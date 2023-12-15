Первая помощь при подагре

Повышенный показатель мочевой кислоты в организме влечет за собой ряд болезненных состояний. Среди них - подагра, дисфункции почек и надпочечников, проблемы пищеварения. При подагре необходимым условием улучшения состояния больного будет строгое соблюдение диеты. Что нельзя употреблять при избытке мочевой кислоты в организме?

О чем говорит повышенное содержание мочевой кислоты? Это значит, что имеются патологии почек, подагра, усталость надпочечников, сбои пищеварения. При любом из названных состояний отмечается воспаление. Итак, повышенный показатель мочевой кислоты (C5H4N4O3) говорит о воспалении.

Как помочь при подагре

Как можно снизить уровень мочевой кислоты? Врачи советуют минимизировать употребление мяса, костных бульонов. Кроме того, считается, что значения мочевой кислоты могут повышаться из-за пуринов, содержащихся в мясных продуктах. И тогда пациенту рекомендуют удалить из меню мясо и налегать на фрукты.

Но из фруктозы (которая присутствует в фруктах, мёде, ягодах) производится больше мочевой кислоты.

Поэтому, при повышенном содержании C5H4N4O3, рекомендуется уменьшать потребление фруктов, а употреблять костный бульон.

Целесообразно проверить производство соляной кислоты в желудке.

Подагра – это вид артрита, и необходимо строго придерживаться диеты и проверить состояние почек.

Полезно проверить содержание витамина Д (анализ крови).

Стоит сдать анализ на микроэлементы и токсичные металлы, так как есть риск дисбаланса /дефицита микроэлементов (анализ волос).

Проверить наличие (или отсутствие) симптоматики кандиды.

Если имеется избыточный вес, необходимо начать худеть.

Принимать пищу регулярно, без переедания, и старательно пережевывать пищу.

Подагра может быть спровоцирована повышенным содержанием токсичных веществ (удалить спиртные напитки, перестать курить, изменить рацион, сделать анализ на минералы и токсичные металлы).

Пить свежие соки (сок сельдерея, при необходимости разбавить водой).

Ягоды (черника, вишня) нейтрализуют мочевую кислоту. Но в общем фруктозу и сахар рекомендуется минимизировать.

Ввести в меню зелёные листовые овощи каждый день.

Пить 1.5-2 л чистой воды ежедневно. Жидкость выводит мочевую кислоту.

Ограничить (не отказываться совсем) продукты с высокой концентрацией пуринов: анчоусы, макрель, морские продукты, спаржа, мясные бульоны, грибы, сардины, арахис, дрожжи, сельдь, красное мясо, субпродукты. Хлеб - только на закваске.

Ограничить потребление: кофеина, цветной капусты, бобовых.

Дефицит необходимых веществ может вызвать боли. К примеру, дефицит витаминов В5, А, Е благоприятен для образования большого количества C5H4N4O3.

Рекомендуемые добавки

Омега-3.

Пищеварительные ферменты.

Вит-ны комплекса В

Вит-н С - 3000 мг ежедневно.

Кельп 1000-1500 мг ежедневно.

Вит-ны А, Е.

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