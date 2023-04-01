Периодическое голодание более эффективно в сочетании с кето диетой

Голодание активирует аутофагию и митофагию - естественные процессы очищения, необходимые для оптимального обновления и функционирования клеток. Оно также запускает стволовые клетки и стимулирует биосинтез митохондрий. Большинство омолаживающих и регенерирующих эффектов возникают в фазе наполнения организма пищей, а не «голодания». То же самое относится и к пищевому кетозу, который наиболее полезен при импульсном режиме.
Люди голодали в течение тысяч лет, чтобы чувствовать себя хорошо, и это наиболее эффективное вмешательство метаболического характера, из тех, о которых я осведомлен. Мало того, что оно активирует аутофагию и митофагию - естественные процессы очищения, необходимые для оптимального обновления и функционирования клеток, - но оно также запускает образование стволовых клеток. Циклическое воздержание от пищи с последующим наполнением организма также стимулирует биосинтез митохондрий.
Существует даже свидетельство того, что голодание может помочь предотвратить или даже обратить вспять деменцию, так как оно помогает организму избавиться от токсичного мусора. Снижая уровень инсулина, вы также увеличиваете другие важные гормоны, в том числе гормон роста (известный как «фитнес гормон»), который крайне важен для развития мышц и общего тонуса.
Исследования показывают, что голодание является мощным инструментом для борьбы с ожирением, резистентностью к инсулину и заболеваниями, включая рак. Причина этого заключается в том, что, когда активируется аутофагия, ваше тело начинает разрушать и утилизировать старый белок, в том числе бета-амилоидный белок в мозге, который, как полагают, способствует болезни Альцгеймера.
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Затем, во время фазы наполнения организма пищей, гормон роста увеличивается, усиливая образование новых белков и клеток. Другими словами, он заново активирует и ускоряет естественный цикл обновления вашего тела.
В то время как водное голодание может быть чрезвычайно полезным для тех, кто борется с лишним весом и / или диабетом 2 типа, поначалу его сложно придерживаться. К счастью, исследования подтвердили, что аналогичные результаты (хотя и не столь глубокие) могут быть достигнуты путем прерывистого голодания, то есть следования графику приемов пищи, при котором вы голодаете в течение 16 часов каждый день и едите в восьмичасовом промежутке.
Есть и другие планы прерывистого голодания, при которых вы резко сокращаете количество калорий в течение определенных дней в неделю, а в оставшиеся едите как обычно. Прерывистое голодание «5-к-2» это один из таких примеров.
Диета, имитирующая голодание, разработанная, чтобы по эффективности соответствовать водяному голоданию, это еще один пример.
Большинство вариаций имеют одни и те же преимущества, которые включают в себя:
Кето диета обеспечивает пользу для здоровья, сходную с полноценным и прерывистым голоданием, а когда они комбинируются, большинство людей испытывает значительное улучшения своего состояния - не только потерю веса, которая является неизбежным «побочным эффектом» метаболических улучшений, но и другие преимущества, такие как:
Метаболизм кетонов также увеличивает отрицательный окислительно-восстановительный потенциал NAD кофермента молекул, что помогает контролировать окислительные повреждения за счет увеличения NADPH и поддерживать транскрипцию ферментов антиоксидантных путей через активацию FOXO3a.
В двух словах, метаболизм кетонов эффективно снижает окислительное повреждение, которое проявляется в улучшении здоровья. Недостаток сахара также помогает объяснить, почему кето диета связана с увеличением продолжительности жизни.
Сахар является очень мощным ускорителем старения и преждевременной смерти, в частности, путем активации двух генов, известных как Ras и PKA. Третья причина связана с тем, что ограничение калорий и прерывистое голодание ингибируют путь MTOR, который играет важную роль в продлении жизни.
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Есть по крайней мере две существенных причины импульсного подхода:
В такой ситуации углеводы фактически снижают уровень сахара в крови, так как они активируют инсулин, который затем подавляет производство глюкозы печенью. Длительное хроническое подавление инсулина это нездоровое метаболическое состояние, которого легко избежать, периодически переходя на кето диету.
Другими словами, клетки и ткани восстанавливаются до здорового состояния, как только увеличивается потребление чистых углеводов. (Омоложение, которое происходит во время наполнения организма пищей также является одной из причин, по которой прерывистое голодание настолько полезно, когда вы балансируете между пиршеством и голодом.)
