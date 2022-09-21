Пародонтоз: Решаем проблему самостоятельно

При пародонтозе поражается околозубная ткань. Поэтому одним из ярких признаков пародонтоза можно назвать кровотечение из десен. Какие существуют методы профилактики и лечения данного заболевания: народный опыт.
Пародонтоз является проблемой, которая затрагивает около 70% населения нашей планеты. Людей, которые смогли избежать этого заболевания, можно смело назвать счастливчиками. Запущенный пародонтоз приводит даже к потере зубов. Но это не только проблемы косметического плана. Пародонтоз может быть тревожным сигналом, что в организме имеется и другая проблема.
Причины возникновения пародонтоза мало кто знает. Специалисты расходятся во мнениях относительно факторов, вызывающих данное заболевание.
Панацеи от пародонтоза не существует. Многие сталкивались с этим, на первый взгляд, безобидным явлением. Но, на самом деле, врачи выяснили, что люди, у которых имеется кровотечение из десен, живут, как правило, на 5 лет меньше.
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Точно известно, что пародонтоз – одно из проявлений ослабленного иммунитета (в частности, дефицита определенных минералов и витаминов).
Есть смысл начать с обследования желудка. Проблема с деснами часто возникает из-за того, что желудок недостаточно хорошо усваивает полезные вещества.
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Источник: https://econet.ru/
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