскариды, острицы способны вызвать воспаление в аппендиксе, облегчая проникновение в слизистую оболочку гноеродных микробов.

3. Филярии - гельминт похожий на острицу. Способны закупоривать лимфатические сосуды, что приводит к тяжелым отекам. Обосноваться личинки гельминта могут в половых органах, в руках, ступнях и ногах (слоновая болезнь), в глазах и др. органах, в том числе и в грудном протоке. Паразиты вызывают воспалительное уплотнение стенок лимфатических сосудов, что, ведет к закупорке сосудов в результате стеноза или тромбоза.

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4. Кривоголовка - анкилостома, некатор. Личинки кривоголовки, как и личинки аскариды, паразитируют в крови. Они могут вызывать кровоточащие язвы в кишечнике, анемию, воспаления (пневмонию, бронхит, трахеит, ларингит), нарушения пищеварения (язвы желудка и 12-перстной кишки), дистрофические изменения в сердце, сердцебиение, одышку.

5. Кишечная угрица - способна к миграции по кровеносным сосудам. Вызывает токсическое отравление, нарушая работу многих систем и органов. Интоксикация проявляется разнообразными симптомами аллергии. Особенно тяжелые проявления стронгилоидоза у людей, принимающих антидепрессанты. У больных СПИДОМ инвазия кишечной угрицей заканчивается летальным исходом.

6. Токсокара - ее личинки окружают себя воспалительными гранулемами (инцистируются) в матке, яичниках, почках, мышцах, щитовидной железе, головном мозге и др. А период миграции личинки травмируют кровеносные сосуды и ткани, вызывая воспалительные изменения, омертвение клеток (некроз). В ответ на инвазию организм реагирует иммунологическими реакциями (изменением показателей крови).

7. Шистосомы - паразитируют в крови, образуют опухоли и варикозное расширение вен, вызывают воспалительные процессы. Поражают репродуктивную функцию человека.

У женщин:

воспаление слизистой влагалища (кольпит), образование трещин и полипов на вульве и шейке матки (рак матки, шейки матки, мочевого пузыря - напрямую связаны с инвазией шистосом);

гинекологические заболевания - полипы, полипозы, эндометриты, эндометриозы, нарушение менструального цикла, выкидыши.

У мужчин:

опухоли

простатит

импотенция

неполноценные сперматозоиды

8. Личинки ленточных червей - развиваются внутри заполненных жидкостью пузырьков (цистицерки или финны), которые образуют опухоли огромных размеров. Эти цистицерки (финны) могут быть в мошонке, коже, сердце, глазах, мышечной ткани, центральной нервной системе, головном мозге.

Эхинококк - образует кисты в печени, легких, мозге, полости трубчатых костей и др.

Альвеококк. У человека живут личинки - цестоды (финна), которые оседают в печени, растут и метастазируют в близкие и отдаленные органы - в сосуды, желчные протоки: в центре узла происходит отмирание (некроз) тканей.

Одноклеточные микроскопические паразиты

Трихомонада (влагалищная, ротовая, кишечная) может избирать для обитания слизистые оболочки - половых путей, кишечника, рта; находиться в язвах, в кровяном русле.

Трихомонада способна образовывать опухоли стенок сосудов. Если тромб перекроет кровеносный сосуд в сердце - произойдет инфаркт, сосуд головного мозга - инсульт; сосуд в половых органах - импотенция.

Трихомониаз может протекать незаметно (бессимптомно), что неизбежно приводит к хроническим заболеваниям или опухолевым процессам - мастопатии, фибромиоме, вяло текущему артриту или артрозу, хроническому заболеванию сердца, гепатиту, холециститу.

Хламидии - внутриклеточный паразит. Существует в двух формах: внутриклеточной и спорообразной. Хламидии циркулируют в крови, лимфоидных клетках и клетках эпителия. Образует гранулемы слизистых оболочек половых органов, дыхательных путей, глаз, кишечника, лимфатических узлов, поражают суставы.

Хламидии разрушают клетки, их яды и токсины попадают в кровь, что приводит к интоксикации, аллергизации, поражению различных внутренних органов с развитием воспаления.

Хламидии активизируют условно- патогенную флору - энтамебу гистолику, балантидия и др. Создают симбиозы с трихомонадой (паразит в паразите), могут вызывать хронические воспалительные процессы. Если хламидиоз протекает бессимптомно и переходит в хроническую фазу, то это приводит к бесплодию.

Уреаплазма - мельчайшие бактерии, обитающие на слизистых половых органов и мочевых путей. В состоянии стресса, ослаблении иммунитета, вируснобактериальной инфекции, их количество резко возрастает, что вызывает усиление воспалительной реакции. Воспалительные заболевания половых органов - основная причина бесплодия.

Токсоплазмы - внутриклеточный паразит, который проникает в клетки легких, сердца, мышц, нервов, головного мозга, плода, стенок матки, яичников, сосудов, сетчатки глаз и т.д. Скопление паразитов может образовывать опухоли, не имеющих собственной оболочки - псевдо цисты, определяемые УЗИ.

Токсоплазмы разрушают клетки, их содержимое попадает в кровь, приводя к интоксикации, поражению внутренних органов.

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Лямблии - маскируются под заболевания желудочно-кишечного тракта (особенно у взрослых). Лямблии поражают поджелудочную железу (уменьшение количества секрета выделяемого в кишечник). Уменьшают кислотность желудочно-кишечного сока, нарушают всасывание в кишечнике белков и витаминов.

Вызывают дисбактериоз (выделения лямблий, способствуют росту дрожжевых грибков и угнетают кишечную палочку), воспаление желчных путей, печени, суставов. Нарушают работу сердечнососудистой системы (аритмия, сердцебиения, одышка, боли в области сердца). Происходят изменения в составе крови - стойкая эозонофилия крови, причем невысокая: превышение нормальных показателей от 10 - 15% до 70-80%. Лямблиоз часто протекает в виде бессимптомного носительства.

Кандида - вид дрожжей или грибка, поражает пищеварительный тракт, влагалище женщины (молочница), рта (стоматит). Заболевание развивается у ослабленных людей при наличии других инфекций. Грибок поражает стенки влагалища женщины, могут быть поражены и мужчины. Рост кандиды угнетается только действием иммунной системы. Клеточный иммунитет определяется наличием ЦИНКА, в отсутствии которого снижается сопротивляемость к бактериально-вирусным инфекциям. Во время беременности из-за повышенного рН во влагалище риск кандидоза возрастает в 20 раз.

Связки, суставы, сосуды, оболочки, кожа, жир, кровь, лимфа, позвоночник - это 100% производные соединительной ткани.

При соединительнотканной атрофии мозга (болезнь Альцгеймера) и мочекаменной болезниувеличение микроэлементов втрое излечивают мозговые расстройства и рассасывают в почках камни, поскольку камни образуются из собственных тканей в присутствии паразитов, когда организму не хватает марганца, хрома, меди, цинка, йода, молибдена и др.

Громадная соединительная проблема - расширение и сужение сосудов (аневризмы, атеросклероз, инсульты, инфаркты, варикоз вен, геморрой, мигрени и др.) и слабость связок (отвисшие органы, вывихи, межпозвоночные грыжи, расширенные бронхи, косметические дефекты - преждевременная седина, морщины, выпадающие зубы, пародонтоз, облысение и т.д). Это объясняется соединительнотканной недостаточностью (дезадаптацией), которая включает в себя и дефицит меди, и селена в том числе.

Недостаток селена в организме - еще и частая причина атрофии сердца (кардиомиопатия, аритмия).опубликовано econet.ru

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