Поместите все приемы пищи - завтрак и обед или завтрак и ужин - в восьмичасовое окно каждый день. Голодайте оставшиеся 16 часов. Если все это ново для вас и идея внесения изменений в рацион кажется слишком сложной, начните с распределения обычной диеты по такому графику.
Когда вы привыкните к распорядку, можно переходить к реализации кетогенной диеты (шаг 2), а затем к ее циклическому компоненту (этап 3). Можете утешать себя тем, что как только вы достигнете 3 шага, вы сможете есть ваши любимые здоровые углеводы циклами на еженедельной основе.
Если вы хотите максимизировать пользу для здоровья, подумайте об усложнении задачи и переходе на пятидневное водное голодание на регулярной основе. Я делаю это три-четыре раза в год. Для того, чтобы упростить процесс, медленно продвигайтесь до того момента, когда вы голодаете в течение 20 часов в день и едите в промежутке всего в четыре часа. После месяца в таком режиме, пять дней на воде уже не покажутся настолько сложным испытанием.
Три главных задачи: 1) ограничить чистые углеводы (все углеводы минус волокно) до 20-50 грамм в день, 2) заменить их здоровыми жирами, чтобы они составляли 50-85 процентов ежедневных калорий из жиров, и 3) ограничить белок до половины грамма на фунт мышечной массы тела. (Чтобы определить мышечную массу тела, вычтите процент жировых отложений от 100, а затем умножьте полученное число на ваш текущий вес).
Овощи, которые полны волокна, можно употреблять в пищу без ограничений. Основные источники углеводов, от которых нужно отказаться, это зерновые и все формы сахара, в том числе фрукты с высоким содержанием фруктозы. (Здоровые чистые углеводы можно будет потреблять, как только вы войдете в кетоз).
Примеры здоровых источников жира: авокадо, кокосовое масло, омега-3 животного происхождения из жирной рыбы, сливочное масло, сырые орехи (в идеале, макадамия и пекан, так как в них содержится много здорового жира и в то же время мало белка), семена, маслины и оливковое масло, органическое мясо и молочные продукты от травоядного скота, MCT масло, сырое масло какао и органические яичные желтки. Избегайте транс-жиров и полиненасыщенных растительных масел высокой степени очистки.
Добавление в рацион вредных жиров может причинить больше вреда, чем избыток углеводов, так что только потому, что выбранный продукт содержит много жира, это не означает, что вы должны съесть его. Поддерживайте соотношение чистых углеводов, жиров и белков, пока вы не достигли кетоза и ваше тело не начало сжигать жир в качестве топлива. Полоски тестирования кето помогут определить этот момент, который считается как наличие кетонов в крови в диапазоне от 0,5 до 3,0 ммоль / л.
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Имейте в виду, что, когда речь идет об этих питательных соотношениях, важна точность. Избыток чистых углеводов предотвратит кетоз, так как ваше тело будет в первую очередь использовать любую доступную глюкозу, так как это гораздо быстрее горящее топливо.
Поскольку практически невозможно точно оценить количество жира, чистых углеводов и белков в пище, убедитесь, что у вас под рукой есть инструменты для измерения и отслеживания. Это включает в себя кухонные весы, измерительные чаши и трекер питательных веществ (такой как www.cronometer.com/mercola, который является бесплатным и точным и уже настроен на пищевой кетоз).
Имейте в виду, что прежде чем ваш организм будет снова способен эффективно сжигать жир, может пройти от нескольких недель до нескольких месяцев. Опять же, цикличность питательного кетоза будет максимизировать биологические преимущества клеточной регенерации и обновления, одновременно сводя к минимуму потенциальные недостатки непрерывной кето диеты.
Хотя на этой стадии можно потреблять больше чистых углеводов один или два раза в неделю, я бы посоветовал вам учитывать, что полезно, а что нет. В идеале, вам нужно отказаться от чипсов и бейглов и сосредоточиться на добавлении более здоровых альтернатив, таких как устойчивый к перевариванию крахмал.
Продукты с высоким содержанием чистых углеводов, такие как картофель, рис, хлеб и макаронные изделия становятся более устойчивы к перевариванию, если их приготовить, охладить, а затем подогреть, и это один из способов сделать их немного более здоровыми.опубликовано econet
Автор доктор Джозеф Меркола
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Источник: https://econet.ru/
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